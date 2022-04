Marché des équipements de manutention par fabricants, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial des équipements de manutention devrait passer de 38,2 milliards USD en 2020 à 57,92 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les entreprises mettant en œuvre des solutions automatisées et des robots pour gérer divers types de manutention devraient accélérer la croissance du marché mondial des équipements de manutention. Les produits automatisés amélioreront l’efficacité des processus et fourniront une solution rentable pour la gestion des marchandises dans les entrepôts et les installations. Les solutions de manutention automatisées sont une tendance émergente sur le marché mondial.

Facteurs affectant l’industrie des équipements de manutention au cours de la période de prévision :

L’avancement de la RFID de nouvelle génération dans les industries 3PL, de l’alimentation et de la vente au détail et du commerce électronique avec les mégadonnées et la technologie IoT a stimulé la demande d’équipements de manutention.

On estime qu’une augmentation du nombre d’entrepôts et de la demande de solutions logistiques propulsera la demande d’équipements de manutention.

Les solutions de manutention électrique alimentent la croissance du marché mondial en raison de la préoccupation croissante pour les produits respectueux de l’environnement et les solutions économes en carburant. En outre, les initiatives gouvernementales pour la croissance des véhicules électriques devraient jouer un rôle important dans la croissance.

La demande croissante de systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) dans le commerce électronique en raison de l’apparition de COVID-19 et de la présence croissante de startups proposant des solutions robotiques pour l’automatisation des entrepôts augmentera la taille du marché dans les années à venir.

Cependant, le coût initial élevé des équipements de manutention et la disponibilité facile de main-d’œuvre bon marché dans les pays en développement entravent la croissance du marché des équipements de manutention.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de manutention :

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial des équipements de manutention et les entreprises ont été contraintes de restructurer leurs plans pour faire face à la pandémie. Le COVID-19 influence l’économie mondiale de diverses manières : impact sur la chaîne d’approvisionnement et le marché et son effet financier sur les entreprises. Plusieurs entreprises ont retardé leurs plans en raison de problèmes économiques mondiaux et d’un manque d’investissement dans les nouvelles technologies.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les équipements de manutention en fonction du produit, du type de système, de la fonction et de l’industrie.

Sur la base du produit, le marché des équipements de manutention a été segmenté en–

Chariots élévateurs

Convoyeurs et systèmes de tri

Systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)

Grues

Véhicules guidés automatisés (AGV)

Sur la base du type de système, le marché des équipements de manutention a été segmenté en –

Systèmes de manutention de matériel à charge unitaire

Systèmes de manutention de matériaux en vrac

Sur la base de la fonction, le marché des équipements de manutention a été segmenté en –

Stockage

Le transport

Assemblée

Emballage

Distribution

Gestion des déchets

Sur la base de l’industrie, le marché des équipements de manutention a été segmenté en –

Automobile

Produits chimiques

Aviation

Semi-conducteur et électronique

Commerce électronique

Nourriture et boissons

Soins de santé

Métaux et machinerie lourde

Marché des équipements de manutention : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des équipements de manutention a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des équipements de manutention, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un taux de croissance relativement élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des équipements de manutention comprennent –

Le Marché des équipements de manutention mondial est assez consolidé, avec des acteurs limités à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des équipements de manutention sont–

Daifuku Co., Ltd.

Jungheinrich AG

Groupe BEUMER

Kion Group SA

Mecalux, S.A.

Toyota Industries Corporation

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

JBT Corporation

SSI Schäfer

Machines Murata

KUKU AG.

Le rapport sur le marché des équipements de manutention analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

