Marché de l’huile de cannabis médical par fabricants, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial de l’huile de cannabis médical devrait atteindre 4,41 milliards USD en 2027, contre 1,98 milliard USD en 2020, avec un TCAC de 14,32 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’huile de cannabis est extraite d’une variété de plantes de cannabis Sativa. Les caractéristiques de l’huile de cannabis comprennent la réduction des crises d’épilepsie, les anti-inflammatoires, les analgésiques, l’hydratation supérieure et les propriétés de non-obstruction des pores, qui ont amélioré son utilisation dans les produits de soin de la peau, les produits comestibles, les produits de bien-être et les produits médicaux, selon le National Center for Enquête sur les informations sur la biotechnologie (NCBI) menée entre 2017 et 2018, environ 62 % de la population a utilisé des produits à base de cannabis pour traiter diverses conditions médicales. La recherche croissante sur le cannabis dans l’industrie médicale a fait grimper la demande d’huile de cannabis pour traiter de multiples symptômes causés par des maladies chroniques.

Dynamique du marché de l’huile de cannabis médical:

L’augmentation de la R&D stimule principalement le marché mondial de l’huile de cannabis médical pour le cannabis médical, le soutien financier de nombreuses organisations gouvernementales et privées pour la recherche sur le cannabis, la sensibilisation accrue aux avantages du cannabis, la légalisation du cannabis à des fins médicales et le besoin croissant de thérapies liées à la douleur. gestion en raison de la charge de morbidité croissante de la douleur chronique devrait propulser le marché de l’huile de cannabis médical dans les années à venir. Le cannabis a diverses propriétés médicales qui aident à guérir diverses maladies critiques et normales. Selon le NIDA (National Institute of Drug Abuse), en 2017, le National Institute of Health (NIH) a soutenu 330 projets et dépensé 140 millions USD en R&D sur les cannabinoïdes. Au cours de cet investissement, 36 millions USD ont été dépensés sur 70 projets pour examiner les attributs thérapeutiques du cannabis, et 15 millions USD ont été dépensés sur 26 projets centrés sur les cannabinoïdes (CBD).

Cependant, la présence de lois strictes, le prix élevé des produits CBD et l’absence de programmes de légalisation dans de nombreux pays africains et asiatiques sont quelques-uns des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché de l’huile de cannabis médical.

Impact du COVID-19 sur le marché Huile de cannabis médical :

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché mondial de l’huile de cannabis médical. Alors que le marché connaît une baisse de la demande en raison du confinement à travers le monde, la mise en quarantaine et la fermeture de l’usine au 2e trimestre entraînent un approvisionnement insuffisant en matières premières qui a affecté l’industrie mondiale sur une plus longue durée.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de l’huile de cannabis médical en fonction du type de produit, de l’application et du canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché de l’huile de cannabis médical est segmenté en –

À base de marijuana

À base de chanvre

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de cannabis médical est segmenté en

Les troubles du sommeil

Sclérose en plaque

Douleur neurologique

Dépression

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile de cannabis médical est segmenté en

Pharmacie indépendante

Pharmacies hospitalières et de détail

Canaux en ligne

Marché de l’huile de cannabis médical: perspectives régionales

Le marché mondial de l’huile de cannabis médical est segmenté par région en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). En 2020, on estime que l’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché mondial et continuera de maintenir sa position de leader au cours de la période d’évaluation. La légalisation du cannabis dans diverses villes des États-Unis, l’augmentation des connaissances sur les avantages de l’huile de CBD, une augmentation globale de l’acceptation du cannabidiol à des fins personnelles, pharmaceutiques et de bien-être, et la consommation de produits à base de cannabis sont des facteurs qui accélèrent la croissance. de la région.

L’Europe détient le deuxième plus grand marché de la région de l’Europe occidentale en raison des connaissances croissantes liées aux applications médicales du cannabis. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la mise en place d’usines de fabrication de cannabis, en particulier en Chine. La Chine est le plus grand cultivateur de cannabis en Asie et cultive environ la moitié de la production mondiale. Le pays exporte également environ 90% de ses produits vers le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas. De plus, les acteurs utilisateurs finaux, y compris les cosmétiques et les soins personnels, ciblent les pays en développement pour améliorer leurs ventes et leur rentabilité. Par conséquent, l’attention croissante des producteurs de produits à base de cannabidiol dans la région et la légalisation croissante du cannabis à des fins médicales dans ces pays sont quelques facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants d’huile de cannabis médical sur le marché mondial sont Aphria Inc., Curaleaf Holdings, MedMen Enterprises, Freedom Leaf, Inc., Greens Roads of Florida et ENDOCA.

Les autres fabricants d’huile de cannabis médical incluent Folium Bioscience, Charlotte’s Web Holdings, Inc., Canopy Growth Corporation, CBD American Shaman, Kazmira LLC, Pharmahemp, Aurora Cannabis, HempLife Today et Emblem Cannabis.

DansEn juin 2019, Freedom Leaf Inc. a acquis les sociétés Green Lotus afin de diversifier son offre de produits et ses canaux de distribution.

En mai 2019, Canopy a signé un accord avec PharmaHouse Inc. Ils fournissent des fleurs de cannabis de haute qualité avec 20 % supplémentaires de l’espace de floraison disponible pour sa serre.

En septembre 2018, Emblem Cannabis a lancé son spray doseur oral ainsi qu’un système d’administration médicale pratique. Avec ce lancement, la société est entrée dans un nouveau segment d’activité et a diversifié son portefeuille de produits.

Le rapport sur le marché de l’huile de cannabis médical fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

