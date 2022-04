Les études de marché sur les contrôleurs de débit massique couvrent, les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie

La taille du marché mondial des régulateurs de débit massique devrait passer de 1,24 milliard USD en 2020 à 1,45 milliard USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 3,12 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’utilisation du marché des contrôleurs de débit massique dans l’industrie pharmaceutique gagne en popularité dans le monde entier, aidée par la précision de la mesure et du contrôle des différents médias. En outre, le besoin croissant de contrôleurs de débit massique dans les applications d’énergie renouvelable contribue de manière significative à la croissance du marché. Au cours de la période de prévision, ces facteurs augmenteront le marché mondial du contrôleur de débit massique.

Facteurs affectant le marché du contrôleur de débit massique au cours de la période de prévision :

On estime que la demande croissante de débitmètres intelligents dans les industries de la chimie, des semi-conducteurs, de l’eau et des eaux usées est le principal moteur du marché mondial des contrôleurs de débit massique.

Le besoin croissant de contrôleurs de débit massique dans les piles à combustible pour les applications d’énergie renouvelable et verte stimule la croissance du marché.

La croissance de l’industrie est stimulée par de nombreuses avancées de produits et technologies, l’expansion de l’entreprise, des partenariats et des acquisitions.

Après le COVID-19, il existe de nombreuses perspectives de croissance dans l’industrie pharmaceutique et de la santé.

L’accent croissant mis sur la micro-technologie et les applications spatiales offre de nombreuses opportunités pour le marché mondial du contrôleur de débit massique.

Le coût initial élevé est une contrainte majeure du marché mondial

Le coût initial élevé et les contraintes physiques sont les principales limites du marché des contrôleurs de débit massique.

Les différences de pression différentielle créent un décalage dans le calcul de la mesure du débit et entravent la croissance du marché.

La dépendance des médias à l’étalonnage et l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur les industries des utilisateurs finaux de régulateurs de débit massique posent des défis importants au marché mondial.

Impact de COVID-19 sur le marché Contrôleur de débit massique :

L’économie mondiale et les entreprises et industries du monde entier ont été gravement touchées par la pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie qui a entraîné la pénurie de matières premières, la baisse des exportations et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la production dans toutes les industries a été réduite, qui sont les principaux facteurs de la baisse de la production. Les industries pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de l’alimentation et des boissons génèrent une grande partie des revenus générés sur le marché du contrôleur de débit massique.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des contrôleurs de débit massique en fonction du type, du type de produit, du type de matériau, du type de support, du débit, de la technologie de connectivité et de l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du type, le marché des régulateurs de débit massique a été segmenté en –

Direct

Indirect

Sur la base du type de matériau, le marché du contrôleur de débit massique a été segmenté en –

Acier inoxydable

Alliages exotiques

Autres (Bronze et Laiton)

Sur la base du type de support, le marché du contrôleur de débit massique a été segmenté en –

Gaz

Liquide

Les autres

Sur la base du débit, le marché des contrôleurs de débit massique a été segmenté en –

Faible débit

Débit moyen

Débit élevé

Basé sur la technologie de connectivité, le marché des régulateurs de débit massique a été segmenté en –

Analogique

PROFIBUS

RS-485

ProfiNet

Bus de terrain Foundation

EtherCAT

IP EtherNet

RTU Modbus

Modbus TCP/IP

DeviceNet

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des contrôleurs de débit massique a été segmenté en –

Produits chimiques

Gaz de pétrole

Médicaments

Semi-conducteurs

Nourriture et boissons

Traitement de l’eau et des eaux usées

Métaux et exploitation minière

Sur la base du type de produit, le marché des contrôleurs de débit massique a été segmenté en–

Débitmètre massique Coriolis

Débitmètre à pression différentielle

Débitmètre massique thermique

Sur la base de l’application, le marché du contrôleur de débit massique a été segmenté en –

Catalyseur Recherche

Chromatographie des gaz

Procédés de pulvérisation et de revêtement

Traitement et contrôle des fluides et gaz

Pile à combustible

Cellule photovoltaïque

Traitement thermique

Marché du contrôleur de débit massique: perspectives régionales

Le marché mondial des contrôleurs de débit massique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Europe détient la plus grande part du marché mondial des contrôleurs de débit massique, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. En raison de conditions environnementales strictes liées aux réglementations gouvernementales, les contrôleurs de débit massique circulent dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Les principaux concurrents du marché mondial des contrôleurs de débit massique comprennent –

Le marché mondial des contrôleurs de débit massique est assez fragmenté, avec la présence d’acteurs régionaux et internationaux à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du contrôleur de débit massique comprennent–

Bronkhorst High-Tech BV

Instrument Brooks

Systèmes de contrôle des fluides Burkert

Instruments MKS incorporés

Sierra Instruments Incorporé

Horiba Limitée

Sensirion AG

Alicat Scientifique

Instruments Teledyne Hastings

Parker Hannifin Corporation

Instrument Vogtlinents GmbH

Société Azbil

Instruments d’Aalborg

Axetris AG

Dwyer Instruments Incorporé.

Le rapport sur le marché du contrôleur de débit massique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

