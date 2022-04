La recherche sur le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale couvre, les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie

La taille du marché mondial du traitement de la maladie de surcharge lysosomale devrait passer de 7,57 milliards USD en 2020 à 13,41 milliards USD en 2027, à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les maladies de surcharge lysosomale (LSD) appartiennent à un groupe de maladies métaboliques héréditaires qui peuvent résulter d’un déficit de production d’enzymes lysosomales. Il existe près de 50 types de maladies de surcharge lysosomale présentes dans différentes parties du corps humain, telles que le crâne, le cerveau, le cœur, le corps, la peau et autres. La maladie de Gaucher, la maladie de pompe, la maladie de Fabry sont quelques-unes des maladies critiques du stockage lysosomal. Cependant, les installations de médication pour les maladies de surcharge lysosomale sont récemment limitées et le traitement est principalement symptomatique.

Facteurs affectant l’industrie du traitement de la maladie de surcharge lysosomale au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la recherche et du développement (R&D) pour le diagnostic et le traitement et l’augmentation des incitations financières pour le développement de médicaments augmenteront la demande de traitement de la maladie de surcharge lysosomale, augmentant ainsi le marché mondial. Des facteurs tels qu’une augmentation du taux de diagnostic, une augmentation de l’incidence des maladies de surcharge lysosomale et la mise en œuvre du médicament orphelin devraient stimuler la croissance mondiale du marché du traitement des maladies de surcharge lysosomale.

La sensibilisation croissante des personnes aux maladies rares de surcharge lysosomale stimule également considérablement la croissance du marché du traitement des maladies de surcharge lysosomale dans les secteurs de la santé et de la pharmacie à travers le monde.

Cependant, la maladie de surcharge lysosomale sous-diagnostiquée en raison du manque d’hétérogénéité du trouble lysosomal, du coût élevé du traitement et du manque d’options de traitement peut freiner la croissance du traitement de la maladie de surcharge lysosomale sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse significative de la demande pour le marché du traitement des maladies de surcharge lysosomale dans plusieurs secteurs, principalement le secteur de la santé et pharmaceutique, alors que les crises de coronavirus envahissent le monde et ont conduit les organisations de santé à consacrer la majorité de leur des fonds pour les ressources nécessaires pour lutter contre le COVID-19. De plus, les patients recevant un traitement contre la maladie de surcharge lysosomale dans les hôpitaux subissent des perturbations, principalement en raison de la menace d’infection. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale augmentera à un faible taux à travers le monde, ce qui a eu un impact négatif sur la valeur marchande du traitement de la maladie de surcharge lysosomale en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché sur le traitement de la maladie de surcharge lysosomale en fonction du type, de la thérapie et des utilisateurs finaux.

Sur la base du type de maladie, le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale a été segmenté en –

Maladie des lattes

Cystinose

Maladie de Fabry

Maladie de Gaucher

Les autres

Sur la base de la thérapie, le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale a été segmenté en –

Thérapie de remplacement enzymatique

Greffe de cellules souches

Thérapie de réduction du substrat

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale a été segmenté en –

Hôpitaux

Cliniques

Organismes de recherche

Les autres

Marché du traitement de la maladie de stockage lysosomale: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du traitement de la maladie de surcharge lysosomale a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de la taille du marché sur le marché du traitement des maladies de stockage lysosomal, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique, en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes des maladies de stockage lysosomal et de l’augmentation des dépenses de R&D pour le traitement du stockage lysosomal. maladie dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de la forte prévalence d’anomalies et de troubles héréditaires associés au stockage lysosomal et à l’essor des infrastructures de soins de santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial du traitement de la maladie de stockage lysosomal comprennent –

Le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de traitement de la maladie de surcharge lysosomale opérant sur le marché mondial sont –

Pfizer, Inc.

Sanofi (Genzyme Corporation)

Eli Lilly et compagnie

BioMarin Pharmaceutique Inc.

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Merck & Co., Inc.

Shire plc

Protalix Biotherapeutics Inc.

Amicus Therapeutics Inc.

Raptor Pharmaceutical Corp.

Le rapport sur le marché du traitement de la maladie de surcharge lysosomale analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dansle segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

