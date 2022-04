Le marché du savon liquide pour les mains connaîtra une croissance énorme d’ici 2021-2027

La taille du marché mondial du savon liquide pour les mains est estimée à 2,71 milliards USD en 2020 et atteindra 5,34 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 12,1 % sur la période de prévision (2021-2027). Le savon liquide est un agent nettoyant formulé dans divers produits chimiques, parfums, couleurs, etc., c’est-à-dire utilisé dans les activités de routine quotidiennes. Les savons liquides pour les mains sont hygiéniques et pratiques à utiliser dans les ménages ainsi que dans les industries commerciales. Il peut être distribué à partir d’un distributeur de savon ou d’une bouteille.

Facteurs affectant le marché du savon liquide pour les mains au cours de la période de prévision:

Aujourd’hui, la plupart des gens du monde entier sont enclins à utiliser du savon liquide pour les mains plutôt que d’autres pains de savon. La principale raison de ce changement est la capacité du savon liquide à maintenir plus de 30 % de l’hydratation de la peau. En raison de ce facteur, les savons liquides sont également considérés comme adaptés aux peaux sèches. Aujourd’hui, les gens sont plus conscients de l’importance de l’hygiène personnelle. Ce facteur a influencé la population mondiale majeure vers les dépenses d’hygiène personnelle.

L’augmentation de la demande de savon liquide pour les mains au quotidien en raison de ses parfums apaisants, de ses caractéristiques antibactériennes et de ses ingrédients naturels fait partie des quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché cible.

Le développement et l’innovation croissants des produits avancés de savon liquide pour les mains créeront des opportunités lucratives pour les producteurs sur le marché mondial. Cependant, le prix de revient du savon liquide est élevé par rapport au savon en pain, ce qui devrait freiner la croissance du marché en croissance.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du savon liquide pour les mains en fonction de la nature, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

Sur la base de la nature, le marché du savon liquide pour les mains a été segmenté en –

Biologique

Conventionnel

Naturel

Sur la base du canal de distribution, le marché du savon liquide pour les mains a été segmenté en –

En ligne

Supermarchés & Hypermarché

Dépanneurs

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du savon liquide pour les mains a été segmenté en –

Commercial

Résidentiel

Marché du savon liquide pour les mains: perspectives régionales

Le marché mondial du savon liquide pour les mains est segmenté par région en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché des revenus et continuer à maintenir sa position au cours de la période de prévision. Une sensibilisation accrue à l’hygiène chez les individus, la présence de fabricants clés et des lois strictes sur l’hygiène personnelle dans le secteur de la santé devraient stimuler la croissance du marché mondial dans cette région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter la plus forte croissance du TCAC dans les années à venir en raison de l’augmentation des industries commerciales et ménagères de la région.

Les principaux concurrents du marché mondial du savon liquide pour les mains comprennent –

Le marché mondial du savon liquide pour les mains est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du savon liquide pour les mains opérant sur le marché mondial comprennent –

Produits chimiques Kao

Lion Corporation

Soins du corps Bluemoon

Produits de consommation Godrej

Nouveau Avon LLC

Colgate-Palmolive Co.

ITC Ltd.

GlaxoSmithKline Plc

Groupe Unilever

Medline Industries Inc.

Chattem

Société Jahwan de Shanghai

Groupe Reckitt Benckiser PLC

Pékin Lvsan

Henkel.

Le rapport sur le marché du savon liquide pour les mains analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

