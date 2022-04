Marché des masques faciaux 2022 Divulguant les dernières tendances et les perspectives d’avancement 2027

La taille du marché mondial des masques faciaux est estimée à 88,32 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 3,12 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 29,7 % sur la période de prévision 2021-2027. Un masque facial est une barrière défensive qui protège contre les maladies infectieuses aéroportées et les problèmes respiratoires tels que le COVID19, la grippe, la varicelle, l’asthme, les maladies pulmonaires. Les masques faciaux éliminent ou suppriment les risques de contamination croisée parmi les travailleurs de la santé. Les responsables de la santé ont recommandé que l’utilisation de masques faciaux ne soit pas limitée aux employés de la santé. Les masques faciaux jetables minimisent les risques d’être affectés par des contaminants environnementaux. De nombreuses entreprises ont tendance à vendre leurs produits dans des pharmacies et des pharmacies. De nombreux acteurs clés comptent sur le commerce électronique car il a modifié les habitudes d’achat et offre de nombreux avantages tels que la livraison directe à domicile, des remises importantes et la disponibilité d’une grande variété de produits.

Dynamique du marché des masques faciaux

La propagation du coronavirus dans le monde alimente le marché des masques faciaux. L’utilisation régulière de masques faciaux dans les séances et les chirurgies OPD devrait élargir davantage le marché. La sensibilisation croissante des consommateurs aux infections aéroportées et aux niveaux d’émission a généré une demande saine pour le produit. Un masque de protection offre de nombreux avantages aux personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

La pénétration croissante des plateformes d’achat en ligne devrait stimuler la demande de masques faciaux. De nombreuses entreprises de vente en ligne sont parmi les principaux contributeurs en ligne à la distribution et à la livraison de masques faciaux. Les masques non tissés sont fabriqués à partir de variantes en plastique pour offrir une protection contre les infections sur le lieu de travail. Le marché mondial des masques faciaux envisage diverses opportunités pour prendre de l’ampleur et accroître la portée de la clientèle parmi ses segments cibles grâce à la stratégie de marketing des médias sociaux.

Un défi majeur à la croissance de l’industrie est la prolifération croissante des produits contrefaits à la fois dans les magasins de détail et les plateformes en ligne. Généralement, ces masques contrefaits sont fabriqués dans des endroits non stériles. De nombreux cas de fournisseurs marquent leurs produits avec de faux noms de marque de fabricants réputés du domaine médical. Les marques contrefaites sont de mauvaise qualité et entraînent parfois des désagréments et des problèmes de sécurité qui finissent par créer des opinions négatives des clients.

Impact du COVID-19 sur le marché des masques faciaux :

Avec la chaîne d’approvisionnement des produits et d’autres fournisseurs majeurs sous verrouillage, l’industrie est confrontée à des défis importants pour augmenter les capacités de fabrication afin de compenser davantage les pénuries d’approvisionnement. La distanciation sociale et les masques faciaux ne sont que le moyen de tenir les gens à l’écart des virus contagieux tels que COVID19. En raison de la pandémie, le marché des masques faciaux connaît une croissance saine du TCAC en raison de l’utilisation personnelle accrue des masques.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des masques faciaux en fonction du type de produit, du matériau, de la nature, du canal de distribution et de l’industrie de l’utilisateur final.

En fonction du type de produit, le marché des masques faciaux est segmenté en –

Masque chirurgical

Respirateurs N95

Masque anti-poussière

Sur la base du matériau, le marché des masques faciaux est segmenté en –

Coton

Polypropylène

Sur la base de la nature, le marché des masques faciaux est segmenté en –

Masque facial réutilisable

Masque facial jetable

Sur la base du canal de distribution, le marché des masques faciaux est segmenté en –

Supermarché

Pharmacies

Dépanneurs

En ligne

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des masques faciaux est segmenté en –

Chimie & Pétrochimie

Gaz de pétrole

Soins de santé et produits pharmaceutiques

Exploitation minière et construction

Agriculture

Autres

Marché des masques faciaux : perspectives régionales

L’Amérique du Nord est le plus grand marché de masques faciaux au monde, suivi de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. L’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC sain sur le marché mondial au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord compte le plus grand nombre de cas de COVID-19, ce qui soutiendrait la croissance du marché des masques faciaux dans la région. La sensibilisation croissante à la santé et à l’hygiène est le moteur du marché.

L’Asie-Pacifique représentait la part de marché la plus élevée du marché des masques faciaux en 2020. Une large clientèle, ainsi que l’épidémie du virus Corona, obligent les fabricants opérant dans la région à augmenter la capacité de production de masques pour satisfaire la demande croissante pour le produit. Dans la région européenne, les masques obligatoires dans les lieux publics et les règles concernant le verrouillage ont presque considérablement minimisé l’épidémie.

Marché des masques faciaux: paysage concurrentiel –

Parmi les principaux acteurs du marché des masques faciaux figurent Honeywell International, The 3M Company, Cardinal Health, Moldex-Metric Incorporated, Kimberly Clark Corporation, Uvex.

Les autres grandes entreprises sont KOWA, SAS Safety Corporation, Prestige Ameritech, Alpha ProTech, Shanghai Dasheng Health Products Manufacturing Corporate Limited, The Gerson Company, Cardinal Health, Cambridge Mask Company, Trimpeks, Medi Dent Disposable International, Medline Industries, Molnlycke Health Care, Owens & Minor, Narang Medical Limited.

En mars 2020, en suppors de la réponse du gouvernement américain à la pandémie du virus Corona, Honeywell International a augmenté sa capacité de production à Phoenix pour fabriquer des masques faciaux N95.

Le rapport sur le marché des masques faciaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

