Marché des matériaux polymères d’impression 3D 2022 Divulgation des dernières tendances et perspectives d’avancement 2027

La taille du marché mondial des matériaux polymères d’impression 3D était évaluée à 425,1 millions USD en 2020 et devrait atteindre 641,7 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,12 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’adoption croissante de la technologie d’impression 3D par les secteurs de la santé, de l’automobile et d’autres secteurs stimule principalement la croissance du marché des matériaux polymères d’impression 3D. Les matériaux polymères d’impression 3D utilisés dans la fabrication additive ont particulièrement connu une forte traction alors que les industries continuent d’adopter la technologie pour la production de masse de composants.

Principaux facteurs influençant la croissance du marché des matériaux polymères d’impression 3D jusqu’en 2025:

La demande croissante de matériaux polymères d’impression 3D des secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de l’automobile pour la production de pièces complexes devrait propulser la croissance de l’ensemble du marché mondial. De plus, on estime en outre que la demande et la consommation croissantes du secteur de l’éducation détermineront la taille du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, les étudiants en génie utilisent la technologie pour fabriquer des prototypes de leurs créations et projets. En revanche, les étudiants en biologie facilitent la compréhension de coupes d’organes à l’aide d’une technologie d’impression 3D principalement basée sur des matériaux polymères.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/3d-printing-polymer-materials-market

La demande croissante de l’industrie de la santé pour la fabrication d’une large gamme de dispositifs médicaux implantables, d’équipements chirurgicaux et de prothèses favorise, entre autres.

Les délais d’exécution élevés constituent un défi de longue date, empêchant la plupart des fabricants de passer complètement à la fabrication additive à partir de leur processus de fabrication conventionnel, entravant ainsi l’adoption de l’impression 3D dans les principales industries d’utilisation finale. Cependant, le coût élevé des matériaux d’impression 3D reste un obstacle majeur à l’adoption généralisée des matériaux polymères d’impression 3D dans le monde dans les années à venir.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/3d-printing-polymer-materials-market?opt=2950

Impact de COVID-19 sur le marché des matériaux polymères d’impression 3D :

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le marché des matériaux polymères d’impression 3D, entraînant une diminution mesurable de la demande globale. Le ralentissement économique, les perturbations des modèles de revenu disponible et les périodes de chômage prolongées ont entraîné une tendance à la baisse importante de la demande. La perturbation massive de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en plus des blocages à l’échelle nationale, a en outre entraîné des retards ou la non-arrivée des matières premières, des flux financiers perturbés et un absentéisme croissant parmi les travailleurs de la chaîne de production, ce qui a obligé les constructeurs aéronautiques et automobiles à fonctionner à zéro ou à zéro. capacités partielles. Cela continue d’être un défi car la situation pandémique ne s’est pas encore apaisée dans le monde entier. Cependant, la panne virale a également apporté une opportunité lucrative. Les masques faciaux qui ont vu leurs ventes monter en flèche depuis la déclaration de la pandémie ont donné naissance à un nouveau secteur d’activité 100 % rentable basé sur la fabrication additive, mettant ainsi en évidence une énorme opportunité pour certains matériaux polymères d’impression 3D sur le marché mondial.

Portée du rapport

Le marché mondial des matériaux polymères d’impression 3D a été segmenté en types, applications et régions.

Sur la base du type, le marché des matériaux polymères d’impression 3D a été segmenté en–

Photopolymère

PLA

abdos

PMMA

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des matériaux polymères d’impression 3D a été segmenté en –

Automobile

Aérospatial et Défense

Soins de santé

Biens de consommation

Construction

Éducation

Les autres

Marché des matériaux polymères d’impression 3D: perspectives régionales

Le marché des matériaux polymères d’impression 3D a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord dominait le marché des matériaux polymères d’impression 3D. On s’attendait à ce qu’il maintienne sa domination au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de matériaux à base de métaux provenant des industries de l’aérospatiale et de la défense et de l’automobile. De plus, l’adoption croissante d’implants médicaux et dentaires imprimés en 3D soutient davantage la croissance du marché.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/3d-printing-polymer-materials-market

Les principaux concurrents du marché mondial des matériaux polymères d’impression 3D comprennent –

Le marché a été témoin de nouveaux investissements de la part des principaux fabricants d’impression 3D pour répondre à la demande de fabrication de produits complexes.

Stratasys

Systèmes 3D

EOS

Voxeljet

Envision Tec

Taulman 3D

Asiga

Polymères Bucktown

Carima

DWS

ColorFabb.

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2018, Royal DSM N.V. a introduit des matériaux d’impression 3D hautes performances, Somos PerFORM Reflect et Arnitel ID2060 HT pour la fabrication additive.

En avril 2018, Stratasys, Ltd. a dévoilé les imprimantes 3D PolyJet de nouvelle génération pour les applications de prototypage rapide dans diverses industries d’utilisation finale dans le monde. Cette nouvelle version du produit visait à permettre à Stratasys de créer une plate-forme pour de nouveaux matériaux polymères destinés à être utilisés dans les imprimantes PolyJet pour diverses applications de prototypage.

En avril 2018, 3D Systems Corporation a introduit 30 nouveaux matériaux pour les imprimantes Figure 4. Ces matériaux avancés incluent Figure 4 RGD-GRY 15, Figure 4 RGD-GRY 10, figure 4 JCST-GRN et figure 4 ELAST-BLK. Ils sont largement utilisés dans les biens durables et les applications automobiles, ainsi que dans la formation de modèles de bijoux coulés.

Les principaux acteurs du marché des matériaux polymères d’impression 3D se concentrent sur des stratégies de croissance conventionnelles telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, le lancement de nouvelles gammes de produits et l’adoption de technologies d’impression avancées pour accroître leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Demande de rapport Description @https://www.marketstatsville.com/3d-printing-polymer-materials-market