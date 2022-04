Analyse du marché des textiles biomédicaux, principaux acteurs clés et statistiques du secteur, 2021-2027

La taille du marché mondial des textiles biomédicaux était évaluée à 17,32 milliards USD en 2020 et atteindrait 23,07 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC stable de 4,9 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les textiles biomédicaux sont les structures des textiles médicaux spécialement conçus pour les pansements, le linge hospitalier, les ceintures orthopédiques, les vêtements compressifs et les bandages. Ils sont composés de fibres textiles spécialement conçues pour une utilisation en milieu biologique. La préférence croissante pour l’utilisation de textiles biomédicaux pour les produits de santé, les produits implantables et non implantables et les produits d’hygiène devrait favoriser la croissance du marché mondial des textiles biomédicaux. Les tendances récentes en plein essor sur le marché des textiles biomédicaux incluent la demande croissante du segment implantable et la montée en puissance d’une technologie à venir telle que l’ingénierie tissulaire.

Facteurs clés qui influenceront l’industrie des textiles biomédicaux au cours de la période de prévision:

Des facteurs tels que le besoin croissant de chirurgies, la demande croissante de matériel de pansement de haute qualité et l’augmentation des dépenses de santé dans plusieurs pays devraient stimuler la croissance du marché des textiles biomédicaux.

La croissance rapide des secteurs industriels et manufacturiers dans les économies émergentes, en particulier dans la région Asie-Pacifique, est due à la hausse continue des investissements directs étrangers dans l’industrie manufacturière de la région. Il devrait augmenter la demande de textiles biomédicaux, offrant une voie de croissance prometteuse au marché mondial.

De nombreux gouvernements fournissent également des aides financières, initient le développement et la promotion de textiles biomédicaux pour répondre à des problèmes de santé critiques, ce qui a eu un impact positif sur les ventes de textiles biomédicaux, en particulier dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.

Cependant, la complexité de l’intégration des circuits électroniques dans les textiles et le coût élevé associé aux textiles biomédicaux pourraient limiter la croissance de la demande de textiles biomédicaux au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Textiles biomédicaux :

La pandémie mondiale de COVID-19 a touché presque toutes les industries dans le monde. L’épidémie de COVID-19 a également eu un impact négatif sur la demande de textiles biomédicaux dans plusieurs secteurs, principalement les segments de la santé et de la pharmacie. Les pénuries de matières premières provoquées par les fermetures à l’échelle nationale et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui en ont résulté au cours des premiers mois de la pandémie ont entraîné un écart important entre l’offre et la demande. Le marché des textiles biomédicaux a ainsi subi une chute mesurable jusqu’en 2020, qui ne devrait pas se redresser car la plupart des industries d’utilisation finale rebondissent pour régénérer la demande de textiles biomédicaux pour les différents domaines d’application.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des textiles biomédicaux basée sur le tissu et l’application.

Le marché des textiles biomédicaux a été segmenté en fonction du tissu –

Tissé

Tricoté

Non tissé

Autres

Le marché des textiles biomédicaux a été segmenté en fonction de l’application –

Implantable

Non implantable

Santé & Hygiène

Autres

Marché des textiles biomédicaux : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des textiles biomédicaux a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des textiles biomédicaux, suivie de l’Asie-Pacifique. L’Europe reste également un marché important en raison de la prise de conscience croissante parmi les Européens de la disponibilité de nouvelles technologies bénéfiques pour la population vieillissante en expansion et le bassin de patients diabétiques en constante augmentation. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la capacité de fabrication des produits qui consomment de grandes quantités de tissus non tissés dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des textiles biomédicaux comprennent –

Le marché des textiles biomédicaux est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de textiles biomédicaux opérant sur le marché mondial sont–

Le rapport sur le marché des textiles biomédicaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

