Marché du pare-brise automobile 2022: analyse, croissance de l’industrie, tendances actuelles et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché du pare-brise automobile couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du pare-brise automobile.

Perspectives de l’industrie du pare-brise automobile

La taille du marché mondial des pare-brise automobiles est estimée à 20,12 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 6,75% à partir de 2021 pour atteindre 25,47 milliards USD d’ici 2027. Un pare-brise est un écran transparent, une partie du véhicule qui protège le conducteur et le passager d’entrer dans la cabine du véhicule à cause du vent, de la lumière du soleil, de la poussière, de la pollution et d’autres particules étrangères. Le pare-brise fait partie intégrante de la sécurité du véhicule limite le système. Il empêche le toit de se refermer sur les occupants en cas de capotage. Il permet aux airbags de se déployer pour protéger les passagers dans la position appropriée, empêchant les passagers d’être éjectés en cas de collision grave. Les pare-brise automobiles sont construits avec du verre de sécurité qui peut résister à toute fissuration et réduire les risques de blessures.

Dynamique du marché du pare-brise automobile :

L’urbanisation croissante et le revenu disponible dans les économies émergentes, comme l’Inde et la Chine, sont quelques-uns des principaux facteurs qui augmentent la croissance de l’industrie automobile, ce qui stimulera la croissance du marché des pare-brise automobiles. La demande croissante de voitures de luxe et de véhicules tout-terrain augmente la croissance du marché des pare-brise automobiles à travers le monde.

Le développement de technologies et de matériaux plus efficaces pour les pare-brise automobiles devrait présenter une énorme opportunité pour la croissance du marché des pare-brise automobiles à travers le monde. Cependant, la fluctuation des matières premières et la disponibilité des produits automobiles contrefaits entraveront certainement la croissance du marché des pare-brise automobiles au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Pare-brise automobile :

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté l’industrie automobile, entraînant la perte du marché des pare-brise automobiles. En raison de la situation de confinement, les gens sont pour la plupart restés chez eux, ce qui a entraîné une réduction de la demande d’automobiles dans le monde. Les gens ont commencé à se concentrer sur des choses plus importantes que l’achat d’un véhicule, car il n’est pas considéré comme essentiel. De plus, la main-d’œuvre a cessé de venir travailler ou pourrait perdre des emplois est un autre facteur qui a certainement eu un impact sur la croissance du marché du pare-brise automobile, ce qui aura un impact sur la valeur marchande du marché du pare-brise automobile en 2020.

Portée du rapport

Le marché mondial des pare-brise automobiles est segmenté en fonction de la position, du type de véhicule, du type de verre et du type de matériau.

Sur la base de la position, le marché des pare-brise automobiles est segmenté en –

Pare-brise avant

Pare-brise arrière

Sur la base du type de véhicule, le marché du pare-brise automobile est classé en-

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicule utilitaire lourd.

Sur la base du type de verre, le marché du pare-brise automobile est classé en-

Verre feuilleté

Verre trempé.

Sur la base du type de matériau, le marché des pare-brise automobiles est classé en-

Matériau thermodurcissable

Matériau thermoplastique

Marché du pare-brise automobile : perspectives régionales

Le marché mondial du pare-brise automobile a été divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud. Parmi ces régions, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des pare-brise automobiles en 2020, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La région Asie-Pacifique devrait en outre connaître le TCAC le plus élevé du marché mondial des pare-brise automobiles au cours de la période de prévision.

Marché du pare-brise automobile : paysage concurrentiel –

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des pare-brise automobiles sont AGC Inc, Saint Gobain China, Nippon Sheet Glass Co. Ltd et Vitro, Central Glass Co.

Parmi les autres fabricants de pare-brise automobiles, citons Dura automotive systems, Shenzhen Benson Automobile Glass Co., Sisecam Group, Guardian Industries, Magna International Inc., T&S Auto Glass, Fuyao Group, Nordglass Group, PPG Industries, OGIS GmbH, Glaston Corporation, Asahi India Glass Ltd. Au cours des dernières années, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies pour accroître leur présence sur ce marché, telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les alliances, les coentreprises, les collaborations et les acquisitions.

En mai 2017, LiquidNano Inc. (États-Unis) a lancé LiquidNano Windshield, un produit hautement révolutionnaire qui est un protecteur de verre liquide pour les pare-brise automobiles. La société avait élargi sa gamme de produits grâce à ce lancement de produit. L’entreprise a également fourni une meilleure protection contre les dommages causés par les pierres et les copeaux à la voiture windshields.

Glasxperts et Windshield Experts ont été lancés par Asahi India Glass Limited (Inde) il y a quelques années. La société a élargi la taille de son marché des pare-brise avec ce lancement de produit.

Le rapport sur le marché du pare-brise automobile fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

