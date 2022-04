Marché de l’authentification par langage de balisage d’assertion de sécurité 2022 Taille, statut et perspectives de croissance – Gemalto, Inc. (Groupe Thales), Ping Identity Corporation, Amazon Web Services, Microsoft Corporation

Le rapport Security Assertion Markup Language Authentication Market est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’authentification SAML (Security Assertion Markup Language) devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 13,6 % sur la période de prévision (2022-2027).

Gemalto, Inc. (Groupe Thales), Ping Identity Corporation, Amazon Web Services, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, MiniOrange Inc., ManageEngine (Zoho Corporation), OneLogin, Inc., Okta , Inc., SSO Easy, SAASPASS Inc. et autres.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie

Juillet 2019 – Gemalto annonce son partenariat avec Entrust Datacard, spécialisée dans l’offre de technologies d’identité et de transactions sécurisées. Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises ont convenu d’offrir une plate-forme basée sur le cloud de Gemalto pour intégrer des solutions de gestion des identités et de protection des données pour les appareils IoT.

Principales tendances du marché

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché

– La région nord-américaine devrait détenir une part importante, en raison de la forte adoption des technologies de pointe. Il y a un besoin croissant de systèmes de sécurité avancés dans le secteur bancaire régional, ce qui stimule positivement la croissance du marché.

– La conformité à la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) a initialement conduit à l’adoption de solutions de sécurité cloud dans les grandes entreprises. Les violations de données liées aux secteurs du paiement et de la banque ont été importantes aux États-Unis, qui, à leur tour, devraient stimuler l’adoption de solutions avancées de sécurité dans le cloud.

– Par exemple, en juillet 2019, des pirates ont volé les informations personnelles de plus de 106 millions de personnes de la société financière Capital One – le troisième plus grand émetteur de cartes de crédit aux États-Unis. De plus, en août 2018, des attaquants ont volé 13,5 millions de dollars à la banque indienne Cosmos en compromettant leurs systèmes financiers.

Le rapport sur les perspectives régionales du marché de l’authentification par langage de balisage d’assertion de sécurité comprend les zones géographiques suivantes telles que: Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et ROW.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’authentification par langage de balisage d’assertion de sécurité comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

