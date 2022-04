Évaluations stratégiques du marché des téléviseurs intelligents aux États-Unis 2022 – Samsung Group, Vizio Inc., LG Electronics Inc., TCL Technology, Sony Corporation

Le rapport sur le marché des téléviseurs intelligents aux États-Unis est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché américain de la télévision intelligente devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

Les principales entreprises leaders du marché américain de la télévision intelligente sont Samsung Group, Vizio Inc., LG Electronics Inc., TCL Technology, Sony Corporation, Sharp Corporation, Hisense Group Corp., Panasonic Corporation, Toshiba Corporation et autres.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie

En mars 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé que sa nouvelle gamme élargie de modèles de téléviseurs QLED 4K et 8K 2022 est disponible à l’achat ou en précommande sur Samsung.com et chez certains détaillants du pays. Avec plus de 100 chaînes de contenu en streaming, les consommateurs auront la possibilité d’explorer des genres tels que les actualités, les sports, les jeux et le style de vie. Samsung TV Plus est gratuit et fonctionne immédiatement sans appareils ni abonnements supplémentaires.

– En février 2022, Panasonic a dévoilé sa gamme de téléviseurs plus étendue pour 2022. La nouvelle gamme Panasonic se composera de trois nouvelles gammes OLED 4K et de trois nouvelles gammes LCD 4K : les OLED HZ2000, HZ1500 et HZ1000, et les LCD HX940, HX900 et HX800 .

Principales tendances du marché

Le segment des téléviseurs 4K UHD connaîtra une croissance significative

– La division 4K UHD devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. La baisse des prix de ces téléviseurs attire les clients et déclenche la demande dans les économies émergentes. Cette croissance peut être associée à des fonctionnalités innovantes telles que la haute résolution et la haute qualité d’image avec le son Dolby Digital, qui peuvent être mieux ressenties sur des écrans plus grands._

– L’adoption de technologies innovantes, telles que les LED à points quantiques (QLED) à travers l’ultra haute définition (UHD) dans les téléviseurs 4K, devrait alimenter la demande du segment au cours de la période de prévision. Les téléviseurs appartenant à cette gamme ont des taux de pénétration élevés par rapport aux autres._

– De plus, la pénétration croissante de l’Internet ultra-haut débit et des infrastructures de réseau hautement efficaces devraient avoir un impact favorable sur le segment 4K UHD, dans un proche avenir._ Par exemple, le gouvernement fédéral américain prévoit de construire un réseau sans fil 5G centralisé réseau à travers le pays d’ici 2021. Récemment, la Maison Blanche a publié sa stratégie nationale pour sécuriser la 5G des États-Unis, se concentrant principalement sur la mise à niveau et la sécurisation de l’infrastructure 5G au pays et à l’étranger.

Le rapport sur les perspectives régionales du marché des téléviseurs intelligents aux États-Unis comprend les zones géographiques suivantes telles que: Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et ROW.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des téléviseurs intelligents aux États-Unis comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

