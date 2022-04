Perspectives de croissance du marché des réseaux intelligents pour 2022 – Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tech Mahindra Limited

Le rapport sur le marché des réseaux intelligents est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des réseaux intelligents devrait enregistrer un TCAC de 22 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

Les principales entreprises leaders du marché des réseaux intelligents sont Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tech Mahindra Limited, Aruba Networks, Nokia Corporation, Juniper Networks, Inc., Colt Technology Services Group Limited, Sandvine Incorporated , Altran Technologies SA, Aria NetworksÊLtd. et d’autres.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie

Novembre 2019 – Mist Systems, une société de Juniper Networks, a annoncé son réseau intelligent basé sur l’IA pour les entreprises. Les réseaux autonomes travailleront avec le moteur d’intelligence artificielle et le cloud de microservices de l’entreprise pour élaborer des stratégies pour les opérations informatiques. Cela devrait optimiser l’expérience réseau des utilisateurs et améliorer le dépannage des domaines câblés/sans fil.

– Oct 2019 – Netcracker a annoncé avoir été choisi par Deutsche Telekom, Allemagne pour son initiative d’automatisation des réseaux et des services. En numérisant les fonctions complexes, DT visera à obtenir un aperçu du réseau de bout en bout, à automatiser les processus complexes de fourniture de services et à réduire considérablement les coûts et les efforts. Les plans futurs de ce programme incluent l’ajout de la planification et de la simulation de réseau intelligent ainsi que l’amélioration de l’assurance de service avec l’IA.

Principales tendances du marché

L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché importante

– La région nord-américaine devrait détenir une part de marché importante du marché au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’adoption croissante de solutions de mise en réseau intelligentes dans la région, qui est stimulée par la croissance des technologies avancées, telles que l’analyse, l’apprentissage en profondeur et la virtualisation du réseau.

– L’augmentation de la demande de technologies avancées, telles que la communication de machine à machine, les voitures connectées et l’intelligence artificielle, est la plus élevée dans la région par rapport à d’autres régions, il est donc prévu d’offrir d’énormes opportunités pour le réseau 5G, conduisant ainsi le marché.

– Les applications d’entreprise basées sur le cloud prospèrent également dans la région. Les solutions basées sur le cloud dépendent de la connectivité Internet pour fonctionner dans l’environnement hébergé, la 5G permettant une vitesse Internet beaucoup plus rapide, cela améliorera encore l’expérience de connectivité.

Le rapport sur les perspectives régionales du marché des réseaux intelligents comprend les zones géographiques suivantes telles que: Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et ROW.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des réseaux intelligents comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

