Marché des logiciels de design d’intérieur APAC 2022 Perspectives concurrentielles – Dassault System SE, Autodesk Inc, Trimble, Inc., Foyr LLC, Infurnia Technologies Pvt. Ltd

Le rapport Marché des logiciels de design d’intérieur APAC est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des logiciels de design d’intérieur APAC devrait atteindre 1982 millions USD d’ici 2027 par rapport à l’estimation actuelle de 1534 millions USD en 2019 à un TCAC de 4,37% au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises leaders du marché des logiciels de design d’intérieur APAC sont Dassault System SE, Autodesk Inc, Trimble, Inc., Foyr LLC, Infurnia Technologies Pvt. Ltd, InnoPlanner Ltd. et autres.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie

Avril 2022 – Autodesk a publié la version 3Ds Max 2021. La dernière version de la société se concentre sur le rendu et les textures en tirant parti des améliorations des performances. La version a également ajouté la prise en charge de Python 3, la cuisson scriptable et davantage d’accent sur les flux de travail liés à la CAO et l’interopérabilité avec les outils de CAO d’Autodesk, tels qu’AutoCAD et Revit.

– Avril 2022 – Dassault Systèmes et Aden Group, l’une des plus grandes sociétés de gestion intégrée des installations d’Asie ont collaboré. Ces sociétés travaillent ensemble pour développer de nouveaux processus d’ingénierie, de construction et d’exploitation d’hôpitaux en tirant parti de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Syst mes et du concept d’hôpital intelligent et connecté Akila Care d’Aden Group. La solution s’appuie sur un environnement collaboratif virtuel pour la conception, la simulation et le développement d’hôpitaux qui peuvent être construits et opérationnels en 100 jours et rester opérationnels pendant de nombreuses années, ainsi que pour optimiser leur exploitation et leur maintenance tout au long de leur cycle de vie.

Principales tendances du marché

Les logiciels de conception d’intérieur basés sur le cloud devraient connaître une croissance significative

– Avec la capacité croissante de dépenses des consommateurs dans les pays asiatiques, l’un des centres d’intérêt des dépenses devrait être leur espace de vie. Les consommateurs dépensent de plus en plus pour des articles de décoration intérieure et changent constamment l’apparence de leur maison. Ils adoptent également des applications de design d’intérieur innovantes qui peuvent les aider et sont prêts à payer un supplément en ce qui concerne leur espace de vie.

– La mise en œuvre du logiciel de design d’intérieur basé sur le cloud aide les entreprises à apporter des modifications au logiciel de design d’intérieur avec moins de ressources. De plus, la demande croissante de biens et une vie confortable ont entraîné une forte croissance en plein essor de l’industrie de la décoration intérieure dans la région.

– Les start-up bouleversent l’écosystème du design d’intérieur dans la région. Par exemple, Livspace est devenu l’une des plus grandes plateformes indiennes d’aménagement intérieur et de rénovation. L’entreprise a conçu plus de 5 000 maisons, soit 2 millions de pieds carrés, et travaille avec plus de 2 000 partenaires de conception. La société s’est associée à Brand Capital, la branche d’investissement stratégique de The Times Group, et a pu créer une forte présence de marque.

– L’infrastructure est l’un des indices de croissance vitaux pour la croissance de tout pays ; pour cette raison, les gouvernements du monde entier se concentrent de plus en plus sur la promotion de la construction et de l’immobilier.

Le rapport sur les perspectives régionales du marché des logiciels de design d’intérieur APAC comprend les zones géographiques suivantes telles que: Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et ROW.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des logiciels de design d’intérieur APAC comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

