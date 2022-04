Marché des modules de sécurité matérielle: demande croissante et portée future jusqu’en 2030

Marché des modules de sécurité matériels : segmenté par type (HSM basé sur LAN/HSM connecté au réseau, HSM basé sur PCIe/plugins intégrés, HSM basé sur USB/portable), par type de déploiement (sur site, cloud), par application (paiement traitement, signature de code et de document, SSL/TLS, authentification, chiffrement de base de données, PKI ou gestion des informations d’identification, chiffrement au niveau de l’application), par secteur et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions du secteur mondial (2021-2027 )

Le rapport sur le marché du module de sécurité matérielle couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des modules de sécurité matériels.

Perspectives de l’industrie du module de sécurité matériel

La taille du marché mondial des modules de sécurité matérielle était évaluée à 1,23 milliard USD en 2021 et atteindrait 2,12 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,5 %, au cours de la période de prévision 2021-2027. En raison du déploiement croissant de HSM, le développement du segment de l’automobile et des transports s’accélère dans le monde entier. En outre, la protection des données et l’utilisation du cloud computing par HSM deviennent une tendance et élargiront le marché mondial des modules de sécurité matérielle au cours de la période de prévision.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/hardware-security-module-market

Facteurs affectant le marché du module de sécurité matériel au cours de la période de prévision :

Le marché mondial des modules de sécurité matérielle est principalement stimulé par l’augmentation des cas de violation de données et de cyberattaques. Les fabricants de modules de sécurité matériels (HSM) doivent se conformer aux lois internes et externes sur la confidentialité, et les réglementations sur la protection des données alimentent la croissance du marché. Le contrôle efficace des clés cryptographiques stimule la croissance du marché.

L’essor des méthodes de paiement numériques dans le monde pousse le marché vers la croissance. En se conformant aux exigences PCI, de nombreuses entreprises et entreprises s’efforcent d’obtenir un cryptage point à point, offrant de nouvelles opportunités pour le marché mondial.

Les coûts élevés de mise en œuvre freinent le marché mondial

Le coût élevé associé à la mise en œuvre et aux mises à niveau des modules de sécurité matériels constitue les contraintes du marché mondial.

Le manque de compréhension de l’importance de la protection des données sensibles par les organisations entrave la croissance du marché.

L’incapacité de contrôler la gestion des clés depuis l’extérieur de la limite de protection physique du module de sécurité matériel pose des défis majeurs au marché mondial des modules de sécurité matériel.

Impact de COVID-19 sur le marché Module de sécurité matériel :

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial du marché des modules de sécurité matériels. Plusieurs entreprises et entreprises ont été contraintes de reconstruire leurs politiques et leurs plans en raison de la pandémie de COVID-19. Mais en raison des disparités de production et des problèmes économiques mondiaux, les entreprises reportent leurs plans. La prolifération du COVID-19 à travers le monde a contribué à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les écosystèmes, y compris le marché des modules de sécurité matériels.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des modules de sécurité matérielle en fonction du type, du type de déploiement, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

En fonction du type, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en –

HSM basé sur LAN/HSM connecté au réseau

Modules HSM basés sur PCIE/intégrés

HSM portable/basé sur USB

En fonction du type de déploiement, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en –

Sur site

Nuage

Sur la base des applications, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en –

Traitement des paiements

Signature de code et de document

Couche de sockets sécurisée (SSL)

Sécurité de la couche de transport (TLS)

Authentification

Cryptage de la base de données

PKI ou gestion des informations d’identification

Chiffrement au niveau de l’application

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en –

Services bancaires et financiers

Gouvernement

Technologie et communication

Industrie industrielle et manufacturière

Énergie et services publics

Vente au détail et produits de consommation

Santé et sciences de la vie

Autres (divertissement et médias, éducation et transport)

Marché des modules de sécurité matérielle : perspectives régionales

Le marché mondial des modules de sécurité matérielle (HSM) a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des modules de sécurité matériels, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. L’acceptation et la pénétration élevées des modules de sécurité et l’implication d’un grand nombre d’entreprises dans la région sont responsables de la croissance du marché dans la région. En outre, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours des prévisions.

dernière période.

Les principaux concurrents du marché mondial des modules de sécurité matérielle comprennent –

Le marché mondial des modules de sécurité matérielle est très fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des modules de sécurité matériels comprennent –

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/hardware-security-module-market?opt=2950

Gemalto SA

Thales e-Security Incorporated

Utimaco GmbH

International Business Machines (IBM) Corporation

FuturX

Hewlett-Packard Enterprise Development LP

RAPIDE

Atos SE

Ultra-électronique

Yubico

Sécurosys SA

CardContact Systems GmbH

Grand livre SAS

SPYRUS

West One technique limitée.

Le rapport sur le marché des modules de sécurité matérielle fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/hardware-security-module-market

Le rapport sur le marché des modules de sécurité matérielle couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des modules de sécurité matérielle comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/hardware-security-module-market

Marché des modules de sécurité matériels : public cible

Fabricants de modules de sécurité matériels

Fabricants de matériel chirurgical et d’équipements de protection individuelle

Fabricants, distributeurs et fournisseurs de soins de santé

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations