Demande croissante du marché des bandes et bandages médicaux et opportunités futures énormes d’ici 2030

Marché mondial des bandes et bandages médicaux : par type (bandes médicales et bandages médicaux), par application (plaies chirurgicales, plaies traumatiques et de lacération, traitement des brûlures, traitement des blessures sportives, traitement des ulcères et autres), par utilisateur final (hôpitaux, ambulatoires Centres chirurgicaux, cliniques et établissements de soins à domicile) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des rubans et bandages médicaux couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché des bandes et bandages médicaux.

Perspectives de l’industrie des bandes et bandages médicaux

La taille du marché mondial des bandes et bandages médicaux était évaluée à 7,63 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 9,81 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,3 % sur la période de prévision (2021-2027). Des bandes et des bandages médicaux sont utilisés pour guérir la plaie et la protéger des bactéries et de la saleté. Les tendances du marché des rubans et bandages médicaux incluent la prise de conscience croissante des bandages imperméables, des points de papillon et des patchs transdermiques.

Facteurs affectant l’industrie des bandes et bandages médicaux au cours de la période de prévision:

La croissance des bandes et bandages médicaux sur le marché mondial est due à des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques telles que les ulcères, le pied diabétique et les infections des plaies.

Le nombre croissant d’accidents entraîne une augmentation des interventions chirurgicales, ce qui stimulera la croissance du marché au Royaume-Uni. De plus, les progrès continus des adhésifs médicaux et les initiatives gouvernementales concernant la sécurité des dispositifs médicaux devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, l’absence de politiques de remboursement concernant les produits médicaux synthétiques et le manque de sensibilisation aux produits avancés de soin des plaies peuvent freiner la croissance des bandes et bandages médicaux sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Bandes et bandages médicaux :

L’impact du COVID-19 sur les rubans et bandages médicaux sera dramatique en 2020. La diminution de l’incidence des brûlures et des blessures sportives, soutenue par l’interdiction des rassemblements sociaux, a eu un impact négatif sur la croissance des rubans et bandages médicaux dans ces régions. segments. Cependant, la demande a été presque stagnante dans les applications des plaies chirurgicales, récupérant la perte causée sur le marché en raison du traitement des brûlures et du traitement des blessures sportives.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des bandes et bandages médicaux en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction du type –

Bandes médicales

Bandes de tissu

Rubans en plastique

Autres (bandes de papier)

Pansements médicaux

Bandage adhésif

Bandage cohésif et élastique

Autres (bandage de gaze)

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction de l’application –

Plaies chirurgicales

Plaies traumatiques et lacérations

Traitement des brûlures

Traitement de l’ulcère

Traitement des blessures sportives

Autres (diagnostics et pansement du site IV)

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Paramètres de soins à domicile

Marché des bandes et bandages médicaux: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des bandes et bandages médicaux a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des bandes et bandages médicaux, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, en raison de la sensibilisation croissante des patients aux infections des plaies et de l’augmentation de la population gériatrique dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de la disponibilité d’immenses opportunités et de l’expansion des principaux acteurs de la santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des bandes et bandages médicaux comprennent –

Le marché des bandes et bandages médicaux est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché des bandes et bandages médicaux opérant sur le marché mondial sont –

Société 3M

B Braun Melsungen AG

Baxter international

Cardinal Health, Inc.

Derma Sciences, Inc.

Services Johnson & Johnson inc.

McKesson Corporation

Medline Industries, Inc.

API Medtronic

Paul Hartmann SA

Smith & Nephew PLC.

Le rapport sur le marché des rubans médicaux et des outils de bandages analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra un examen qualitatif et quantitatif approfondi

évaluation des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des bandes et bandages médicaux couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Rubans et bandages médicaux comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des bandes et bandages médicaux: public cible

Fabricants de bandes et bandages médicaux

Investisseurs et experts commerciaux

Grandes, moyennes et petites entreprises

Distributeurs et fournisseurs de bandes et bandages médicaux

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations