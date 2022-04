Le marché de la nutrition médicale devrait apporter des rendements vertigineux aux investisseurs d’ici la fin des prévisions jusqu’en 2030

Marché de la nutrition médicale: segmenté par types (nutrition pédiatrique, nutrition parentale, nutrition des personnes âgées et nutrition sportive), par application (malnutrition pédiatrique, maladies gastro-intestinales, cancer, maladies pulmonaires et autres), par voie d’administration (orale, entérale et Parentérale) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la nutrition médicale couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie de la nutrition médicale.

Perspectives de l’industrie de la nutrition médicale

La taille du marché mondial de la nutrition médicale devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La nutrition médicale répond aux besoins des patients en renforçant leur système immunitaire et en améliorant leur santé globale grâce à une nutrition optimale. La nutrition médicale joue un rôle important dans le traitement de maladies telles que le diabète, les troubles gastro-intestinaux, l’obésité, le cancer, le VIH, la maladie d’Alzheimer et autres. La tendance à la hausse de la nutrition végétalienne devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie de la nutrition médicale au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la population gériatrique est en hausse. Le besoin de nutriments adéquats est le facteur clé qui devrait propulser la croissance du marché de la nutrition médicale au cours de la période de prévision. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires (MCV), augmente la demande de produits médicaux et nutritionnels dans les économies développées et émergentes du monde entier.

Cependant, plusieurs petits acteurs du marché ont commencé à proposer des produits de nutrition médicale, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la concurrence entre les acteurs du marché mondial opérant sur le marché de la nutrition médicale.

Cependant, les prix élevés des produits de nutrition médicale et les mauvaises politiques de remboursement sont des facteurs qui affecteront la croissance du marché de la nutrition médicale au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Nutrition médicale :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande de produits nutritionnels pour minimiser l’effet de COVID-19 dans le corps. De plus, la demande de nutrition médicale a augmenté dans le traitement des symptômes post-COVID-19, tels que la faiblesse et la fatigue, entre autres. La demande de suppléments nutritionnels, tels que la vitamine A et la vitamine D, a considérablement augmenté après la propagation de la pandémie de COVID-19 à travers le monde. Par conséquent, la valeur marchande de la nutrition médicale devrait avoir un impact positif sur 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de nutrition médicale basée sur le type, l’application et la voie d’administration.

Le marché de la nutrition médicale a été segmenté en fonction du type –

Nutrition pédiatrique

Nutrition parentale

Alimentation des personnes âgées

Alimentation sportive

Le marché de la nutrition médicale a été segmenté en fonction de l’application–

Malnutrition pédiatrique

Maladies gastro-intestinales

Cancer

Maladies pulmonaires

Autres (insuffisance rénale)

Le marché de la nutrition médicale a été segmenté en fonction de la voie d’administration –

Oral

Entérale

Parentéral

Marché de la nutrition médicale : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la nutrition médicale a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la nutrition médicale, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique en raison de la forte prévalence de maladies chroniques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits sains dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial de la nutrition médicale comprennent –

Le marché de la nutrition médicale est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de nutrition médicale opérant sur le marché mondial sont –

Laboratoires Abbott

AYMES International Ltd.

B Braun Melsungen AG

Baxter International Inc.

Bayer AG

Cambrooke Therapeutics Inc.

Danone SA

GlaxoSmithKline Plc

Grifols, SA

Medifood GmbH

Nestlé SA

Nutricia & NéoMed

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Pfizer inc.

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

Le rapport sur le marché de la nutrition médicale fournit une analyse approfondie des facteurs macro-économiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché.

présence de rs dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent le segment des intrants et la région/le pays. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la nutrition médicale couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la nutrition médicale comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la nutrition médicale : public cible

Fabricants de nutrition médicale

Laboratoires de recherche médicale

Investisseurs et experts commerciaux

Fabricants, distributeurs et fournisseurs de nutrition médicale

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations