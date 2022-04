Le marché de la fracturation hydraulique connaîtra une croissance significative d’ici 2030

La taille du marché mondial de la fracturation hydraulique devrait passer de 24,6 milliards USD en 2020 et atteindre 38,1 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La demande croissante de pétrole, de gaz naturel et d’autres ressources augmente à l’échelle mondiale, ce qui devrait alimenter la croissance du marché de la fracturation hydraulique. Les entreprises se concentrent sur l’augmentation de la productivité du pétrole brut des puits de pétrole existants en déployant des technologies de pointe pour l’exploration du gaz de schiste, ce qui a un impact direct sur la croissance du marché de la fracturation hydraulique au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché de la fracturation hydraulique au cours de la période de prévision :

Il existe une énorme demande de gaz naturels et d’hydrocarbures dans le langage d’aujourd’hui, ce qui a entraîné le besoin d’activités et d’investissements de fracturation hydraulique. De plus, la mise en place de réserves non conventionnelles ou restreintes à différents niveaux spécifiques a augmenté la demande de fracturation hydraulique et soutenu la croissance du marché mondial.

Cependant, les règles et réglementations strictes du gouvernement et d’autres organismes réguliers conduisent à la protection de l’environnement, ce qui a posé un défi pour la croissance du marché de la fracturation hydraulique.

Malgré la révolution croissante du schiste, d’autres pays comme l’Algérie, la Russie, le Mexique, l’Australie et la Colombie ont également commencé à participer à la production de schiste. Cela a un impact positif sur la croissance du marché de la fracturation hydraulique.

Impact du COVID-19 sur le marché de la fracturation hydraulique

L’impact de la pandémie sur le marché de la fracturation hydraulique a été modéré. La montée du COVID-19 a stoppé le monde, peu d’industries sont en difficulté et certaines prospèrent. Aux premiers stades de la COVID-19, il y avait des instabilités dans les canaux de l’offre et de la demande. Les entreprises de la région ont également suspendu ou retardé leurs grands projets pétroliers et gaziers. En outre, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact sur les prix du pétrole brut, les activités de forage et de production de puits et la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz.

Portée du rapport sur le marché Fracturation hydraulique

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la fracturation hydraulique en fonction du type et des plates-formes.

Sur la base de la technologie, le marché de la fracturation hydraulique a été segmenté en –

Branchez et Perf

Manchon coulissant

Sur la base du matériau, le marché de la fracturation hydraulique a été segmenté en –

Agent de soutènement

Sable

Céramique

Sable enduit de résine

Sur la base de l’application, le marché de la fracturation hydraulique a été segmenté en –

Gaz de schiste

Gaz étanche

Étanche à l’huile

CBM

Marché de la fracturation hydraulique : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la fracturation hydraulique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la fracturation hydraulique, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC au cours de la période de prévision. On estime également que l’Asie-Pacifique détient une part importante du marché mondial de la fracturation hydraulique en raison de la demande croissante de la Chine et de l’Inde.

Principaux concurrents du marché mondial de la fracturation hydraulique

Le marché mondial de la fracturation hydraulique est assez consolidé, avec des acteurs clés à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de la fracturation hydraulique sont –

Baker Hughes GE

Schlumberger

Puits de pétrole national Varco

Patterson-UTI Energy

FracChem LLC

TechnipFMC

Halliburton

Nuverra

FTS international

Services de puits aux États-Unis

Le rapport sur le marché de la fracturation hydraulique analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché de la fracturation hydraulique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la fracturation hydraulique comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud,Afrique, reste de la MEA

Marché de la fracturation hydraulique : public cible

Fabricants d’équipements de fracturation hydraulique

Fournisseurs de services de fracturation hydraulique

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations