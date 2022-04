Le marché des caméras acoustiques devrait gagner en popularité dans le monde entier d’ici 2030

La description

La taille du marché mondial des caméras acoustiques devrait passer de 144,3 millions USD en 2020 à 274,3 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 11,3% de 2021 à 2027. Une caméra acoustique est un appareil d’imagerie utilisé pour localiser les sources sonores et pour les identifier. Une caméra acoustique utilise la capacité d’un réseau de microphones avec une caméra pour identifier les intensités sonores cariées. Ces derniers temps, divers modèles de caméras acoustiques fournissent un retour en temps réel des intensités sonores sur l’écran que l’utilisateur peut trianguler en plusieurs points.

La caméra acoustique est utilisée pour l’identification rapide des sources de bruit de moyenne à haute fréquence. Des mesures en direct sont possibles en utilisant la formation de faisceaux en champ lointain et des mesures d’holographie en champ proche pour l’analyse complète du bruit rayonnant de sa source à une fréquence spécifiée. Les images sont enregistrées et animées pour analyser plus en profondeur et démontrer la phase ou l’onde sonore. Ces caméras sont prévues pour fournir des données qualitatives sous forme de cartes de bruit.

Les facteurs, par exemple, la maintenance et l’optimisation par diverses organisations pour garantir des performances et une sécurité efficaces des machines, l’augmentation de l’utilisation de caméras acoustiques dans les projets de production de pétrole et de gaz et d’électricité, ainsi que des règles et réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité qui stimuleront la croissance de le marché mondial des caméras acoustiques. Cependant, les coûts de fabrication et de maintenance élevés des caméras acoustiques entravent dans une certaine mesure la croissance du marché. De plus, l’augmentation des équipements CND avancés offre des opportunités lucratives pour développer le marché des caméras acoustiques à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché mondial des caméras acoustiques

Chauffeurs : Optimisation de la maintenance par diverses entreprises pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des machines

Les caméras acoustiques sont utilisées pour reconnaître et localiser le son et ses fréquences afin d’identifier les défauts dans les propriétés des matériaux qui ont déjà causé une défaillance de l’équipement ou de l’organisation. Ils sont utilisés pour maximiser à la fois les testeurs et les produits testés qui sont sûrs. La plupart des tests sont inoffensifs pour les utilisateurs. La caméra acoustique agit comme une mesure défensive dans les entreprises de production où des machines et équipements volatils à haute pression sont utilisés ou fabriqués. L’objectif premier de la caméra acoustique est d’identifier et de résoudre les problèmes qui peuvent s’avérer dangereux. De plus, une caméra acoustique est fiable car elle exclut le risque d’imprécision ou d’oubli. Compte tenu de ces raisons, l’impact de ce moteur est actuellement élevé et devrait le rester au cours de la période de prévision.

Contraintes : Coût élevé de fabrication et de maintenance de la caméra acoustique

La caméra acoustique est assez chère et fait face à des obstacles importants pour son adoption, principalement dans les pays en développement. Le manque d’argent adéquat du gouvernement dans les pays en développement tels que le Qatar, la Corée du Sud et d’autres pour adopter les technologies de sécurité dans diverses utilisations finales entrave la croissance du marché. La technologie améliorée comprend des investissements majeurs, qui agissent comme une barrière pour le marché des caméras acoustiques. La maintenance et l’installation de ces caméras sont généralement élevées, ce qui augmente le coût de la technologie. Par conséquent, l’investissement initial est une menace principale pour les régions en développement ou les petites entreprises et entrave la croissance du marché.

Opportunités : augmentation de l’utilisation d’équipements CND avancés

L’avancement de la technologie des équipements de contrôle non destructif est une opportunité sur le marché des caméras acoustiques car il offre des données d’inspection plus précises et plus fiables. Les technologies avancées de cet équipement contiennent des réseaux à courants de Foucault et des ultrasons à réseau phasé, qui offrent d’excellents moyens de présenter des données et de générer des rapports d’inspection d’une valeur avancée pour les clients. Par exemple, un ultrasonique multiéléments produit l’image qui peut interpréter un c-scan à code couleur. En outre, un c-scan à courant de Foucault à code couleur est utilisé pour analyser les caractéristiques précises du matériau. Par conséquent, cet équipement NDT avancé devrait orienter les futures tendances et innovations des caméras acoustiques.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des caméras acoustiques en fonction du type de réseau, du type de mesure, de l’application, de l’utilisation finale et des régions.

Perspectives par type de baie (ventes, millions USD, 2017-2027)

2D

3D

Par type de mesure Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Champ proche

Champ lointain

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Détection de source de bruit

Detection des fuites

Les autres

Par perspectives d’utilisation finale (ventes, millions USD, 2017-2027)

Industriel

Aérospatial et Défense

Infrastructure

Énergie et puissance

Automobile

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines,

Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment 2D devrait représenter la plus grande part de marché par type de baie

Par type de baie, le marché est divisé en 2D et 3D. Le segment 2D a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 56,4 % en 2020. La caméra acoustique 2D utilise un réseau de microphones unidirectionnels pour cartographier l’image de la zone ciblée. Ces caméras acoustiques conviennent mieux aux surfaces planes examinées à partir de déploiements perpendiculaires. Les caméras acoustiques sont utilisées pour les applications automobiles, de transport, de défense et aérospatiales, entre autres secteurs verticaux de l’industrie. La croissance de l’adoption de systèmes automatisés pour l’imagerie et la cartographie des sites dans diverses applications telles que les usines de fabrication et les entrepôts stimule la demande du marché. Ces caméras sont déployées dans les ateliers automobiles et les usines pour l’analyse des variantes et d’autres processus de mesure, ce qui devrait stimuler la demande pour ces caméras.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des caméras acoustiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide. Il s’agit du marché le plus rentable pour les caméras acoustiques en raison de la disponibilité de technologies avancées haut de gamme, de la demande accrue d’électronique intelligente et de la croissance des industries manufacturières. De plus, diverses organisations à but non lucratif de soutien au développement technologique alimentent la croissance du marché.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2027. Les progrès technologiques dans divers secteurs industriels et l’augmentation du pouvoir d’achat des résidents contribuent à la croissance du marché des caméras acoustiques en Europe. Par ailleurs, l’augmentation rapide des ventes de caméras numériques haut de gamme en 2018 favorise le développement des caméras acoustiques en Europe, ce qui tire la croissance du marché dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs résumés dans ce rapport sont CAE Software & Systems, Siemens PLM Software (Siemens AG), GFAI Tech GmbH, Bruel & Kjaer, Signal Interface Group, Inc., Norsonic AS., Sorama, Microflown, ZIEGLER-Instruments et Polytec. Gmbh. Ces acteurs majeurs ont adopté des stratégies de marché telles que les fusions et acquisitions, l’expansion du portefeuille de produits, l’expansion géographique, les collaborations et les accords pour améliorer leur pénétration du marché.