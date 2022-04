Statistiques de croissance du marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports : par application (personnes et produits), par utilisateur final (aéroports, ports et frontières, Défense et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021- 2027)

Le rapport sur le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des principaux facteurs d’influence et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports.

Perspectives de l’industrie du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports

La taille du marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports a été estimée à 850 milliards USD en 2020 et atteindra 920,1 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 1,33 % au cours de la période de prévision. L’intégration croissante des systèmes de contrôle de sécurité dans les aéroports dans un nombre croissant d’aéroports sera le facteur clé de la croissance du marché des contrôles de sécurité automatisés dans les aéroports. Le rapport du Government Accountability Office (GOA) sur l’équipement de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) a révélé en 2019 que les protocoles de contrôle de sécurité dans les aéroports américains étaient obsolètes. Cependant, les aéroports, étant des installations hautement réglementées, nécessitent une mise à niveau régulière des solutions technologiques de contrôle. Les développements et les mises à niveau constants ont ainsi augmenté la demande de solutions de criblage. Ce sera un facteur important pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs susceptibles d’avoir un impact sur la performance du marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports au cours de la période de prévision:

La tendance croissante à élargir la couverture de sécurité dans les installations aéroportuaires, l’augmentation des dépenses consacrées à l’amélioration de la sécurité des aéroports et l’adoption de nouvelles technologies dans le contrôle de sécurité automatisé des aéroports sont principalement le moteur de la croissance du marché.

La demande croissante de contrôle des passagers et du fret devrait créer d’énormes opportunités pour les fournisseurs des pays en développement sur le marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports. En mars 2020, la série ORION de Rapiscan System s’est qualifiée pour le contrôle du fret aérien par la TSA; les produits sont disponibles en deux variantes, l’inspection des bagages et des colis (920DX) et les gros colis et les petites cargaisons (928DX)

En mai 2020, Leidos a acquis les activités de détection et d’automatisation de la sécurité de L3Harris Technologies pour former un portefeuille mondial complet de sécurité et de détection. Les entreprises acquises ont fourni des produits de contrôle pour les aéroports et les infrastructures critiques, des systèmes de retour de plateaux automatisés et d’autres produits d’automatisation industrielle.

Impact de COVID-19 sur le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports :

L’épidémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur l’ensemble de l’industrie du transport aérien. Les aéroports et les installations liées aux aéroports du monde entier ont fait face à une grave colère de la pandémie, aux fermetures nationales qui en ont résulté et aux interdictions de voyager en avion international. Cependant, avec le monde qui reprend au milieu de la nouvelle normalité de la vie, le contrôle des passagers et du fret dans les aéroports a récemment pris le devant de la scène. Parallèlement au nettoyage et à la désinfection, l’industrie du transport aérien génère une forte demande de systèmes de contrôle de sécurité automatisés dans les aéroports, indiquant ainsi de nouvelles voies de croissance pour le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports. Le COVID-19 a eu un impact sur la dynamique du marché, la concurrence et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les revenus ont baissé en 2020 et devraient afficher une tendance à la hausse progressivement à partir de 2021. Les entreprises optimisant leur fonctionnement et leur stratégie soutiendront et battront la concurrence.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur le contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports en fonction de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base de l’application, le marché du contrôle de sécurité automatisé des aéroports a été segmenté en–

Personnes

Produit

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports a été segmenté en –

Aéroports

Ports et frontières

La défense

Autres (Infrastructures critiques)

Marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché du contrôle de sécurité automatisé des aéroports a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports, suivie de l’Amérique du Nord. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché mondial du contrôle de sécurité automatisé des aéroports au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports comprennent –

Le marché mondial du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports compte un grand nombre d'acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de systèmes automatisés de contrôle de sécurité des aéroports opérant dans le marché mondial sont –

marché mondial sont –

Systèmes de détection de sécurité L3

Nuctech

Osi Systems, Inc.

Détection de Smith

Analogique

Ceia

Effacement automatique

Astrophysique, Inc.

Systèmes Adani Inc.

Le rapport sur le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché du contrôle de sécurité automatisé dans les aéroports : public cible

Fabricants de contrôles de sécurité automatisés dans les aéroports

Fabricants d’équipements chirurgicaux et de contrôles de sécurité automatisés dans les aéroports

Fabricants, distributeurs et fournisseurs de soins de santé

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations