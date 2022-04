La taille du marché des capteurs médicaux jetables connaît une croissance incroyable en 2030

La description

Le marché mondial des capteurs médicaux jetables était évalué à 6 232 millions USD en 2020 et devrait atteindre 9 740 millions USD d’ici 2027, pour croître à un TCAC de 8,91 % de 2021 à 2027. Les capteurs médicaux jetables sont des dispositifs de numérisation portables et économiques utilisés pour diagnostiquer et surveiller diverses maladies. Ces appareils fonctionnent en mesurant des paramètres humains vitaux tels que la température corporelle, la respiration et la fréquence cardiaque. Au fil des ans, les capteurs médicaux jetables ont évolué en termes de fonctionnalités, de performances et de caractéristiques. Cela est dû aux améliorations continues de la R&D de l’électronique dans le domaine pharmaceutique et médical. De plus, l’avènement de la microélectronique (MEMS) et la forte adoption des biocapteurs ont joué un rôle important dans l’évolution des capteurs dans le domaine de la santé.

L’augmentation de l’adoption des biocapteurs, la croissance de la demande d’images jetables et de capteurs portables, l’introduction de capteurs implantables pour la recherche préclinique sur les médicaments et les avancées technologiques dans les capteurs tels que les endoscopes à capsule et les systèmes d’imagerie à ultrasons stimulent le marché mondial des capteurs médicaux jetables. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes et des politiques de remboursement défavorables freinent la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial des capteurs médicaux jetables

Facteurs : avancées technologiques dans les dispositifs de détection

Les progrès technologiques dans les dispositifs de détection stimulent fortement le marché des capteurs médicaux jetables. En effet, les progrès de la technologie des capteurs conduisent à l’émergence de capteurs précis, rentables et pratiques qui offrent aux patients et aux médecins d’énormes avantages tels que la facilité de traitement, les résultats de surveillance précis, la nature pratique et l’abordabilité. De tels avantages augmentent la demande pour ces capteurs et accélèrent ainsi la croissance du marché. Depuis quelques années, des avancées technologiques majeures ont été observées sur le marché des capteurs médicaux jetables. Ces avancées incluent l’avènement des capteurs portables, des capteurs d’image CMOS compacts, des endoscopes à usage unique, des capteurs de pression MEMS, des capteurs accéléromètres, etc.

L’avènement de ces capteurs a profité au marché des capteurs médicaux jetables car ces capteurs ont été largement adoptés pour mesurer l’activité physique et interne du corps du patient.

Contraintes : réglementations gouvernementales strictes pour les capteurs médicaux

Le marché des capteurs médicaux jetables est témoin de problèmes réglementaires incertains qui limitent la croissance du marché. Ces problèmes réglementaires sont présents en raison des risques associés aux capteurs implantables, tels que l’infection par ces capteurs et les problèmes de non-biocompatibilité. Ces risques entravent l’adoption de capteurs implantables, ce qui limite la croissance du marché des capteurs médicaux jetables. De plus, ces appareils sont classés en appareils de classe II et de classe III par différents organismes de réglementation. C’est un processus chronophage et qui nécessite de lourds investissements pour l’homologation de ces systèmes. Cela limite encore la croissance du marché dans une certaine mesure.

Opportunités : Croissance dans des économies inexploitées

Il existe d’énormes opportunités dans les marchés émergents concernant de grandes populations de patients et des besoins médicaux non satisfaits. Considérant qu’un grand nombre de personnes souffrent de diverses maladies en Asie-Pacifique. Par exemple, selon l’American Heart Association, environ 6,1 % des Asiatiques ont une maladie cardiaque, 21,0 % souffrent d’hypertension et 1,9 % ont un accident vasculaire cérébral. La forte prévalence des maladies dans la région augmente la demande de dispositifs de diagnostic de surveillance sophistiqués et efficaces qui permettent un diagnostic précoce. Cela augmente la demande de capteurs médicaux jetables en Asie-Pacifique. En outre, les systèmes de santé de ces marchés subissent des changements rapides en matière d’investissements et d’infrastructures de santé. Par exemple, en janvier 2014, dans son document de projet, Health Systems Leapfrogging in Emerging Economies, le Forum économique mondial a déclaré qu’un tiers des dépenses mondiales de santé seraient consacrées à la fourniture de services de santé dans les marchés émergents en 2022. Il a également déclaré que les dépenses de santé continueraient d’augmenter en Inde et en Chine en lien avec la croissance économique de ces pays.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des capteurs médicaux jetables basée uniquement sur le produit, le type de placement, l’application et l’utilisateur final.

Par produit

Biocapteurs

Capteurs de température

Capteurs de pression

Capteurs d’images

Accéléromètre/capteurs de position du patient

Les autres

Par type d’emplacement

Capteurs portables

Capteurs implantables

Capteurs ingérables

Capteurs invasifs

Capteurs à bande

Par demande

Surveillance des patients

Surveillance continue de la pression artérielle

Enregistreurs de boucles implantables

Électrodes de surveillance cardiaque

Oxymètres de pouls

Pilules intelligentes

Surveillance continue de la glycémie (CGM)

Les autres

Diagnostique

Endoscopes à capsule

Capteurs de bandelettes de test du VIH

Capteurs de bandelettes de test de grossesse

Capteurs de bandelettes de test de drogue et d’alcool

Capteurs de bandelettes de test de glycémie

Thérapeutique

Capteurs de pompe à insuline

Capteurs d’électrodes thérapeutiques cardiaques

Cathéter cardiaque

ter Capteurs

Par utilisateur final

Hôpitaux

Soins à domicile

Laboratoires de diagnostic

Cliniques

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment électrique du marché des capteurs médicaux jetables devrait représenter la plus grande part par mode de fonctionnement

En fonction du produit, le marché mondial des capteurs médicaux jetables est classé en biocapteurs, capteurs d’image, capteurs de pression, accéléromètres ou capteurs de position du patient, capteurs de température, etc. Parmi les produits, le segment des biocapteurs occupait une part dominante de 41,9% du marché total en 2020 et devrait maintenir cette tendance au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la demande croissante de dispositifs de surveillance et de diagnostic pour résoudre divers problèmes analytiques en médecine et en pharmacologie.

Au fil des années, le marché des biocapteurs n’a cessé d’évoluer et de s’étendre. Cela est dû à la commodité de détecter les signaux électrochimiques et à la haute spécificité. Cela a incité de nombreux acteurs du marché à investir dans la R&D et la commercialisation de biocapteurs médicaux jetables. De plus, une augmentation de la demande de tests au point de service marque également une étape importante dans la croissance du marché des biocapteurs médicaux jetables.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des capteurs médicaux jetables.

En fonction des régions, le marché mondial des capteurs médicaux jetables a été segmenté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés en Asie-Pacifique. En 2020, l’Amérique du Nord était le contributeur le plus important aux revenus, représentant une part de marché de 37,1 %, et prévoyait en outre de maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Cela est attribué à l’augmentation des progrès technologiques des capteurs médicaux jetables et à la présence d’une infrastructure HCIT (technologie et infrastructure de soins de santé) bien établie en Amérique du Nord. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait représenter la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du tourisme médical et de la sensibilisation croissante à la santé parmi la population de la classe moyenne dans les pays émergents de cette région, comme l’Inde et la Chine.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des capteurs médicaux jetables était dominé par trois acteurs clés : Medtronic plc, General Electric Company (GE Healthcare) et Danaher Corporation. Ces concurrents du marché représentaient ensemble une part d’environ 45,2 % en 2020. Les autres acteurs du marché sont Honeywell International, Inc., Smiths Group plc (Smiths Medical), STMicroelectronics, Omnivision Technologies, Inc., TE Connectivity (TE), Premier capteur, Koninklijke Philips NV, MEMSIC, Inc., Universal Biosensors, Inc., Biosensors International Group, Ambu A/S et GeekWire, LLC.