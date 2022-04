Croissance du marché de la découverte de médicaments, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La description

La taille du marché mondial de la découverte de médicaments était évaluée à 54 894,1 millions USD en 2020 et devrait atteindre 92 374,2 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 8,49 % en 2021-2027. Le processus de découverte de médicaments cible l’identification d’un composé thérapeutiquement utile pour guérir et traiter des maladies. Récemment, la découverte de médicaments a considérablement évolué avec les technologies émergentes, aidant le processus à devenir plus raffiné, précis et moins chronophage.

La prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation des dépenses de santé, ainsi que l’expiration prochaine des brevets de médicaments à succès sont les principaux facteurs de croissance du marché de la découverte de médicaments au cours des prochaines années.

En outre, selon les données de l’enquête nationale sur la santé (NHIS) de 2018, près de 51,8 % des adultes américains souffraient d’au moins une des dix maladies chroniques diagnostiquées sélectionnées, notamment l’arthrite, le cancer, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la maladie coronarienne, l’asthme. , diabète, hépatite, hypertension, accident vasculaire cérébral et troubles rénaux. En outre, 27,2% des adultes souffraient de plusieurs maladies chroniques aux États-Unis en 2018. Ainsi, l’incidence croissante des maladies chroniques devrait faire augmenter la demande de nouveaux traitements, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision.

Cependant, l’énorme investissement en capital avec de faibles marges bénéficiaires et des réglementations gouvernementales strictes devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial de la découverte de médicaments

Moteurs : Prévalence croissante de diverses maladies chroniques

L’incidence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les infections du tractus gastro-intestinal et d’autres maladies est le principal facteur de croissance du marché de la découverte de médicaments.

Selon l’article de recherche publié dans Preventing Chronic Disease, 2020, la prévalence des maladies chroniques chez les adultes aux États-Unis représentait 27,2 % en 2018. En revanche, elle était de 25,5 % en 2012, 26,0 % en 2010 et 21,8 % en 2001.

Selon Globocan 2020, les nouveaux cas de cancer diagnostiqués représentaient 19 292 789 en 2020 dans le monde, avec 9 958 133 décès dus aux cancers dans le monde. Parmi tous les cancers, le cancer du sein représentait 2 261 419 nouveaux cas de cancer, suivi des nouveaux cas du poumon (2 206 771), de la prostate (1 414 259) et du côlon (1 148 515) en 2020.

En outre, selon la Fédération internationale du diabète Diabetes Altas Ninth Edition 2019, près de 463 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète dans le monde et devraient atteindre 700 millions d’ici 2045. Les dépenses de santé totales causées par le diabète ont été estimées à 760 millions USD en 2019 dans le monde. L’incidence croissante du diabète et des cancers augmente la demande de thérapies ciblées pour gérer efficacement les maladies. Cet aspect devrait stimuler la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health Statistics 2018, environ 14,8 millions d’adultes ont été détectés avec des ulcères. Près de 22,4 millions de visites dans les cabinets de médecins ont été effectuées avec les maladies du système digestif comme diagnostic principal.

De plus, selon le système de surveillance de l’insuffisance rénale chronique (IRC), la prévalence de l’IRC a été estimée à 14,4 % en 2020 et devrait atteindre 16,7 % d’ici 2030.

Par conséquent, en raison de la recrudescence de la maladie et de la sensibilisation des patients à un traitement personnalisé, il existe un besoin important de molécules plus récentes, sûres et efficaces, conduisant à la découverte de médicaments.

Contraintes : investissements en capital énormes avec de faibles marges bénéficiaires

Le coût de développement d’un médicament dépend de plusieurs facteurs, ce qui entraîne finalement une charge monétaire élevée pour les entreprises impliquées dans la découverte et le développement de médicaments. Selon un article de recherche publié dans JAMA en 2020, le coût médian estimé de la recherche et du développement capitalisé par développement de médicament était de 985 millions USD en 2018, y compris les dépenses pour les essais échoués et le coût moyen de développement d’un nouveau médicament avait été estimé entre 314 millions USD à 2,8 milliards USD.

Certains des principaux facteurs de coût élevé comprennent le coût des échecs des candidats-médicaments au stade des essais. Un pourcentage élevé de médicaments testés sur des patients n’arrivent pas sur le marché, dangereux ou inefficaces. En dehors de cela, le retour sur investissement (ROI) diminue considérablement, ce qui maintient les sociétés pharmaceutiques sous pression pour augmenter leur taux de réussite avec des ressources limitées afin de réduire le coût de l’échec.

Ainsi, l’investissement en capital élevé dans le développement de médicaments avec de faibles marges bénéficiaires reste un obstacle majeur sur le marché de la découverte de médicaments.

Opportunités : Accroître les investissements en recherche et développement pour le développement de nouvelles molécules médicamenteuses

Les dépenses de recherche et développement (R&D) des entreprises pharmaceutiques ont augmenté ces dernières années. Par exemple, Pfizer a dépensé 8 650 millions USD en 2019, contre 7 690 millions USD en R&D en 2015. Cela se traduit directement par une augmentation des dépenses consacrées à la découverte de médicaments. Selon un

Selon le rapport 2020 d’Olivier J. Wouters et al., publié dans l’American Medical Association (JAMA) Journal, le coût médian capitalisé de la recherche et du développement par produit entre 2009 et 2018 était de 985 millions USD, ce qui comprenait également les dépenses liées aux essais échoués. Selon l’article de recherche publié dans BioPharma Trend 2020, les progrès rapides de l’intelligence artificielle dans l’industrie pharmaceutique pour la découverte de médicaments sont observés. Cet aspect devrait stimuler les investissements élevés dans les activités de R&D pour découvrir de nouvelles cibles médicamenteuses. De plus, les investisseurs en biotechnologie sont de plus en plus optimistes quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la découverte de médicaments. Ils ont donc investi beaucoup d’argent dans des approches de découverte de médicaments basées sur l’IA.

Par exemple, en 2019, Xtalpi, une société de biotechnologie américaine basée en Chine, a levé 319 millions de dollars de financement pour faire progresser sa plateforme Intelligent Digital Drug Discovery and Development (ID4), qui prédit les propriétés des candidats de petites molécules, la sélection de formes solides et d’autres prestations de service.

Ces avancées de la recherche ont abouti à de nombreuses innovations révolutionnaires de médicaments hautement efficaces contre diverses maladies chroniques, ce qui a conduit la plupart des investisseurs à investir dans la recherche et le développement de découverte de médicaments. Cela a contribué à la croissance du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la découverte de médicaments en fonction du type de médicament, de la technologie et de l’utilisateur final.

Par type de médicament

Médicaments à petites molécules

Médicaments biologiques

Par technologie

Criblage à haut débit

Pharmacogénomique

Chimie combinatoire

Nanotechnologie

Autres technologies

Par utilisateur final

Compagnies pharmaceutiques

Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Autres utilisateurs finaux

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des médicaments à petites molécules du marché de la découverte de médicaments devrait représenter la plus grande part par mode de fonctionnement

En fonction du type de médicament, le marché de la découverte de médicaments a été segmenté en médicaments à petites molécules et en médicaments biologiques. En 2020, le segment des médicaments à petites molécules représentait la plus grande part de 74 %, avec une taille de marché de 40 672,4 millions USD sur le marché mondial de la découverte de médicaments. Les médicaments à petites molécules jouent donc un rôle important dans la lutte contre les maladies. Les petites molécules continuent de maintenir des applications croissantes dans la découverte de médicaments et le développement de sociétés biopharmaceutiques. Le marché de la découverte de médicaments à petites molécules devrait donc connaître une croissance énorme en raison de l’augmentation de l’approbation des médicaments à petites molécules, de la demande croissante de R&D des organisations sous contrat et de l’adoption croissante des petites molécules dans les traitements des maladies chroniques. De plus, l’émergence de la pandémie de COVID-19 accélère encore cette tendance. Par conséquent, les médicaments à petites molécules sont fortement impliqués dans le développement de thérapies désignées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis comme des thérapies révolutionnaires. Tous ces facteurs ont ainsi contribué à stimuler la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la découverte de médicaments.

Sur la base des régions, le marché mondial de la découverte de médicaments a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché de 42,6 %, ce qui équivaut à 23 378,72 millions USD en 2020 et devrait en outre croître à un TCAC de 7,74 % au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 10,25 % de 2021 à 2027. Le fardeau croissant du cancer en Chine devrait également stimuler le marché. Selon les données Globocan 2020, il y avait 4,57 millions de cas de cancer en 2020, et ce nombre devrait atteindre 5,81 millions d’ici 2030. De plus, la Chine compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète et près d’un patient diabétique adulte sur trois. vient de Chine. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), la prévalence du diabète chez les adultes en Chine en 2020 a été enregistrée à 10,9 %, soit environ 116 446 900 cas de diabète. Le nombre de cas de diabète en Chine devrait augmenter à l’avenir, augmentant ainsi la demande de produits pharmaceutiques. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus aident le marché à se développer au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de la découverte de médicaments

La plupart des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques concentrent leurs départements de R&D sur l’identification de nouvelles molécules ou pistes pour les traitements de la maladie à coronavirus, qui est dans la phase finale des essais cliniques. De nombreux pays, comme le Royaume-Uni et

USA, ont déjà approuvé Comirnaty (BNT162b2), un vaccin à base d’ARNm développé par Pfizer-BioNTech le 3 décembre 2020.

Les établissements de santé tels que les centres de diagnostic et les hôpitaux ont investi massivement dans l’entretien des équipements et des médicaments essentiels. Les sociétés d’équipements médicaux et pharmaceutiques se concentrent également sur leurs installations de R&D et de fabrication pour développer et fabriquer des dispositifs médicaux et des médicaments essentiels.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les systèmes de santé des pays investissent rapidement dans la recherche et le développement pour combattre le virus. Les composés potentiels ont été sélectionnés à partir de la base de données CHEMBL, de la base de données ZINC, des médicaments approuvés par la FDA et des molécules en cours d’essais cliniques.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché étudié sont Pfizer Inc., GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co. Inc., Agilent Technologies Inc. et Eli Lilly and Company. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché. Les principaux acteurs du marché pris en compte dans la portée du rapport sont –

Pfizer inc.

GlaxoSmithKline PLC

Merck & Co. Inc.

Agilent Technologies Inc.

Eli Lilly et compagnie

F. Hoffmann-La Roche SA

Bayer AG

Laboratoires Abbott inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Shimadzu Corp

De plus, les activités croissantes de recherche et développement des principaux acteurs pour lancer des médicaments innovants dotés de fonctionnalités avancées et d’alliances stratégiques devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, le 31 mars 2020, Existencia, une société de découverte de médicaments basée sur l’IA, a conclu un accord de collaboration avec Diamond Light Source et Scripps Research pour identifier les thérapies antivirales COVID-19. Il devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.