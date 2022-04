Le marché mondial des analyses de flux latéral devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le marché mondial des dosages à flux latéral devrait passer de 8 232,8 millions USD en 2020 à 12 489,0 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 4,8 % de 2021 à 2027. Les dosages à flux latéral, également appelés dosages immunochromatographiques à flux latéral, sont cellulose- des dispositifs basés sur des dispositifs utilisés pour détecter la présence d’un analyte cible dans l’échantillon sans avoir besoin d’équipements spécialisés et coûteux et de professionnels de la santé hautement qualifiés pour leur fonctionnement, qui ont gagné en popularité parmi les établissements de soins à domicile, alimentant le marché.

Les principaux facteurs propulsant le marché étudié comprennent la croissance des maladies infectieuses, l’augmentation des progrès technologiques et les initiatives gouvernementales. En outre, les principaux facteurs attribués à la croissance du marché des tests à flux latéral sont une augmentation de la prévalence mondiale des maladies infectieuses, le VIH, qui nécessitent de nouvelles méthodes de diagnostic pour un traitement efficace afin d’éradiquer le taux de mortalité croissant. Les tests de flux latéral ont changé rapidement et sont fréquemment utilisés dans les POC et les programmes de diagnostic. Bien que les tests de flux latéral soient largement utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses, les diagnostics cardiovasculaires ont également été repris ces dernières années. Cette augmentation de l’application des applications à flux latéral offre une opportunité de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial des tests de flux latéral

Moteurs : augmentation de la demande de tests au point de service et avancées technologiques

Les diagnostics au point de service sont de plus en plus acceptés par différents patients à travers le monde, car les échantillons sont prélevés sur le lieu du patient pour effectuer des tests et les résultats peuvent être obtenus en très peu de temps, grâce à l’utilisation de microfluides, de puces et de nano Diagnostique. Cela a rendu le processus de test fluide, avec une relative facilité et un minimum de temps pour effectuer les tests et fournir les résultats. En outre, la pénurie de cliniciens qualifiés disponibles pour effectuer les tests a conduit de nombreux pays à adopter des tests de diagnostic au point de service.

L’intégration de la microfluidique a été réalisée pour réduire le problème de livraison d’échantillons inexacts. Par exemple, la conception HemaStrip, développée à l’origine par Saliva Diagnostic Systems à Vancouver, utilisait un collecteur capillaire moulé à l’extrémité d’un tube en plastique dans lequel les bandes sont présentes.

Ces dernières années, des avancées majeures dans le développement des LFA ont inclus de nouvelles techniques d’amélioration du signal, l’utilisation de nouveaux marqueurs, des systèmes de quantification améliorés et la détection simultanée. Certaines nouvelles techniques ont été utilisées pour améliorer le signal des nanoparticules d’or (nanoparticules colloïdales) (les GNP ont adopté la technologie d’amélioration de l’argent ou des combinaisons de GNP avec une enzyme (telle que la peroxydase de raifort), ce qui entraîne une amplification catalytique du signal.

Certains développements réussis de techniques de détection simultanée comprennent une combinaison de nanoparticules d’or colloïdal et d’oligonucléotides pour la détection simultanée d’antigènes et d’anticorps et l’utilisation de deux tampons conjugués pour la détection simultanée de deux protéines appelées biocapteurs à flux latéral multiplexés. Cette détection simultanée peut être très avantageuse pour détecter plusieurs biomarqueurs à la fois.

Par conséquent, la prévalence croissante des maladies infectieuses augmente la demande de tests au point de service et les progrès des tests de flux latéral devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes : Cadre réglementaire rigoureux et fastidieux qui retarde l’approbation des produits

Les outils de diagnostic ou les kits de diagnostic deviennent de plus en plus importants dans le secteur de la santé. L’un des principaux problèmes rencontrés par les entreprises dans le développement et la production de kits ou d’outils ou de dispositifs est d’être à jour sur les exigences réglementaires et de les mettre en œuvre dans le processus. Actuellement, différents pays suivent différentes exigences réglementaires pour l’approbation des dispositifs médicaux.

Les prestataires de soins de santé s’appuient sur une variété d’outils pour diagnostiquer les conditions et guider les décisions de traitement. Aux États-Unis, les tests de diagnostic sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La FDA classe les tests de diagnostic parmi les dispositifs médicaux. De plus, le cadre réglementaire utilisé pour les dispositifs médicaux ressemble beaucoup à celui utilisé pour réglementer les médicaments sur ordonnance.

Les dispositifs médicaux varient considérablement dans leur complexité et leurs risques ou avantages. Ainsi, la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques a établi la classification des dispositifs basée sur le risque, telle que la classe I ou « risque faible », la classe II ou « risque modéré » et la classe III ou « risque élevé », pour les dispositifs médicaux. . Chaque dispositif est affecté à une classe réglementaire en fonction du niveau de contrôle nécessaire, de sorte qu’il existe une assurance raisonnable de sa sécurité et de son efficacité. La classification des dispositifs médicaux dépend de l’utilisation prévue et des indications d’utilisation.

Par conséquent, le processus requis pour qu’un nouveau test commercial obtienne l’approbation de commercialisation par la FDA américaine peut être un processus long et coûteux, qui prend parfois de nombreuses années, selon la complexité du test.

c’est. Par conséquent, les problèmes réglementaires stricts, ainsi que les délais plus longs de développement d’un nouveau test commercial, constituent un obstacle majeur à la croissance du marché des analyses à flux latéral.

Portée du rapport

L’étude classe le marché du test de flux latéral en fonction du produit, de la technique, de l’application et de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial.

Par produit

Lecteurs à flux latéral

Kits et réactifs

Par techniques

Essai de sandwich

Essai compétitif

Essai multiplex

Par demande

Essais cliniques

Test de grossesse

Dépistage de la grippe

Tuberculose

Test D-dimère

Autres tests cliniques

Test de toxicomanie

Autre demande

Par utilisateur final

Soins à domicile

Hôpitaux et Cliniques

Autres utilisateurs finaux

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des tests cliniques du marché des tests à flux latéral devrait représenter la plus grande part, par mode de fonctionnement

Sur la base de l’application, le marché des tests de flux latéral a été segmenté en tests cliniques, tests de toxicomanie et autres. Le segment des tests cliniques représentait la plus grande part de 57% du marché mondial des tests de flux latéral en 2020. La demande croissante de kits de test à domicile, qui fournissent des résultats rapides et la prise de conscience croissante du diagnostic au point de service dans le test de grossesse sont les principaux facteurs de croissance du marché au cours de la période de prévision. L’application du test de flux latéral dans d’autres tests cliniques implique des tests de maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme, la dengue, les infections sexuellement transmissibles, l’hépatite, le virus d’Epstein Barr (mononucléose infectieuse), les infections à Chlamydia, le syndrome d’immunodéficience humaine (VIH), le virus du papillome humain ( infection par le VPH), COVID-19, test du taux de cholestérol, détection du taux de glycémie, entre autres.

La région Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des analyses de flux latéral

En fonction des régions, le marché mondial des analyses de flux latéral a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord devrait être en tête du marché avec 42 % de part de marché et une valeur de 3 209,6 millions USD en 2020. De plus, l’Asie-Pacifique a représenté le taux de croissance le plus élevé de 8,07 % au cours de la période de prévision. La Chine représente l’une des principales industries de la santé dans la région Asie-Pacifique. En outre, les progrès des technologies, la croissance des maladies infectieuses et l’augmentation des dépenses de R&D sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. En Chine, la tuberculose est la principale cause de décès par maladie infectieuse chez les adultes. Selon l’Organisation mondiale de la santé en 2019, 8,33 000 personnes sont tombées malades de la tuberculose en Chine. Cependant, la Chine fait toujours partie des 30 pays les plus touchés par la tuberculose dans le monde, et la tuberculose reste un problème de santé publique. Avec ce fardeau croissant de la tuberculose, il y a un immense besoin de méthodes de diagnostic appropriées. Cela indique le potentiel croissant des tests immunologiques à flux latéral dans ce segment.

De plus, la récente épidémie de COVID -19 a créé une énorme demande de diagnostics dans le pays qui devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché des essais à flux latéral est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Abbott Laboratories, F. Hoffman-La Roche Ltd, Danaher Corporation, Siemens AG, Becton, Dickinson and Company, bioMérieux SA, Bio- Rad Laboratories, Thermo Fisher Scientific, Inc., PerkinElmer Inc., QIAGEN NV, Quidel Corporation et Merck KGaA, entre autres. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.