Analyse du marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb 2022 par les principaux acteurs-gtronics International, Vishay, AVX, Kemet, Panasonic, TDK, Murata, United Chemi-Con (UCC)

Rapport sur le marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb 2022: nouvelles idées et perceptions commerciales

Le rapport de recherche sur le marché mondial des condensateurs céramiques multicouches au plomb 2022 offre des informations qualitatives et quantitatives sur le taux de croissance de l’industrie, la segmentation du marché, la taille du marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb, la demande et les revenus. Les tendances actuelles du marché Condensateurs céramiques multicouches au plomb qui devraient influencer les perspectives futures de l’industrie sont analysées dans le rapport. Le rapport étudie et évalue en outre le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs du COVID-19 sur le marché.

Le marché mondial des condensateurs céramiques multicouches (ci-après dénommé le marché étudié) était évalué à 10,28 milliards USD en 2020, et il devrait valoir 15,08 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,42% au cours de la période 2021- 2026 (ci-après dénommée la période de prévision).

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des condensateurs céramiques multicouches au plomb : Kingtronics International, Vishay, AVX, Kemet, Panasonic, TDK, Murata, United Chemi-Con (UCC), EclipseNanoMed, LLC. et d’autres.

Nouvelles de l’industrie :

Janvier 2021 – KYOCERA CORPORATION a annoncé avoir finalisé son acquisition à 100 % de la société californienne SLD Laser (Soraa Laser Diode, Inc.) sur la base de l’accord annoncé le 12 novembre 2020. SLD Laser est désormais une filiale à 100 % de Kyocera opérant sous le nom de KYOCERA SLD Laser, Inc.

Janvier 2021 – KEMET, qui fait partie du groupe Yageo, a annoncé le lancement de trois séries de condensateurs polymères aluminium hybrides : A780, PHA225 et PHH225. Ces condensateurs qualifiés AEC-Q200 offrent une combinaison de technologie polymère hautement conductrice et de matériau électrolytique liquide dans une conception hybride, résultant en une performance électrique exceptionnelle pour les applications automobiles et industrielles.

Janvier 2021 – KEMET, qui fait partie du groupe Yageo, a annoncé sa nouvelle série R52 de condensateurs compacts de suppression X2 EMI (interférences électromagnétiques) à film polypropylène. La série R52 est une première solution de film sur le marché qui offre une capacité élevée, une stabilité étendue dans les environnements difficiles, plus d’espace carte et des coûts réduits pour les ingénieurs. Cette série répond au besoin croissant des applications automobiles, industrielles, grand public et énergétiques nécessitant une solution de classe X2 plus petite et à haute capacité.

Aperçu du marché:

MLCC (condensateur céramique multicouche) est un condensateur de type SMD (dispositif monté en surface) utilisé dans de larges plages de capacité. Le MLCC reçoit plus d’attention que les autres condensateurs en raison de meilleures caractéristiques de fréquence, d’une plus grande fiabilité, d’une tension de tenue plus élevée, etc. Il est composé de plusieurs couches de céramique et d’électrodes internes comme un sandwich. Auparavant, le Pd était utilisé pour les électrodes internes, mais depuis que le prix du Pd a grimpé en flèche, le Pd a été remplacé par le BME (Base Metal Electrode), ce qui a réduit le coût total du MLCC.

Perspectives régionales :

L’Asie-Pacifique est le marché des condensateurs céramiques multicouches qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance rapide de l’application des composants électroniques basés sur MLCC et des produits d’énergie renouvelable dans le secteur automobile de la région.

China is one of the leading manufacturers of multi-layer ceramic capacitors, with a strong presence of local companies. Moreover, Chinese MLCC manufacturers have been rapidly increasing for the past few years while focusing on the supply of consumer electronic products.

Global Leaded Multilayer Ceramic Capacitors Market Split by Product Type and Applications:

This report segments the global Leaded Multilayer Ceramic Capacitors market on the basis of Types are:

Radial Lead Type

Axial Lead Type

On the basis of Application , the Global Leaded Multilayer Ceramic Capacitors market is segmented into:

Consumer Electronics

Automotive

Industrial Machinery

Defence

Others

Regional Analysis For Leaded Multilayer Ceramic Capacitors Market:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb:

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb.

-Impression favorable parmi les dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des condensateurs céramiques multicouches au plomb.

Quels sont les fondamentaux du marché décrits dans ce rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des condensateurs céramiques multicouches au plomb comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2017 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise des condensateurs céramiques multicouches au plomb mondiaux. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

