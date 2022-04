Globale Marktanalyse für Autonavigationssysteme 2022 von Top-Herstellern – Robert Bosch, Denso Corporation, Pioneer Corporation, Alpine Electronics

Der Markt für AutonavigationssystemeDer Forschungsbericht enthält detaillierte Informationen zu Marktdefinitionen und deren Klassifizierung sowie eine globale Marktsegmentierung, eine Produktübersicht und einen Branchenüberblick. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht eine kritische Analyse der Marktdynamik, eine detaillierte Untersuchung der wichtigsten regionalen Trends und liefert ferner den Marktumfang und die Einnahmen der Autonavigationssysteme-Branche auf Länderebene. Darüber hinaus enthält der Autonavigationssysteme-Marktbericht Regulierungsrichtlinien, Treiber, Einschränkungen, Chancen und Herausforderungen der Branche, die Marktwettbewerbern helfen, ihre taktischen Entscheidungen zu treffen. Der Bericht besteht aus aktuellen sowie Prognosedaten für den Zeitraum von 2022 bis 2028 und enthält auch CAGR, die sowohl für globale als auch für regionale Märkte und einzelne Segmente gemessen werden. Zusätzlich,

Im Jahr 2020 betrug die globale Marktgröße für Autonavigationssysteme 24070 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis Ende 2027 32660 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer CAGR von 4,4 % im Zeitraum 2021-2027.

Hauptakteure des globalen Marktes für Autonavigationssysteme sind

Robert Bosch, Denso Corporation, Pioneer Corporation, Alpine Electronics, Inc, Continental AG, Sony Corporation, JVC Kenwood Corporation, Aisin Seiki Co., Ltd, Garmin, Panasonic Corporation, Clarion Co., Ltd, HSAE, Coagent, TomTom, Mitsubishi Electric Cor und andere.

Marktübersicht und regionale Analyse

Car Navigation Systems ist ein Design für Satellitennavigationssysteme. Es verwendet das Global Positioning System (GPS), um die Positionsdaten des Benutzers zu erhalten, und lokalisiert sie auf der Straße in der Kartendatenbank des Systems. GPS ist ein Funkpositionierungssystem, das Computerkartierungstechniken in Abhängigkeit von der Informationszeit sowie der Geschwindigkeit kombiniert, um dreidimensionale Positionen bereitzustellen, um die Benutzer überall auf oder nahe der Erdoberfläche angemessen auszustatten.

Europa ist mit einem Anteil von etwa 35 % der größte Markt, gefolgt von Südamerika und Asien-Pazifik mit jeweils etwa 60 % Anteil.

Produktbezogen ist Pkw mit einem Anteil von rund 80 % das größte Segment. Und in Bezug auf die Anwendung ist die größte Anwendung Aftermarket, gefolgt von OEM. Aufgrund des Einflusses der COVID-19-Pandemie haben mehrere Volkswirtschaften auf der ganzen Welt einen harten wirtschaftlichen Abschwung erlebt. Der Marktstudienbericht umfasst Pre-Covid-19-Daten für den Markt für Autonavigationssysteme in den Jahren 2018 und 2019. Darüber hinaus umfasst der Bericht prognostizierte Covid-19-Daten von 2020 bis 2028, die den Herstellern und Lieferanten einen Ausblick auf den Markt bieten .

Arten des Marktes sind

Personenkraftwagen

Nutzfahrzeug

Anwendungen des Marktes sind

Erstausrüster

Verbrauchermarkt

Regionen, die vom Marktbericht für Autonavigationssysteme abgedeckt werden, sind

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Australien, Indonesien, Malaysia und andere), Nordamerika (Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko), Mittel- und Südamerika (Brasilien und übriges Südamerika), Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland und übriges Europa), Naher Osten und Afrika (GCC-Länder, Türkei, Ägypten, Südafrika und andere)

Durchsuchen Sie die vollständige Berichtsbeschreibung hier

