Marché de la prosthodontie 2022 Acteurs clés, mises à jour de l’industrie, analyse complète et prévisions 2030

Le marché mondial des prothèses a le potentiel de croître à un TCAC de 5,92 % entre 2021 et 2025. Le marché en 2025 devrait atteindre 2,58 milliards de dollars américains. La croissance du marché mondial des prothèses a été stimulée par des facteurs tels que l’augmentation de la population diabétique, l’augmentation de la population âgée et l’augmentation du nombre d’accidents de la route. Les marchés peuvent être mis à l’épreuve par des facteurs tels que les barrières à l’entrée, soutenus par la flambée des coûts mondiaux des soins de santé.

Le marché mondial des membres prothétiques par type de technologie peut être segmenté comme suit : Prothèse hybride

de technologie électrique Technologie conventionnelle La part de marché dominante sur le marché 2020 était détenue par le segment de la technologie électrique, suivi des prothèses hybrides et du segment de la technologie conventionnelle.

Selon le type d’utilisateur, le marché mondial des membres prothétiques peut être divisé comme suit :

Clinique prothétique Centre de réadaptation

hospitalière En 2020, la part de marché la plus élevée était détenue par la clinique prothétique, suivie de l’hôpital.

Le marché mondial des membres prothétiques basé sur la géographie peut être divisé comme suit :

Amérique du Nord

Nous

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Royaume-Uni.

Italie

Russie

Pays scandinaves

Benerkus

Autre Europe

Asie

Chine

Japon

Corée

du Sud

Inde du Sud-Est

Autre Asie

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Amérique du Sud restante

Moyen-Orient et Afrique

Quasi -Rose

Israël

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Moyen-Orient et Afrique restante

L’Amérique du Nord est une infrastructure de soins de santé Pris en charge par des facteurs comme une structure améliorée et une meilleure approbation des produits, nous continuerons à maintenir notre position dominante sur le marché mondial.

Portée du rapport : Le

rapport fournit une analyse complète de l’impact potentiel du COVID-19 et du marché mondial des prothèses.

Les principaux marchés régionaux (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique) sont analysés.

Analyse détaillée de la dynamique du marché telle que les moteurs de croissance, les tendances du marché et les défis.

Paysage concurrentiel du marché, ainsi que les profils d’entreprise des principaux acteurs

Ozur

Otto Bock

Blatchford

Willow Wood

Filluer Companies, Inc.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Principales cibles : fabricants de

prothèses

Fournisseurs de matières premières

Utilisateur final (entreprise/consommateur) Agences et régulateurs des

banques d’investissement

