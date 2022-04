Marché des circuits intégrés analogiques Dernières avancées technologiques et opportunités commerciales énormes 2022 à 2027: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon, Skyworks Solutions, STMicroelectronics, NXP

Le rapport Marché des circuits intégrés analogiques 2022 aide les clients à prendre des décisions commerciales et à comprendre les stratégies des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport appelle également à des résultats axés sur le marché dérivant des études de faisabilité pour les besoins des clients. Market Insights Reports garantit des aspects qualifiés et vérifiables des données de marché fonctionnant dans le scénario en temps réel. Les études analytiques sont menées pour garantir les besoins des clients avec une compréhension approfondie des capacités du marché dans le scénario en temps réel.

Le marché des circuits intégrés (CI) analogiques devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Principales entreprises du marché mondial des circuits intégrés analogiques : Texas Instruments, Analog Devices, Infineon, Skyworks Solutions, STMicroelectronics, NXP, Maxim Integrated, ON Semi, Microchip, Renesas, Qualcomm, Richtek Technology, Taiwan Semiconductors, Mixed-Mode Technology et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Juin 2020 – Infineon a annoncé qu’il fournirait des chipsets d’IGBT et de diodes à l’unité commerciale Danfoss Silicon Power. Les puces sont principalement utilisées dans les modules de puissance des onduleurs qui contrôlent les moteurs des véhicules électriques. Infineon produit les IGBT et les diodes pour Danfoss dans ses usines de Dresde, en Allemagne, et de Villach, en Autriche. Danfoss fabrique ses modules de puissance à Flensburg, en Allemagne, et à Utica, New York, aux États-Unis.

Février 2020 – STMicroelectronics aide l’industrie automobile avec de nouveaux outils AutoDevKit de ST qui aident au développement d’unités de commande électroniques (ECU) pour fournir des véhicules plus sûrs, plus écologiques et plus intelligents à commercialiser plus rapidement et à moindre coût. Ceux-ci agissent comme des « mini-ordinateurs » qui gèrent les nombreux systèmes électroniques des véhicules d’aujourd’hui. L’outil introduit un nouvel ensemble d’outils efficaces pour créer des prototypes fonctionnels, remplacer les approches artisanales traditionnelles et soutenir la normalisation et la réutilisation des conceptions. ​

Aperçu du marché:

Analog Integrated Circuits se consacre à la conception et à l’application de circuits intégrés (CI) analogiques, radiofréquences (RF) et à signaux mixtes, ainsi que de circuits et systèmes de traitement du signal. Le marché est en croissance, car chaque produit de consommation numérique, des appareils et téléphones portables aux lecteurs de musique, a des circuits intégrés analogiques alimentant son cœur numérique, y compris d’autres applications, telles que l’automobile, l’armée et le gouvernement, etc. L’étude de marché comprend deux types tels que IC à usage général et IC spécifique à l’application, fournissant ses solutions d’utilisateur final à l’électronique grand public, à l’automobile, à la communication et à l’utilisation industrielle.

Perspectives régionales :

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché étudié, en raison de la présence de plusieurs fournisseurs établis de circuits intégrés analogiques et de l’industrie électronique établie dans la région. La région est devenue une plaque tournante automobile majeure, avec une part de marché maximale en termes de production et de ventes de véhicules, car la Chine continue de représenter une part importante et croissante des expéditions de voitures neuves, ce qui stimule le marché des circuits intégrés analogiques.

Marché segmenté par types:

Composants à usage général

CI analogiques spécifiques à l’application

Marché segmenté par applications :

Automobile

Informatique et Télécommunications

L’automatisation industrielle

Électronique grand public

Dispositifs de soins de santé

Autres

Analyse régionale :

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

–Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie)

–Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde)

–Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

–Le Moyen-Orient et l’Afrique (EAU, Égypte, Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché des circuits intégrés analogiques :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et risques sur le marché des circuits intégrés analogiques.

-Innovations récentes et événements majeurs du marché des circuits intégrés analogiques.

-Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des circuits intégrés analogiques.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des circuits intégrés analogiques pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des circuits intégrés analogiques.

-Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et du marché vitales qui frappent le marché des circuits intégrés analogiques.

