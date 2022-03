Taille, statut, demande mondiale et tendances à la hausse du marché des banques de charge 2022-2027

En 2020, la taille du marché mondial des bancs de charge était de 151 millions de dollars américains et elle devrait atteindre 202,9 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 4,0% au cours de la période 2021-2027.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des banques de charge publié par Market Insight Reports explore les perspectives récentes dans les régions mondiales et clés du point de vue des principaux acteurs, des pays, des types de produits et des industries finales. Ce rapport étudie les principaux acteurs du marché mondial et divise le marché en plusieurs paramètres. Ce rapport d’étude de marché sur les bancs de charge identifie le paysage concurrentiel des industries pour comprendre la concurrence au niveau international. Cette étude de rapport décrit la croissance prévue du marché mondial pour les années à venir de 2021 à 2026. Ce rapport de recherche a été agrégé sur la base des aspects statiques et dynamiques des entreprises.

Aperçu du marché:

Les principaux acteurs mondiaux des banques de charge sont ASCO Power Technologies (Schneider Electric), Simplex, Northbridge Industrial Services plc (Crestchic), etc. Les trois principaux acteurs des banques de charge représentent environ 45 % du marché mondial total. L’Asie-Pacifique est le plus grand marché de consommation pour Load Bank, représentant environ 24%, suivi de l’Europe et de l’Amérique. En termes de type, le banc de charge résistif/réactif est le segment le plus important, avec une part de plus de 70 %. Et en termes d’application, la plus grande application est la production d’énergie, suivie par le gouvernement/l’armée.

Les principaux acteurs du marché mondial des bancs de charge :

ASCO Power Technologies (Schneider Electric), Simplex, Northbridge Industrial Services plc (Crestchic), Kaixiang, Tatsumi Ryoki, Mosebach, Sephco, Metal Deploye Resistor, Shenzhen Sikes, Pite Tech, Load Banks Direct, MS RESISTANCES, Greenlight Innovation, Wrtsil JOVYATLAS, et d’autres.

Nouvelles de l’industrie :

Nuvei va acquérir Simplex, un fournisseur de solutions de paiement pour l’industrie de la crypto-monnaie

MONTRÉAL, le 06 mai 2021 — Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial des technologies de paiement de marques florissantes, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive pour acquérir SimplexCC Ltd. (« Simplex »), une start-up fintech fournissant l’infrastructure fiat à l’industrie de la crypto-monnaie, pour environ 250 millions de dollars à payer en espèces.

(Source : globenewswire.com)

Ce rapport segmente le marché mondial des bancs de charge en fonction des types suivants :

Banque de charge résistive

Banque de charge réactive

Banque de charge résistive/réactive

Basé sur l’application, le marché mondial des banques de charge est segmenté en:

La production d’énergie

Gouvernement/Militaire

Maritime/Chantiers navals

Pétrole, gaz et nucléaire

Centres de données

Industriel

Les autres

Taille et part du marché mondial des bancs de charge, par régions et pays/sous-régions :

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

– Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie )

– Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

– Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

– Reste du monde

Principaux faits saillants de la table des matières

Chapitre 1 : Aperçu du rapport

Chapitre 2 : Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3 : Paysage de la concurrence par acteurs clés

Chapitre 4 : Analyse de l’industrie par régions

Chapitre 5 : Analyse de l’industrie par type

Chapitre 6 : Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 : Entreprises clés profilées

Chapitre 8 : Analyse des coûts des fabricants de l’industrie

Chapitre 9 : Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 : Dynamique du marché

Chapitre 11 : Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 : Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 : Méthodologie et source de données

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, le rapport sur le marché des bancs de charge propose une étude complète et détaillée du marché mondial des bancs de charge en utilisant de nombreux outils et modèles analytiques tels que l’analyse SWOT, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse des cinq forces de Porter, qui sont utiles aux débutants pour accéder aux opportunités à venir. . Après avoir exploré les informations sur le marché par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires, si quelque chose est nécessaire sauf cela, les rapports sur les informations sur le marché fourniront une personnalisation en fonction des demandes spécifiques.

Le rapport contient plus de 150 tableaux et figures, parcourez la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07263108651/global-load-bank-market-size-manufacturers-supply-chain-sales-channel-and-clients-2021-2027?Mode=18

