Perspectives précises du marché des commutateurs à semi-conducteurs 2022 – Omron, Littelfuse, Crydom, TE Connectivity, Carlo Gavazzi Holding, Panasonic, Opto 22, Vishay

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché des commutateurs à semi- conducteurs, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème. et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour le commutateur à semi-conducteurs de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques pré-COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et principaux pays et sur le développement futur de l’industrie est souligné.

En 2020, la taille du marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs était de 889,1 millions de dollars américains et elle devrait atteindre 1268,5 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 5,2% en 2021-2027.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs : Omron, Littelfuse, Crydom, TE Connectivity, Carlo Gavazzi Holding, Panasonic, Opto 22, Vishay, Celduc Relais, Wuxi Gold Control Technology, Fujitsu et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Mars 2020 – Fujitsu a annoncé son intention de lancer une nouvelle société qui regroupe ses divisions en charge de l’entreprise avec le gouvernement local, les établissements médicaux et éducatifs au Japon avec Fujitsu Marketing Ltd. La société vise à étendre ses activités nationales sur le marché japonais des services, où il détient la plus grande part. Il accélère l’avancement des TIC dans les administrations locales, les établissements médicaux, les établissements d’enseignement et les petites et moyennes entreprises clientes du secteur privé. La nouvelle société sera lancée le 1er juillet. Il jouera un rôle clé dans l’accélération de la création de nouvelles entreprises tout en s’efforçant de résoudre une variété de problèmes sociaux auxquels sont confrontées les communautés locales.

Mars 2020 – Alstom a conclu un contrat avec la compagnie ferroviaire nationale roumaine pour fournir une infrastructure numérique de contrôle des trains, de gestion du trafic et d’électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d’une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. Il porte sur la modernisation d’environ 170 kilomètres d’infrastructures ferroviaires pour les trains de voyageurs circulant jusqu’à 160 km/h. Il comprend la réhabilitation des infrastructures et des superstructures, l’électrification, les systèmes de signalisation et de télécommunication, y compris le GSM-R, ainsi que les travaux de génie civil. Le projet devrait durer quatre ans.

Aperçu du marché:

Un interrupteur à semi-conducteurs ou relais à semi-conducteurs (SSR) est un dispositif de commutation électronique qui s’allume ou s’éteint lorsqu’une tension externe (AC ou DC) est appliquée sur ses bornes de commande.

Les commutateurs à semi-conducteurs ont de nombreux fabricants, dont Omron, Crydom, Panasonic, Fujitsu, Littelfuse, OPTO22, Schneider, Carlo Gavazzi et ect., Le taux de concentration des 5 principaux fabricants est d’environ 30 %. La plus grande région de consommation de commutateurs à semi-conducteurs est la Chine, avec une part de marché d’environ 30 %. La deuxième région est l’Amérique du Nord, dont la part de marché des ventes est supérieure à 20 %. Les relais statiques à sortie CA représentaient le segment le plus important du marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs, avec une part de marché de près de 80 %. L’application du commutateur à semi-conducteurs comprend l’automatisation des bâtiments, l’équipement d’automatisation industrielle, l’alimentation et l’énergie, les appareils ménagers et autres. L’équipement d’automatisation industrielle était le plus grand domaine d’application, qui représente près de 50 % de part de marché.

Répartition globale du marché Commutateur à semi-conducteurs par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs sur la base des types suivants :

Relais statiques de sortie CA

Relais statiques à sortie CC

Relais statiques de sortie CA/CC

Sur la base de l’ application , le marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs est segmenté en:

Automatisation du bâtiment

Équipement d’automatisation industrielle

Puissance et énergie

Appareils ménagers

Les autres

Analyse régionale pour le marché des commutateurs à semi-conducteurs :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché des commutateurs à semi-conducteurs:

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des commutateurs à semi-conducteurs.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des commutateurs à semi-conducteurs.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des commutateurs à semi-conducteurs pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des commutateurs à semi-conducteurs.

-Impression favorable parmi les dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des commutateurs à semi-conducteurs.

Parcourez la description et la table des matières du rapport :

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des commutateurs à semi-conducteurs comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise de Global Solid-State Switch. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

