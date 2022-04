Le marché des emballages de soins personnels connaîtra une croissance significative d’ici 2030

Marché mondial des emballages de soins personnels: par produit (plastiques souples, rigides, papier, métal et verre), par application (soins bucco-dentaires, soins capillaires, cosmétiques colorés, soins de la peau, déodorants et autres), par type d’emballage (bouteilles en plastique et Conteneurs, bouteilles et conteneurs en verre, conteneurs métalliques, cartons pliants, boîtes en carton ondulé, tube et bâton, pompe et distributeur, et autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des emballages de soins personnels couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des emballages de soins personnels.

Perspectives de l’industrie de l’emballage des soins personnels

La taille du marché des emballages de soins personnels était évaluée à 27,4 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 36,7 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’emballage de soins personnels comprend l’emballage de produits de soins personnels, tels que les lotions de soin de la peau, le sérum de soin des cheveux et autres. L’emballage de ces produits les protège de la contamination par l’environnement extérieur. Les matériaux d’emballage utilisés dans les produits de soins personnels comprennent le plastique, le carton, le verre et les métaux. Certains nouveaux types d’emballages incluent les stylos, les pompes, les sprays, les bâtons et les rollers. De plus, les emballages flexibles gagnent en popularité dans l’industrie des emballages de soins personnels en termes de valeur esthétique et de légèreté. De plus, les produits de soins personnels en petits emballages attirent de plus en plus l’attention des consommateurs en raison de leur facilité d’utilisation et de manipulation pendant les voyages.

Facteurs affectant le marché des emballages de soins personnels au cours de la période de prévision:

La prise de conscience croissante de l’esthétique du visage augmente la clientèle des produits de soins personnels, ce qui accélère la croissance des produits d’emballage de soins personnels à travers le monde. L’évolution des préférences des consommateurs vers la santé et l’hygiène stimule la demande de gels douche, de nettoyants pour le corps et de savons liquides, offrant une croissance au marché des emballages de soins personnels. De plus, l’attention croissante portée au développement de solutions d’emballage attrayantes et innovantes, y compris la tendance aux emballages flexibles, conduira à la croissance du marché des emballages de soins personnels.

La fluctuation des prix des matières premières et le coût élevé associé à la production de nouvelles solutions d’emballage sont certains facteurs qui entravent la croissance du marché des emballages de soins personnels à travers le monde.

Impact de COVID-19 sur le marché des emballages de soins personnels :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché des emballages de soins personnels. La demande de produits de soins personnels a considérablement diminué en raison de l’imposition du confinement et de la mise en œuvre de la stratégie de « travail à domicile » dans les entreprises informatiques du monde entier. Cela a entraîné une diminution de la demande de cosmétiques colorés et d’autres produits de soins personnels due à la pandémie. De plus, la pratique de la distanciation sociale a entraîné le report et l’annulation de mariages, d’événements en direct et d’autres rassemblements sociaux, ce qui a entraîné une baisse de la demande de produits de soins personnels, ce qui entravera la croissance du marché des emballages de soins personnels en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les emballages de soins personnels en fonction du produit, du type d’emballage et du type de produit.

Sur la base du produit, le marché des emballages de soins personnels est segmenté en –

Souple

Plastiques rigides

Papier

Métal

Verre

Sur la base du type d’emballage, le marché des emballages de soins personnels est segmenté en

Bouteilles et contenants en plastique

Bouteilles et contenants en verre

Conteneurs en métal

Boîtes pliantes

Boîtes en carton ondulé

Tube et Bâton

Pompe et distributeur

Autres

Sur la base du type de produit, le marché des emballages de soins personnels est segmenté en

Soins bucco-dentaires

Soin des cheveux

Cosmétique Couleur

Soins de la peau

Déodorants

Autres

Marché des emballages de soins personnels: perspectives régionales

Le marché des emballages de soins personnels a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des emballages de soins personnels, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché des emballages de soins personnels au cours de la période de prévision. De plus, l’Europe devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages de soins personnels comprennent –

Le marché des emballages de soins personnels est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Le pack de soins personnels clé

Les acteurs du marché opérant sur le marché mondial comprennent –

Groupe Albéa

Amcor Ltd

Groupe Ardagh

Société Bemis, Inc.

Spa Bormioli Rocco

Gerresheim

Heinz- Glas GmbH

Hindustan National Glass & Industries Ltd.

ITC limitée

Koa Glass Co. Ltd

MeadWestvaco Corp

Mondi plc

Saint-Gobain S.A.

Société de produits Sonoco.

Le rapport sur le marché des emballages de soins personnels analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages de soins personnels couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des emballages de soins personnels comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des emballages de soins personnels : public cible

Fabricants d’emballages de soins personnels

Fabricants d’emballages de détail

Fabricant de soins de la peau

Fabricant de produits d’hygiène féminine

Fabricant de cosmétiques

Commerçants et exportateurs

Organisations gouvernementales et instituts de recherche