Le marché du beurre de cacahuète devrait gagner en popularité dans le monde entier d’ici 2030

Marché mondial du beurre de cacahuète : par forme (beurre de cacahuète lisse, beurre de cacahuète croustillant, beurre de cacahuète faible en gras et autres), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et par région – taille de l’industrie mondiale, croissance, tendance, opportunité et Prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché du beurre de cacahuète couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du beurre de cacahuète.

Perspectives de l’industrie du beurre d’arachide

Le marché mondial du beurre de cacahuète était évalué à 5,7 milliards USD en 2020, qui devrait atteindre 7,4 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le beurre de cacahuète contient les faibles calories qui sont traitées à partir du broyage des cacahuètes sèches. Le beurre de cacahuète a de riches sources d’énergie par rapport au beurre de lait, car c’est une excellente source de protéines, de fibres, de graisses insaturées et de minéraux tels que le magnésium, le zinc, le potassium et les vitamines. Connaissant le facteur nutritionnel du beurre de cacahuète, il est utilisé pour préparer divers produits alimentaires, notamment des salades, des brownies, des petits pains, des gâteaux, des glaçages, des pains de maïs et des chocolats.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/peanut-butter-market

Facteurs affectant le marché du beurre de cacahuète au cours de la période de prévision :

L’augmentation des dépenses de consommation pour les produits nutritionnels, soutenue par l’augmentation du revenu disponible, stimule la croissance du marché du beurre de cacahuète à travers le monde.

Les travailleurs ont des horaires stressants et chargés; ils préfèrent manger des aliments instantanés comme repas de commodité. C’est la raison de s’attendre à une augmentation de la demande de beurre de cacahuète dans les produits alimentaires à emporter.

Le coût élevé est le principal obstacle au marché du beurre de cacahuète. Par conséquent, en raison de facteurs de prix, les consommateurs préfèrent le beurre normal au beurre de cacahuète dans les économies émergentes et sous-développées, ce qui freine la croissance du marché mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché du beurre de cacahuète :

La pandémie de COVID-19 aura un impact faible à modéré sur la croissance du marché mondial du beurre de cacahuète. Les ventes hors ligne de beurre de cacahuète ont considérablement diminué au milieu de la crise ; cependant, la livraison en ligne de beurre de cacahuète surmontera la perte des ventes mondiales de beurre de cacahuète à partir de plateformes de vente hors ligne. Par conséquent, un impact modéré sur la valeur marchande du beurre de cacahuète peut être attendu en 2020 dans le monde.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du beurre de cacahuète en fonction du type et du canal de distribution.

Le marché du beurre de cacahuète a été segmenté en fonction du type –

Beurre de cacahuète onctueux

Beurre de cacahuète croustillant

Beurre d’arachide faible en gras

Autres

Le marché du beurre de cacahuète a été segmenté en fonction du canal de distribution –

En ligne

Hors ligne

Marché du beurre de cacahuète : perspectives régionales

Le marché du beurre de cacahuète a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial du beurre de cacahuète, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché du beurre d’arachide au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/peanut-butter-market?opt=2950

Les principaux concurrents du marché mondial du beurre de cacahuète comprennent –

Le marché du beurre de cacahuète est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du beurre de cacahuète opérant sur le marché mondial comprennent –

Agro Tech Foods Limitée

Algood Food Company Inc.

Archer Daniels Midland

Marques Boulder Inc.

Britannia Dairy Private Limited

Service alimentaire Conagra

Diamond Foods, Inc.

Dr. Oetker India Pvt Ltd

Fermes Hampton, Inc.

Hormel Foods Corporation

Chasses

Kraft Canada inc.

Kraft Heinz

Mayvers

Mother Dairy Fruit & Vegetable Private Limited

Olam International

Parag Milk Foods Limitée

Beurre de cacahuète et compagnie

Aliments Pinacle

Procter & Gamble

Skippy

Star Snacks Co., LLC

Le groupe céleste de Hain

La société Hershey

La société JM Smucker

Trader Joe’s

Groupe Unilever

Dîner Virginie.

Le rapport sur le marché du beurre de cacahuète fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/peanut-butter-market

Le rapport sur le marché du beurre de cacahuète couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse des facteurs de marché et de prévisionest

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du beurre de cacahuète comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/peanut-butter-market

Marché du beurre de cacahuète : public cible

Fabricants de beurre de cacahuète

Fabricants, distributeurs et fournisseurs de produits alimentaires

Fabricants de noix comestibles

Acteurs et experts de l’industrie agroalimentaire

Détaillants et grossistes

Commerçants, importateurs et exportateurs