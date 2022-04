Marché des turbines de turbocompresseur Perspectives mondiales et scénario commercial 2021 –Kehua Holding, MEI TA, SONIMA Sp. Z OO, Hanwha Aerospace, Sia Abrasifs

Le marché des turbocompresseurs automobiles devrait atteindre 19,2 milliards USD d’ici 2026, contre 11,8 milliards USD en 2021, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision.

Le rapport intitulé « Turbocharger Impeller Market » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et plus efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des turbocompresseurs aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

Diverses raisons expliquent le déclin de la croissance des moteurs diesel. Certains d’entre eux sont la hausse des prix du carburant, l’augmentation du réchauffement climatique et les prix plus élevés des véhicules diesel que des véhicules à essence. Dans des pays comme l’Inde, la Corée du Sud et l’Indonésie, les véhicules diesel ont connu un ralentissement et la demande de moteurs à essence a augmenté. Diverses normes d’émission telles que Euro-6, China-VI et PROCONVE P-8 ont propulsé le marché des moteurs à essence. Cela a accéléré la croissance de la production de turbocompresseurs pour voitures particulières.

L’ajout d’un turbocompresseur au moteur a ses avantages, mais le système a tendance à fonctionner plus rigoureusement, ce qui entraîne une usure du système. Le turbocompresseur doit résister aux gaz d’échappement chauds avec des températures aussi élevées que 1200 ° F. Par conséquent, il devient essentiel de faire circuler l’huile de refroidissement aussi souvent que possible pour maintenir le turbocompresseur au frais. Ainsi, un moteur turbocompressé a un coût de maintenance élevé en raison de l’exigence d’huile de refroidissement.

Points saillants-

Les turbocompresseurs électriques offrent plus de puissance et un meilleur rendement énergétique grâce à l’élimination du turbo lag. Les turbocompresseurs électriques sont une combinaison d’une turbine de grande puissance et d’un compresseur entraîné par un moteur, qui fonctionne dès que le conducteur appuie sur la pédale. Les turbos électriques offrent divers avantages et moins de défis techniques. Divers acteurs majeurs tels que Garrett Motion, BorgWarner et Continental AG ont réussi à lancer leurs e-turbos 48V sur le marché. Ces e-turbos sont économes en carburant et offrent une meilleure puissance de sortie. Par conséquent, la demande pour ces turbocompresseurs devrait être élevée dans les années à venir

Joueurs clés-

Kehua Holding, MEI TA, SONIMA Sp. Z OO, Hanwha Aerospace, Sia Abrasives, ABB, Shanghai SHOUYUAN Power Technology, Wuxi Best Precision, Wescast Industries, GF Casting Solutions, Swarup Industry, TONGLINT, OTS Turbo, Walter Tools, SCHLOTE Gruppe, Fassmer et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Turbine fermée

Turbine ouverte

Par application-

Voiture

Marin

La production d’énergie

Matériel agricole

Équipement de construction

Les chemins de fer

Équipement de minage

Autres

Analyse régionale-

On estime que l’Asie-Pacifique sera le plus grand marché en 2021

La région Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché. La croissance peut être attribuée à l’amélioration des conditions socio-économiques dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande. L’augmentation de la production de véhicules et les prochaines normes d’émissions strictes en Chine et en Inde stimuleront le marché des turbocompresseurs automobiles.

Table des matières majeure du marché Turbine de turbocompresseur-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des turbines de turbocompresseur

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence sur le marché mondial des turbines de turbocompresseur par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des turbines de turbocompresseur par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des turbines de turbocompresseur

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des turbines de turbocompresseur

