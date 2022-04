Aperçu du marché des haut-parleurs d’extérieur 2021 et perspectives précises -Yamaha, Bose, Boston Acoustics, Atlas Sound, Definitive Technology

Le marché des haut-parleurs d’extérieur devrait atteindre un TCAC de 11,33 % sur la période de prévision (2021-2027).

Le rapport intitulé « Outdoor Speaker Market » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et plus efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des haut-parleurs extérieurs aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

L’augmentation de l’utilisation des haut-parleurs pour la communication auditive est le moteur du marché, car les systèmes de communication auditive tels que les conférences, les séminaires et la participation à un large public ont considérablement augmenté l’utilisation des haut-parleurs. La taille compacte des enceintes encastrables est le moteur du marché. Ces enceintes sont économiques, ont une gamme sonore pondérée et remplacent progressivement la colonne et les enceintes individuelles. Ils sont également généralement utilisés dans les cafés et les restaurants car ils occupent moins d’espace.

L’utilisation croissante de haut-parleurs à des fins de communication et l’utilisation croissante d’équipements multimédias et de modes de présentation numériques dans l’environnement de l’entreprise (allant des présentations aux investisseurs à la gamification des mesures des employés) sont l’un des facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché pour haut-parleurs à l’avenir.

Points saillants-

Une barre de son est un appareil mince de forme oblongue qui contient plusieurs haut-parleurs individuels placés côte à côte. Il peut être monté au mur sous le téléviseur ou placé à plat sur le meuble TV devant le téléviseur. L’un des principaux moteurs de la demande de barres de son est le développement de téléviseurs de plus en plus fins. Cela réduit l’espace dans les cadres pour cacher les haut-parleurs, ce qui rend les haut-parleurs intégrés plus faibles et moins impressionnants. Certains téléviseurs modernes ne sont même plus équipés de haut-parleurs intégrés et le client s’attend à acheter une barre de son.

Un autre des principaux moteurs du marché est l’intégration de la technologie d’assistance vocale dans la barre de son. Par exemple, en mai 2020, Sonos a lancé Dolby Atmos et la barre de son Arc équipée d’un assistant vocal. Le Sonos Arc a fourni seul un son surround 5.0 canaux ou Dolby Atmos à l’aide de huit woofers et de trois tweeters inclinés. De plus, l’augmentation du nombre de maisons intelligentes équipées d’appareils connectés dynamise le marché du home cinéma, qui stimule également les ventes de barres de son sur le marché.

Joueurs clés-

Yamaha, Bose, Boston Acoustics, Atlas Sound, Definitive Technology, Electro-Voice, JBL, Klipsch, Niles, Polk Audio, Pyle, RCF, Theater Solutions, AR Speakers et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Sans fil

Filaire

Par application-

Ménage

Commercial

Analyse régionale-

L’Amérique du Nord comptera pour une croissance significative du marché

Le marché nord-américain est un énorme marché pour les haut-parleurs et devrait croître dans un avenir proche. Selon la Consumer Technology Association, la taille du marché du système de cinéma maison aux États-Unis en 2020 devrait être de 87 millions de dollars, tandis que celle des haut-parleurs sans fil devrait être de 5 975 millions de dollars. Une autre catégorie d’enceintes, telles que les enceintes compactes et les composants d’enceintes, devrait également connaître une croissance significative.

Les systèmes de haut-parleurs intelligents et de haut-parleurs stéréo se multiplieront également et devraient atteindre une activité de plusieurs millions de dollars d’ici 2024. Les haut-parleurs intelligents sont devenus le produit à la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie de la maison intelligente ces dernières années. Des entreprises établies comme Amazon.com, Apple et Google investissent dans la technologie sans fil des haut-parleurs intelligents ou entièrement dans le développement de systèmes de diffusion audio multi-pièces sans fil intelligents.

Table des matières majeure du marché Haut-parleur extérieur-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des haut-parleurs d’extérieur

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence mondiale sur le marché des haut-parleurs extérieurs par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des haut-parleurs extérieurs par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des haut-parleurs extérieurs

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des haut-parleurs d’extérieur

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché des haut-parleurs extérieurs.

Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

Il fournit des graphiques distinctifs et une analyse SWOT illustrée des principaux segments de marché.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre (personnalisation) ou une version de rapport par région avec l’impact du COVID-19 sur des marchés comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

