Perspectives mondiales du marché des régulateurs d’oxygène 2021 à 2027: Precision Medical, Harris Products Group, Essex Industries, Acare Technology, WEINMANN Emergency Medical Technology

Le marché mondial des régulateurs d’oxygène pour la distribution d’énergie devrait passer de 1,9 milliard USD à 2,4 milliards USD à un TCAC de 4,7 % de 2019 à 2027.

Le rapport intitulé « Oxygen Regulator Market » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et plus efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des régulateurs d’oxygène aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

L’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de transmission et de distribution d’électricité par les services publics, ainsi que la demande croissante d’électricité des secteurs industriels et domestiques sont quelques-uns des principaux moteurs du marché des régulateurs de tension à travers le monde.

Avec la poursuite de l’industrialisation dans les économies à croissance rapide d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud, de lourdes dépenses ont été consacrées à la construction d’infrastructures électriques, générant une demande de régulateurs de tension. La migration des populations des zones rurales vers les zones urbaines qui accompagne l’industrialisation stimule la demande de consommation d’électricité dans ces économies, entraînant l’expansion des réseaux de distribution d’électricité existants.

Points saillants-

L’industrialisation rapide, en particulier dans les économies en développement, et la demande croissante d’électricité des secteurs résidentiel et commercial, représentent les principaux facteurs de croissance du marché. Des régulateurs de tension sont installés dans les sous-stations et les lignes de distribution pour fournir une tension constante et assurer une alimentation électrique ininterrompue. En outre, la demande croissante d’électronique grand public et d’automobiles utilisant des régulateurs de tension dans les appareils électroniques intelligents stimule également la croissance du marché. De plus, diverses avancées technologiques, telles que le développement de régulateurs de tension électroniques, agissent comme d’autres facteurs de croissance.

Joueurs clés-

Precision Medical, Harris Products Group, Essex Industries, Acare Technology, WEINMANN Emergency Medical Technology, Ceodeux Meditec (Rotarex), Allied Healthcare, VORTRAN Medical Technology, O-Two Medical Technologies, Amcaremed Medical, Yuwell, Genstartech, GCE Group, Meret, SMP Canada, Ohio Medical et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Régulateur d’oxygène à un étage

Régulateur d’oxygène à plusieurs étages

Par application-

Maisons

Cliniques

Hôpitaux

Autres

Analyse régionale-

En 2014, l’Asie-Pacifique est estimée être le plus grand marché des régulateurs de tension et devrait le rester jusqu’en 2019. Les principaux acteurs de ce marché concluent divers contrats et accords (y compris des coentreprises, des collaborations et des partenariats) ainsi que fusions et acquisitions pour accroître leur part de marché. Les principaux fournisseurs de régulateurs de tension se développent rapidement sur des marchés à croissance rapide tels que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud en ouvrant de nouveaux canaux de vente et de service, en élargissant les capacités de fabrication et en établissant des centres de R&D spécialisés.

Table des matières majeure du marché Régulateur d’oxygène-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des régulateurs d’oxygène

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence sur le marché mondial des régulateurs d’oxygène par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des régulateurs d’oxygène par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des régulateurs d’oxygène

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des régulateurs d’oxygène

