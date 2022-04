Analyse et perspectives précises du marché des équipements pénétrants CND 2021 – CHiNDT, YG-NDT, Jebsen Industrial, Helling Gmbh, Ril-Chemie, Spectronics, LCNDT

Le marché mondial des équipements de contrôle non destructif était évalué à 2 058,7 millions USD en 2020, et il devrait valoir 3 042,3 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision (2021 – 2027).

Le rapport intitulé « Marché des équipements pénétrants NDT » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché de l’équipement pénétrant NDT aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

Des méthodes d’essais non destructifs sont utilisées à des fins d’évaluation de la sécurité et de contrôle de la qualité. Leur utilisation présente de nombreux avantages par rapport aux applications, comme dans l’aérospatiale (inspection des avions), l’automobile, le maintien de l’assurance qualité, etc. La méthode est basée sur le même principe que la radiographie médicale dans un hôpital. Il est largement utilisé dans les industries chimiques et pétrochimiques et du bâtiment pour l’inspection radiographique des tuyaux, des chaudières et des structures. Il est utilisé pour inspecter les soudures métalliques, les pièces de véhicules, les pièces d’avions et, à l’aéroport, pour examiner les bagages de soute et les bagages à main.

Le besoin d’optimisation de la maintenance pour des opérations efficaces et une assurance qualité/sécurité contribue également à l’adoption d’équipements de test CND. De plus, des facteurs tels que la sécurité, l’augmentation des intervalles d’entretien, la réduction de la tolérance aux perturbations, les petits objectifs d’émission et les matériaux innovants ont encore contribué à la demande croissante de techniques CND dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense.

Points saillants-

L’industrie de la production d’électricité et d’énergie connaîtra une forte croissance

Le marché des équipements CND a connu une demande accrue de la part de l’industrie de la production d’électricité, car la plupart de ces centrales établies ont vieilli et ont été conçues et construites en utilisant les normes, les matériaux et les composants, répondant ainsi aux pratiques industrielles en vigueur au moment de la construction. L’exposition aux conditions de fonctionnement et environnementales peut causer des dommages imprévus. Le CND sert à cette fin pour vérifier ces défauts et aider à résoudre le problème avant qu’il ne s’élève.

La portée principale des applications CND dans l’industrie de l’énergie et de l’électricité est d’aider à assurer la sécurité, l’intégrité et la fiabilité des équipements de l’usine, tels que les récipients sous pression, les chaudières, les échangeurs de chaleur, les tuyauteries et les pipelines. L’inspection des structures en béton fait partie de l’évaluation de la durée de vie de la centrale, car ces matériaux constituent souvent une partie essentielle de la construction de ces équipements de centrale.

Joueurs clés-

CHiNDT, YG-NDT, Jebsen Industrial, Helling Gmbh, Ril-Chemie, Spectronics, LCNDT et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Équipement potable

Équipement de réserve

Par application-

Électricité

Pétrole et gaz

Automobile

Aérospatial

Autres

Analyse régionale-

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative.

Actuellement, la Chine est le premier producteur mondial d’électricité. La demande énergétique du pays devrait augmenter, provoquant ainsi la croissance de la production d’énergie. L’application CND dans le segment des combustibles fossiles domine le marché. De plus, il y a eu une augmentation du nombre d’infrastructures vieillissantes dans le pays, ce qui rend essentiel l’utilisation d’équipements CND pour identifier et sécuriser l’intégrité de ces structures. En conséquence, le service CND dans le pays devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Table des matières majeure du marché Équipement pénétrant CND-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des équipements CND pénétrants

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence sur le marché mondial des équipements de ressuage NDT par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse globale du marché des équipements CND par ressuage par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des équipements CND pénétrants

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des équipements de ressuage CND

