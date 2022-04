Marché des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie 2021 Demande croissante, taille et perspectives commerciales – Andritz Group, Buhler Holding AG, Baker Perkins Ltd., The Middleby Corporation

La taille du marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie devrait passer de 4,4 milliards USD en 2019 à 6,2 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.

Le rapport intitulé « Marché des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des équipements de transformation des aliments pour animaux de compagnie aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

La tendance croissante à la premiumisation des produits parmi les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie et l’acceptation croissante des animaux de compagnie dans toutes les régions sont des facteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, les tendances de consommation croissantes liées aux aliments pour animaux de compagnie, telles que la préférence croissante pour les aliments commerciaux de haute qualité pour animaux de compagnie, devraient encourager les fabricants d’équipements de transformation à opter pour des machines spécialisées et innovantes pour la production d’aliments pour animaux de compagnie. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

Points saillants-

La production d’aliments secs pour animaux de compagnie augmente et ses ventes devraient rester élevées dans les pays en développement, comme la Chine, la Russie et la Pologne. La demande de produits alimentaires secs pour animaux de compagnie augmente en raison de la rentabilité de la forme sèche, de la commodité de la manipulation et de la facilité d’achat en vrac. De plus, avec l’utilisation croissante des technologies d’extrusion, la production d’aliments secs pour animaux de compagnie reste élevée. Ces facteurs devraient stimuler la demande de solutions de transformation des aliments pour animaux de compagnie.

Joueurs clés-

Andritz Group, Buhler Holding AG, Baker Perkins Ltd., The Middleby Corporation, Clextral SAS, Meyer Industries, Inc., Mepaco Group, Coperion GmbH, FN Smith Corporation, Markel Food Group et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Équipement de mélange et de mélange

Équipement de formage

Équipement de cuisson et de séchage

Autres

Par application-

Nourriture pour chien

La nourriture pour chat

Autres aliments pour animaux

Analyse régionale-

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part en 2026. La domination du marché dans cette région est attribuée à des facteurs tels que la tendance croissante à adopter des animaux de compagnie en tant que membre de la famille, ce qui entraîne une augmentation significative de la population d’animaux de compagnie. , stimulant ainsi la demande de produits alimentaires pour animaux de compagnie. Des entreprises telles que Middleby Corporation (États-Unis), Mepaco Group (États-Unis) et Reading Bakery Systems (États-Unis) sont les principaux acteurs opérant sur ce marché et se concentrent sur la satisfaction des demandes des transformateurs d’aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord.

Table des matières majeure du marché Équipement de traitement des aliments pour animaux de compagnie-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence sur le marché mondial des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché des équipements de traitement des aliments pour animaux de compagnie.

Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

Il fournit des graphiques distinctifs et une analyse SWOT illustrée des principaux segments de marché.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre (personnalisation) ou une version de rapport par région avec l’impact du COVID-19 sur des marchés comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

