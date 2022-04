Aperçu du marché des machines de découpe au plasma et analyse concurrentielle -Hypertherm Inc., ESAB, Victor Technologies, Lincoln Electric, Hobart Welding, Panasonic, Cebora

Au cours de cette période de prévision, le marché mondial des équipements de coupage au plasma devrait se développer à un rythme modéré, reflétant un TCAC de 4 %.

Le rapport intitulé « Marché des machines de découpe au plasma » a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des machines de découpe au plasma aidera les clients à comprendre les hauts et les bas du marché et de nombreux angles différents.

Aperçu du marché-

L’augmentation de la demande d’équipements de haute qualité dans diverses industries a fait exploser la demande de machines de découpe au plasma pour la découpe des métaux. L’utilisation d’alliages dans diverses industries a observé une augmentation et la découpe est nécessaire en fonction de l’utilisation, ce qui stimule la croissance du marché des machines de découpe plasma. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un autre facteur qui stimule la croissance du marché. La sensibilisation aux progrès technologiques tels que l’utilisation intégrée d’outils mécaniques avec la biochimie est un facteur qui favorise l’utilisation de machines de coupage plasma. De plus, cela réduit le temps de fonctionnement et le coût de la main-d’œuvre.

Points saillants-

La croissance du marché du coupage au plasma devrait être importante au cours de la période de prévision en raison de la montée en puissance de l’industrialisation en Asie-Pacifique.

La machine de découpe plasma automatique domine le marché, en raison de son efficacité et de sa précision élevées.

Les machines de découpe plasma sous-marines sont une nouvelle création, qui peut être considérée comme un produit révolutionnaire et devrait dominer le marché de l’industrie marine en raison de ses attributs.

La machine de découpe au plasma à air est un produit récemment lancé par Electro Plasma Equipment Ltd. qui minimise l’utilisation de carburant pour couper les métaux. Son coût opérationnel est inférieur à celui des machines de découpe plasma conventionnelles.

Ercoline a récemment lancé le dernier Plasma Cutting EC220 en juillet 2020 qui est efficace et devrait donc gagner du terrain auprès de ses utilisateurs.

Joueurs clés-

Hypertherm Inc., ESAB, Victor Technologies, Lincoln Electric, Hobart Welding, Panasonic, Cebora, KOIKE, Nissan Tanaka, SOLTER Soldadura, Kerf Developments, Arcraft Plasma, Fanyang Electrica, Tianjin Tianzong, Haite Ruiqie Plasm et autres.

Segmentation du marché-

Par type-

Type manuel

Type automatique

Par application-

Atuomobile

La construction navale

Récipients sous pression

Machines d’ingénierie

Industrie chimique

Autre

Analyse régionale-

En termes de géographie, le marché mondial des machines de découpe au plasma peut être divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché mondial des machines de découpe au plasma au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’industrialisation croissante de la région. De plus, plusieurs industries d’utilisation finale remplacent les machines de découpe traditionnelles par des machines de découpe au plasma en raison de leurs performances et de leur efficacité supérieures.

Table des matières majeure du marché Machines de découpe au plasma-

Chapitre 1 – Aperçu du marché des machines de découpe au plasma

Chapitre 2 – Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3- Concurrence mondiale sur le marché des machines de découpe au plasma par les fabricants

Chapitre 4-Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 – Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 – Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 – Analyse du marché mondial des machines de découpe au plasma par application

Chapitre 8 – Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 – Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 – Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 – Analyse des facteurs d’effet sur le marché des machines de découpe au plasma

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des machines de découpe au plasma

