Marché de la santé mentale 2022: données des principaux pays avec revenus, principaux fabricants, taille du marché et rapport de recherche prévisionnel pour 2027

La taille du marché mondial de la santé mentale devrait passer de 383,3 milliards USD en 2020 à 471,1 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 3,5 % de 2021 à 2027. La maladie mentale ou les conditions psychothérapeutiques sont classées comme des sentiments, des pensées anormales et un comportement pendant une durée déterminée, ce qui provoque une détresse ou une déficience physique. Cela comprend un large éventail de troubles psychologiques et nécessite souvent une intervention psychiatrique. En outre, les conditions peuvent être causées soit par une origine biologique telle que chimique, génétique et anatomique; ou une origine psychologique comme un traumatisme. Des progrès extraordinaires ont été réalisés dans le traitement des maladies mentales. En outre, la compréhension des causes des troubles de santé mentale a conduit à une plus grande sophistication dans l’adaptation du traitement à la base sous-jacente de chaque trouble. Ainsi, de nombreux troubles de santé mentale peuvent désormais être traités avec presque autant de succès que les troubles physiques.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché de la santé mentale comprennent une augmentation des réformes de la santé mentale, des initiatives gouvernementales visant à améliorer les services de santé mentale, le nombre de personnes cherchant un soutien en santé mentale et la population gériatrique. Le faible taux d’adoption des dossiers de santé électroniques en santé mentale, les problèmes de confidentialité des données et le manque de psychiatres et de professionnels de l’informatique de la santé devraient freiner la croissance de ce marché. Les obstacles récents auxquels les concurrents sont confrontés comprennent les changements d’étiquette, les restrictions publicitaires et les perceptions négatives sur les traitements des maladies mentales ; Cependant, les progrès de l’éducation ont stimulé la croissance du marché.

Les initiatives gouvernementales en matière de maladie mentale devraient stimuler la croissance du marché mondial de la santé mentale, offrant des opportunités d’expansion aux concurrents du marché. Par exemple, en 2017, les Centers for Medicare et Medicaid ont introduit le modèle de soins collaboratifs psychiatriques (CoCM) et l’intégration de la santé comportementale (BHI) dans le cadre de l’initiative des services de gestion des soins chroniques (CCM).

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la santé mentale

Ceux qui ont déjà une mauvaise santé mentale font face à plusieurs dangers, notamment l’augmentation des taux de maladie mentale, l’interruption du traitement, les médicaments, la bouée de sauvetage des systèmes de soutien et un impact négatif sur le marché. De plus, la recherche révèle que le COVID-19 est susceptible d’augmenter les symptômes de santé mentale préexistants ou de précipiter la rechute chez les personnes qui en souffrent déjà. Dans un sondage en ligne en Afrique du Sud, 12 % des personnes ayant une maladie mentale documentée dans le passé ont déclaré que les émotions suicidaires étaient l’obstacle le plus difficile, tandis que 6 % ont déclaré que la consommation de drogue était un problème.

Le COVID-19 a eu un impact énorme sur les services de santé mentale et a perturbé les soins et les traitements. Certaines prestations spécialisées en santé mentale ont été supprimées pour accroître la capacité à traiter l’impact physique de la COVID-19. Plusieurs services psychiatriques d’hôpitaux généraux ont été convertis en services COVID-19, ce qui signifie que de nombreuses personnes gravement malades sont déplacées. Depuis le COVID-19, un établissement neurologique de Buenos Aires, en Argentine, a enregistré une réduction de 99 % des contacts avec les patients. Les initiatives d’assistance psychosociale dans la communauté ont également été gravement mises à mal. De nombreux pays voient des clubs, des associations et des projets communautaires qui rassemblaient les gens quotidiennement devenir incapables de se rencontrer pendant des mois en raison de la pandémie. La séparation physique et le manque d’équipements de protection individuelle ont également entravé la capacité de prendre soin des personnes souffrant de maladies graves et aiguës. La demande de services de santé mentale en face à face aurait diminué en raison de la peur de l’infection, en particulier chez les personnes âgées. De plus, de nombreux services ont dû passer à des soins de santé mentale à distance, offrant des consultations via des plateformes numériques ou par téléphone, avec plus ou moins de succès. De plus, plusieurs gouvernements investissent dans les technologies de pointe et les télécommunications et embauchent des spécialistes supplémentaires en santé mentale. En conséquence, il aura un effet bénéfique tout au long du temps prévu. de nombreux services ont dû passer à des soins de santé mentale à distance, offrant des consultations via des plateformes numériques ou par téléphone, avec plus ou moins de succès. De plus, plusieurs gouvernements investissent dans les technologies de pointe et les télécommunications et embauchent des spécialistes supplémentaires en santé mentale. En conséquence, il aura un effet bénéfique tout au long du temps prévu. de nombreux services ont dû passer à des soins de santé mentale à distance, offrant des consultations via des plateformes numériques ou par téléphone, avec plus ou moins de succès. De plus, plusieurs gouvernements investissent dans les technologies de pointe et les télécommunications et embauchent des spécialistes supplémentaires en santé mentale. En conséquence, il aura un effet bénéfique tout au long du temps prévu.

Dynamique du marché mondial de la santé mentale

Moteurs : Augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de la santé comportementale

Selon le rapport d’enquête 2016 du Global Wellness Institute, 3,2 millions d’employés sont de plus en plus malades dans le monde. La plupart des gens souffrent de stress, de maladies chroniques, de modes de vie malsains comme le tabagisme, l’obésité et l’insécurité financière entre 30 et 49 ans. Par exemple, selon l’American Institute of Stress, en 2019, 94 % des employés américains ont vécu du stress sur leur lieu de travail.

En 2017, au moins 300 milliards de personnes souffraient de dépression, 284 millions d’anxiété et plus de 178 milliards de dépendance à l’alcool ou à la drogue. Même si moins de personnes souffrent des problèmes de santé comportementaux les plus graves comme la schizophrénie, ces maladies peuvent avoir un impact dévastateur sur les individus et les familles.

Contraintes : Hausse du coût des programmes de santé mentale et toxicomanie

Les États-Unis dépensent environ 113 millions de dollars par an en soins de santé mentale et 600 millions de dollars par an en toxicomanie. Les salaires perdus, les frais juridiques, le coût de la prison, les services préventifs et le coût des problèmes médicaux découlant de ces maladies sont tous inclus dans le coût du traitement. Les médicaments sur ordonnance, la thérapie résidentielle et les soins de santé mentale ambulatoires représentent la plupart des dépenses de traitement de santé mentale, tandis que les dépenses de traitement de santé mentale des patients hospitalisés ont régulièrement diminué au fil du temps. Un traitement résidentiel de 30 jours ou un programme d’hospitalisation partielle pour maladie mentale peut coûter entre 10 000 $ et 15 000 $ en moyenne. Les programmes de santé mentale des États et du gouvernement fédéral sont généralement subventionnés, bien que les individus doivent répondre à leurs critères. Souvent, il y a une longue liste d’attente pour entrer dans l’un de ces programmes de traitement.

Opportunités : Potentiel de croissance élevé dans les économies en développement

Avec l’augmentation de l’abordabilité des infrastructures de santé et l’augmentation des dépenses médicales dans les pays en développement, il y a une augmentation de la préférence pour une meilleure qualité de vie. Cela conduit à une augmentation du taux de pénétration de la santé mentale dans les pays en développement, comme l’Inde et la Chine. L’Organisation mondiale de la santé estime que 264 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression, dont beaucoup souffrent également de symptômes d’anxiété. L’OMS estime également que 450 millions de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde. En outre, les régions en développement telles que l’Asie-Pacifique et la LAMEA devraient connaître une croissance notable, en raison d’une augmentation des infrastructures de santé, d’une augmentation de l’accessibilité et d’une sensibilisation accrue aux troubles de santé mentale. En outre, une forte augmentation du revenu personnel disponible de la population,

Portée du rapport

L'étude classe le marché de la santé mentale en fonction des troubles, des services et des groupes d'âge aux niveaux régional et mondial.

Par Disorders Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Schizophrénie

Troubles liés à la consommation d’alcool

Trouble bipolaire

Une dépression

Anxiété

Trouble de stress post-traumatique

Troubles liés à la toxicomanie

Troubles de l’alimentation

Autres troubles

Par perspectives des services ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Services de santé mentale d’urgence

Consultation ambulatoire

Services de traitement à domicile

Services de traitement hospitalier pour patients hospitalisés

Autres services

Perspectives par groupe d’âge ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Pédiatrique

Adulte

Gériatrique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de la dépression devrait représenter la plus grande part de marché des troubles

Le marché est segmenté en schizophrénie, troubles liés à la consommation d’alcool, trouble bipolaire, dépression, anxiété, trouble de stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de l’alimentation et autres troubles basés sur le trouble. En 2020, le segment de la dépression représentait la plus grande part de marché de 39,6 % sur le marché mondial de la santé mentale. La dépression est une maladie médicale courante et grave qui affecte négativement les sentiments, la pensée et les autres. Heureusement, la dépression provoque des sentiments de tristesse et une perte d’intérêt pour les activités que les gens appréciaient autrefois. Cela peut entraîner divers problèmes émotionnels et physiques et diminuer le fonctionnement au travail et à la maison.

L’augmentation de la population gériatrique sujette à la dépression et l’augmentation de la prévalence des troubles anxieux, y compris les phobies et autres troubles mentaux, contribuent davantage à la demande croissante de services de santé mentale pour traiter les maladies mentales au cours de la période de prévision. En outre, l’introduction de thérapies technologiquement avancées, telles que les implants médicaux utilisés pour la stimulation cérébrale et les thérapies d’exposition à la réalité virtuelle utilisant des applications basées sur les smartphones, stimulent la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de la santé mentale a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 4,4 % sur le marché mondial de la santé mentale au cours de la période de prévision. La croissance du pouvoir d’achat de pays peuplés comme la Chine et l’Inde devrait stimuler la croissance du marché de la santé mentale en Asie-Pacifique. Cette région offre des perspectives enrichissantes pour le marché de la santé mentale et devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La Chine représentait la part de marché la plus élevée en 2020. De plus, l’Inde devrait émerger comme un marché lucratif avec un potentiel de croissance maximal. Le marché de la santé mentale en Asie-Pacifique gagne en popularité,

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de programmes de santé mentale dans cette région, en particulier pour le dépistage et l’évaluation de la santé. La croissance de l’industrie médicale et l’augmentation significative des start-ups et des nouvelles organisations dans cette région contribuent de manière significative à l’expansion du marché. De plus, la pénétration des organisations à grande et moyenne échelle dans cette région contribue davantage à la croissance du marché de la santé mentale dans cette région. De plus, une augmentation de la sensibilisation des employeurs à adopter des programmes d’évaluation de la santé, de gestion du stress et d’abandon du tabac alimente la croissance du marché de la santé mentale dans la région.

