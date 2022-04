Tendances, part, taille, croissance, opportunité et prévisions du marché mondial des bouteilles et conteneurs en plastique 2022-2027

Le marché mondial des bouteilles et contenants en plastique était évalué à 104 USD . 2 milliards en 2020 , et il devrait atteindre 142 USD . 0 milliard d’ici 2027 tout en enregistrant un CAGR de 5 . 3 % de 2021 à 2027 . Les emballages en plastique gagnent en popularité auprès des consommateurs, car les emballages en plastique sont légers et faciles à manipuler . Les fabricants privilégient les solutions d’emballage en plastique, en raison de leur moindre coût de production . De plus, l’introduction du polyéthylène téréphtalate ( PET ) et du polyéthylène haute densité (Les polymères HDPE ) étendent les applications d’ embouteillage en plastique . Le marché connaît une demande croissante de bouteilles en PET sur les marchés de l’eau en bouteille et de l’eau douce .

Le plastique est largement reconnu et une large gamme d’options d’emballage créatives, rentables et écologiques émergent sur le marché . En conséquence, des entreprises leaders telles qu’Amcor ont introduit de nouvelles formes de produits en plastique pour répondre au besoin croissant de bouteilles et de contenants . Les fabricants préfèrent le PET aux autres matériaux d’emballage en plastique parce qu’il perd le moins de matière première tout au long du processus de fabrication . Sa recyclabilité et sa capacité à être personnalisée avec différentes couleurs et designs en font une option populaire . Les produits rechargeables ont gagné en popularité à mesure que les consommateurs connaissent mieux les problèmes environnementaux .

Cependant, au cours de la période de projection, l’évolution des normes réglementaires, la fluctuation des coûts des matières premières, l’augmentation des niveaux de déchets et l’augmentation des lois sur les déchets environnementaux devraient étouffer l’expansion du marché . La même chose devrait fournir aux organisations opérant dans ce secteur de marché la possibilité de produire de nouveaux articles qui pourraient être perturbés et de gérer les menaces actuelles du marché .

Dynamique du marché mondial des bouteilles et contenants en plastique

Moteurs : adoption croissante de méthodes d’emballage légères

Les plastiques sont appréciés pour leur faible poids . Selon Custom – Pak, bien que les plastiques soient utilisés pour emballer plus de la moitié de tous les produits européens, ils ne représentent que 17 % du poids total des emballages . Selon Custom – research Pak’s sur les effets de la substitution du plastique par des alternatives ( comme l’acier, l’aluminium, le tissu, le verre, le caoutchouc, le papier et le carton ) , les remplacements sont 4 . 5 fois plus lourd en moyenne . Pour produire le même style d’emballage, les alternatives exigent une production de matériaux nettement supérieure .

La propriété légère du plastique est le moteur de la croissance des emballages en plastique en Europe . Le verre est beaucoup plus lourd que le plastique, ce qui signifie qu’il faudrait plus de trajets pour le transport . Cela se traduit par un impact environnemental plus important . Le verre est également beaucoup plus lourd pour le consommateur final, tandis que le plastique est léger et beaucoup plus facile à transporter .

Un plastique deux fl . La bouteille d’une once ne pèse que 0 . 023 livres, tandis que son homologue en verre pèse 0 . 177 livres . Bien qu’il s’agisse d’une petite différence lors de l’analyse d’une seule bouteille, cela peut représenter des chiffres importants qui ont un impact sur la marge bénéficiaire d’une entreprise lors de la commande de palettes en vrac . Même avec un soin extrême lors de l’expédition, certaines bouteilles en verre peuvent se briser lors de la manipulation .

Contraintes : Préoccupations environnementales concernant l’utilisation des plastiques

La pollution plastique est désormais devenue un problème mondial . Plusieurs études ont documenté les conséquences négatives du plastique sur l’environnement . En conséquence, l’Europe a adopté des restrictions visant à réduire l’utilisation des plastiques . La connaissance du public des conséquences négatives de l’utilisation du plastique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie . De nombreuses campagnes et initiatives de sensibilisation du public dirigées par le gouvernement ont permis d’améliorer les connaissances du public . En conséquence, ces dernières années, l’utilisation d’emballages en plastique a considérablement augmenté .

Par exemple, la Food Safety and Standard Authority of India ( FSSAI ) a examiné des mesures cruciales en octobre 2019 pour restreindre le plastique dans les emballages alimentaires . Le gouvernement étudie l’idée d’imposer des règles sur de minuscules paquets de marchandises comme des bouteilles d’eau . En outre, l’autorité a l’intention d’éliminer les lois interdisant l’utilisation de bouteilles non transparentes pour l’eau potable, permettant aux entreprises d’explorer la possibilité d’utiliser des alternatives aux bouteilles en PET actuellement utilisées .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des bouteilles et contenants en plastique en fonction des matières premières et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives des matières premières ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

ANIMAL DE COMPAGNIE

polypropylène

PEBD

PEHD

Autres matières premières

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Breuvages

Aliments

Médicaments

Produits de beauté

Soins ménagers

Autres utilisateurs finaux verticaux

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment PET devrait représenter la plus grande part de marché par matière première

Sur la base des matières premières, le marché mondial des bouteilles et contenants en plastique est divisé en PET, PP, LDPE, HDPE et autres matières premières . En 2020, le segment PET représentait la plus grande part de marché de 62 . 9 % du marché mondial des bouteilles et contenants en plastique . Comparé au verre, le PET peut économiser jusqu’à 90 % de poids, ce qui permet une méthode d’ expédition plus rentable . Les bouteilles en plastique PET remplacent de plus en plus les bouteilles en verre lourdes et fragiles car elles constituent un emballage réutilisable pour l’eau minérale et d’autres boissons . L’eau en bouteille est la boisson la plus populaire aux États-Unis, selon l’International Bottled Water Association. ( en volume ). Selon une enquête de l’ International Bottled Water Association ( IBWA ) , les ventes d’ eau en bouteille aux États – Unis ont été multipliées par 8 . 8 % à 18 USD . 5 milliards . Avec un 6 . 2 pour cent d’augmentation, l’utilisation d’eau en bouteille par habitant dépasse désormais 42 gallons . Avec cette tendance à la hausse qui devrait se poursuivre, le besoin de PET dans les emballages d’eau en bouteille devrait augmenter .

En juin 2019, le partenaire de coentreprise de Coca – Cola , Hellenic Bottling Company, a présenté Valser, sa troisième marque d’eau européenne, exclusivement en bouteilles rPET . Cette stratégie durable de Coca – Cola pourrait remplacer près de 10 000 tonnes métriques de plastique vierge dans les pays de l’UE, où ces produits sont principalement vendus . L’ entreprise a pour objectif de rendre tous ses emballages de consommation 100 % recyclables d’ ici 2025 et de s’assurer que les emballages sont composés d’ au moins 50 % de matériaux recyclés d’ ici 2030 .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des bouteilles et contenants en plastique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5 . 9 % sur le marché mondial des bouteilles et contenants en plastique au cours de la période de prévision . L’un des projets les plus importants dans la région Asie – Pacifique a été de réduire les bouteilles en plastique à usage unique et les emballages en général . Cependant, pour arrêter la propagation de la pandémie, les entreprises pourraient se tourner vers les emballages en plastique, mettant la question de la durabilité en suspens pour le moment .

Après l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5 . 5 % au cours de la période de prévision 2021 – 2027 . La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance significative de l’industrie de l’emballage . La demande est principalement stimulée par l’augmentation des marchés des produits de consommation, l’augmentation des revenus individuels, une population croissante de jeunes consommateurs et la croissance des économies nationales . Les Émirats arabes unis importent des produits pharmaceutiques de 72 pays . Le Royaume-Uni, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la France, l’Espagne, l’Italie et l’Australie représentent environ 80% de l’offre .

Principaux acteurs du marché

Le marché des bouteilles et contenants en plastique est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que ALPLA Group, Amcor PLC, Gerresheimer AG, Graham Packaging Company LP, Container Corporation of Canada Ltd, Altium Packaging ( Loews Corporation ) , Alpha Emballage, Plastipak Holdings Inc . , Resilux NV, Greiner Packaging GmbH et Comar LLC . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .