Le marché des résines plastiques se remet de l’épidémie de Covid-19 – Plus de détails sur les acteurs clés et les analyses futures

La taille du marché mondial des résines plastiques devrait passer de 383 305,6 millions USD en 2020 à 522 503,4 millions USD d’ ici 2027 , à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2027 . Le plastique n’est pas un matériau mais une famille de matériaux similaires aux propriétés différentes qui peuvent être conçus pour répondre aux exigences d’une grande variété d’applications, y compris l’emballage. Les résines plastiques ont un large éventail d’utilisations dans de nombreuses industries : emballage, électricité et électronique, automobile, construction, etc. Les résines plastiques sont utilisées dans une grande variété de structures. Les principaux avantages de l’utilisation de résines comprennent l’adaptation à divers produits, de bonnes propriétés mécaniques, une résistance aux liquides corrosifs, des climats et un faible retrait. De plus, des propriétés électriques supérieures, une bonne efficacité à des températures élevées et une adhérence raisonnable aux substrats bénéficient de l’utilisation de résines plastiques.

En raison de son faible rapport poids/résistance, une résine plastique devrait bénéficier d’une augmentation de la demande de matériaux légers dans l’industrie automobile. En outre, le marché mondial des résines plastiques sera probablement alimenté par le besoin de matériaux composites dans les pipelines et les réservoirs et les applications pétrolières et gazières tout au long de la période de prévision. En outre, la croissance devrait être tirée par l’essor des résines plastiques dans les applications automobiles, électriques, électroniques et la construction. Les équipementiers automobiles ont été motivés à adopter la résine en remplacement de l’acier et de l’aluminium pour produire des pièces automobiles par des mesures réglementaires visant à minimiser le poids brut du véhicule, à augmenter l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone. Mais,

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/plastic-resins-market

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des résines plastiques

Le monde lutte contre la pandémie hautement contagieuse de COVID-19 qui balaie le globe. L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Norvège sont touchés par la crise du COVID-19. En raison d’une pénurie de matières premières et d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement, plusieurs industries ont été contraintes de fermer en raison de l’épidémie. La construction et de nombreuses autres entreprises ont été interrompues en raison du confinement mondial, ce qui a entraîné une baisse de la demande de résines plastiques. La fermeture de nombreuses entreprises, notamment les lignes de transport et d’approvisionnement, a nui à l’économie de plusieurs pays. La demande pour le produit a été entravée par le lock-out, qui a empêché tout développement.

Pendant la pandémie de COVID-19, le développement de l’industrie chimique sera probablement entravé par un déséquilibre entre l’offre et la demande, des interruptions dans l’approvisionnement en matières premières, l’instabilité des prix et divers autres problèmes. Les résines plastiques sont largement utilisées dans diverses industries, notamment la fabrication, l’emballage, l’automobile, la construction, l’électricité et l’électronique, les produits de consommation, etc. Ces industries ont connu une forte baisse des taux de croissance en raison de la fermeture à l’échelle nationale. Au cours des premières phases de la pandémie de COVID-19, la demande d’articles de consommation liés à la résine, y compris les emballages et les produits d’hygiène, a augmenté rapidement et de façon spectaculaire. Cependant, la demande d’articles de consommation liés à la résine, tels que ceux utilisés dans la construction automobile, la construction et d’autres catégories industrielles, est en baisse depuis plus longtemps.

Dynamique du marché mondial des résines plastiques

Moteurs : Augmentation de l’utilisation des plastiques dans l’industrie automobile

Avec l’augmentation de la production de véhicules légers dans l’industrie automobile, la demande de plastiques automobiles augmente. Les réglementations strictes en matière d’environnement et de sécurité imposées par les gouvernements de plusieurs pays ont forcé les équipementiers automobiles à remplacer les composants métalliques par des composants polymères. L’utilisation de plastique dans les véhicules diminue le poids total du véhicule, augmentant ainsi son efficacité énergétique et réduisant les émissions de gaz à effet de serre. De plus, une augmentation des réparations de plastique automobile contribue à élargir la taille du marché des polymères automobiles.

Un autre facteur favorisant la croissance du marché des plastiques automobiles est la demande croissante de véhicules électriques. Les voitures électriques qui reposent sur des sources d’énergie renouvelables sont légères et plus puissantes que les véhicules traditionnels. De plus, l’utilisation accrue de polymères dans les véhicules électriques devrait offrir de meilleures performances que les véhicules traditionnels. La forte augmentation de la demande de véhicules électriques dans le monde devrait contribuer à générer des revenus élevés sur le marché au cours de la période de prévision.

Contraintes : Procédé de fabrication de résine plastique coûteux et complexe

Malgré le succès des résines plastiques, c’est un polymère avec quelques inconvénients qui peuvent empêcher son utilisation par les fabricants et les consommateurs. Comme beaucoup d’autres plastiques, le polymère met beaucoup de temps à se décomposer et finit par se retrouver dans des sites d’enfouissement qui manquent d’espace pendant des décennies. L’incinération, qui peut entraîner des émissions de gaz toxiques, est une autre façon d’éliminer le polyéthylène. Le polyéthylène est principalement extrait du pétrole ou du gaz naturel, dont une quantité finie est présente. Il faut une grande quantité d’énergie pour produire du polyéthylène, ce qui entraîne des émissions élevées de dioxyde de carbone, contribuant au réchauffement climatique et au changement climatique. Cependant, la plupart des polymères plastiques peuvent être techniquement recyclés, mais il existe de nombreux types différents à trier au départ, ce qui est coûteux et compliqué.

Opportunités : Utilisation du PMMA et des composites dans la production automobile

L’industrie automobile nord-américaine a démontré des perspectives de croissance substantielles pour les composites dans différentes applications. Le coût élevé et l’absence d’un processus de fabrication rentable pour les applications à grand volume ont limité les matériaux composites dans l’industrie automobile. Cependant, l’attention accrue portée à la réduction du poids des véhicules et les améliorations ultérieures de l’efficacité ont incité les industries à opter pour les composites et les plastiques en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Au cours des cinq prochaines années, les analystes du secteur s’attendent à une augmentation de la demande de thermoplastiques renforcés de fibres longues (LFRT) et de matériaux thermoplastiques renforcés légers dans les applications automobiles.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/plastic-resins-market

Portée du rapport

L’étude classe le marché des résines plastiques en fonction du produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polypropylène (PP)

Polystyrène (PS)

Autres

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage

Automobile

Construction

Électrique et Électronique

Biens de consommation

Meubles & Literie

Autres

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du polypropylène devrait représenter la plus grande part de marché par produit

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières , au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/plastic-resins-market

Sur la base du produit, le marché mondial des résines plastiques est segmenté en polyéthylène téréphtalate, polyéthylène haute densité, chlorure de polyvinyle, polyéthylène basse densité, polypropylène, polystyrène et autres . En 2020, le segment du polypropylène représentait la plus grande part de marché de 27,7 % sur le marché mondial des résines plastiques . La température de fonctionnement élevée du polypropylène, sa durée de vie élevée, son excellente résistance aux contraintes et sa résistance élevée à la fissuration sont les principaux moteurs de croissance de l’industrie de la résine de polypropylène. Sa haute tolérance à la plupart des alcalis, acides, solvants organiques, agents dégraissants et attaques électrolytiques est également un avantage significatif dans les emballages, les articles ménagers, la tuyauterie, les conteneurs et les pièces automobiles. Le facteur de réutilisation des déchets de polypropylène a été un autre moteur de croissance important pour l’industrie. Le polypropylène est relativement inoffensif pour l’homme et ne dégage pas de fumées de combustion toxiques lorsqu’il est exposé. Il ne présente également aucun risque chimique pour l’atmosphère. De plus, il peut être fondu et réutilisé comme élastomère thermoplastique.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des résines plastiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé de 5,0 % sur le marché mondial des résines plastiques au cours de la période de prévision . La demande de résines plastiques en Amérique du Nord est étudiée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La demande de résines plastiques en Amérique du Nord devrait connaître une augmentation substantielle au cours de la période projetée. La demande nord-américaine de résines plastiques est stimulée par une forte croissance dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique. La croissance de l’industrie alimentaire et des boissons et la demande de matériaux durables et recyclables devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les États-Unis devraient dominer le marché et le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’un des principaux facteurs de croissance du marché américain des résines plastiques est l’augmentation des emballages dans l’industrie alimentaire et des boissons. Aux États-Unis, la production alimentaire est concentrée par des géants multinationaux tels que PepsiCo, Tyson Foods, Nestlé et JBS USA. Il y a une augmentation de la demande de matériaux d’emballage pour aliments et boissons dans le pays. L’implication d’entreprises, telles qu’Unilever, PepsiCo, P&G, Coca-Cola et Nestlé, s’accompagne d’une concurrence intense en termes d’étendue du marché, de produit et de développement. La présence de ces entreprises aux États-Unis en fait l’un des marchés de biens de consommation les plus dynamiques, générant une demande constante de matériaux d’emballage que les résines plastiques peuvent satisfaire.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/plastic-resins-market

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Celanese Corporation, Dow, Dupont, Formosa Plastics Corporation, Evonik Industries AG, LyondellBasell Industries Holdings BV, Sabic, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Arkema SA et Toray Industries Inc . sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des résines plastiques .