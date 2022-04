Le marché des écrans médicaux se remet de l’épidémie de Covid-19 – Plus de détails sur les acteurs clés et les analyses futures

La taille du marché mondial des écrans médicaux devrait passer de 2 288,8 millions USD en 2020 à 3 194,7 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2027. Ils diagnostiquent les patients avec précision à l’aide d’un visualiseur de système de communication d’archives d’images (PACS) qui affiche des images médicales sur des écrans à cristaux liquides (LCD) pour détecter diverses maladies. Ainsi, les dispositifs d’affichage médicaux sont des outils efficaces pour les professionnels de la santé pour mieux voir les images que les films physiques ou les moniteurs à tube cathodique. Un diagnostic correct nécessite de rationaliser les opérations hospitalières et d’améliorer les soins aux patients dans le système de santé. Pour des systèmes d’affichage médicaux fiables et précis, les professionnels de la santé tels que les chirurgiens, les radiologues et les spécialistes des technologies de l’information ont besoin de moniteurs de qualité médicale. Ainsi, l’adéquation des moniteurs d’affichage médicaux est un élément vital dans les hôpitaux modernes.

Les installations médicales et la croissance des dépenses de santé alimentent la demande d’écrans médicaux dans ces régions. De plus, à mesure que la population de personnes âgées dans le monde augmente, la demande d’équipements d’aide médicale et d’affichage médical augmente en Amérique du Nord et en Europe. Le besoin d’écrans multimodalités en radiologie et dans d’autres applications médicales pour bien comprendre les sorties ultrasonores et la tomographie par émission de positrons alimente l’expansion du marché mondial des écrans médicaux. Néanmoins, l’expansion du marché est limitée par les prix plus élevés des gadgets. L’augmentation de la demande de procédures de diagnostic telles que l’échographie, l’imagerie par résonance médicale et les rayons X devrait offrir de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des écrans médicaux

La maladie à coronavirus (COVID-19) a été détectée dans la ville chinoise de Wuhan fin décembre. La maladie est causée par le SRAS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2), qui se propage d’une personne à l’autre. La maladie s’est rapidement propagée dans le monde entier après sa découverte à Wuhan. De plus, ce virus provoque divers symptômes chez un patient, allant de mineurs à graves. Le COVID-19 a été classé comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

De plus, aucun médicament n’est actuellement approuvé pour le traitement ou la prévention de la COVID-19. En conséquence, l’approche la plus cruciale pour inhiber le développement de cette maladie est la séparation sociale. En outre, plusieurs gouvernements ont utilisé des verrouillages à l’échelle de l’État pour préserver la distance sociale.

Le nouveau coronavirus s’est propagé rapidement dans le monde. Même si la pandémie de COVID-19 continue de transformer la croissance de nombreuses entreprises, l’impact immédiat de l’épidémie est varié. Par exemple, l’augmentation des hospitalisations causée par l’insuffisance respiratoire induite par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) conduisant à la maladie COVID-19 a stimulé la croissance du marché à l’échelle mondiale. D’autre part, l’imposition de nouvelles règles gouvernementales et le confinement ont perturbé la chaîne d’approvisionnement des dispositifs médicaux, y compris les écrans médicaux. Ainsi, cela a entraîné une diminution de la fabrication et de l’exploitation des écrans médicaux. En outre, après la mi-2020, diverses initiatives de sensibilisation au COVID-19 ont été organisées et promues par quelques acteurs du marché pour aider les patients atteints du COVID-19, ce qui a accru l’adoption de moniteurs/écrans dans les hôpitaux.

Dynamique du marché mondial des écrans médicaux

Moteurs : Croissance de l’adoption des blocs opératoires hybrides

Les salles d’opération hybrides sont des blocs opératoires équipés d’appareils d’imagerie médicale avancés pour effectuer des procédures peu invasives guidées par l’image. Ces blocs opératoires hybrides trouvent leur utilisation dans divers hôpitaux car ils sont bien équipés de scanners CT, de scanners IRM et d’arceaux. Les salles d’opération hybrides sont utilisées pour les chirurgies rachidiennes et neurologiques, les procédures de traumatologie orthopédique, les chirurgies cardiaques, les chirurgies endovasculaires et vasculaires. Cette fonctionnalité permet des procédures chirurgicales avancées dans les hôpitaux, ce qui augmente la demande d’affichages médicaux.

Contraintes : Saturation du marché dans les pays développés

La région géographique développée, qui comprend des pays comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, connaît une saturation du marché des écrans médicaux. La présence d’acteurs majeurs sur le marché des écrans médicaux entraîne l’obsolescence des produits, ce qui entraîne en outre une baisse drastique du prix de vente moyen des écrans médicaux dans ces pays. De plus, les hôpitaux bien établis optent pour des écrans médicaux remis à neuf en raison des coûts plus élevés associés aux nouveaux produits. En outre, il existe environ 38 132 centres de diagnostic. Environ 6 534 sont des centres d’imagerie diagnostique aux États-Unis. La majorité des centres de diagnostic et presque tous les centres d’imagerie aux États-Unis sont équipés d’écrans médicaux. De plus, les États-Unis comptent 43 233 salles d’opération avec des dispositifs d’affichage médicaux entièrement équipés. De la même manière, le nombre de blocs opératoires en Europe est de près de 131 720 ; ainsi, les possibilités de pénétration du marché sont limitées, ce qui peut restreindre le marché des écrans médicaux dans ces pays développés.

Opportunités : Avancées technologiques dans les techniques d’imagerie

Le besoin d’imagerie ultra-haute résolution et de moniteurs multimodalités dans les hôpitaux et les centres de diagnostic pour les chirurgies crée de nouvelles opportunités pour les dispositifs d’affichage médicaux sur le marché. Les avancées récentes dans les techniques d’imagerie médicale telles que la technologie 3D, les IRM ouvertes et portables, la mammographie numérique et l’IA devraient offrir des opportunités rémunératrices aux principaux acteurs.

Défi : Adoption d’écrans grand public

Les écrans de qualité grand public ont des fonctions spécifiques, ce qui les rend meilleurs pour les hôpitaux et les cliniques. Des fonctionnalités de type grand public telles que des résolutions communes ou la compatibilité avec diverses modalités sont requises. Les écrans grand public ont une finition brillante, ce qui peut être bénéfique dans les environnements et les fenêtres à faible luminosité, évitant ainsi toute distraction. Ceux-ci peuvent gérer les formats vidéo grand public de manière améliorée par rapport aux écrans médicaux.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des écrans médicaux en fonction de l’appareil, de la taille du panneau, de la résolution et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par périphérique Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Portable

Bureau

Tout en un

Par taille de panel Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Panneaux jusqu’à 22,9 pouces

Panneaux de 23,0 à 26,9 pouces

Volet de 27,0 à 41,9 pouces

Au-dessus des panneaux de 42 pouces

Par résolution Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Écrans de résolution jusqu’à 2MP

Écrans de résolution 2.1–4MP

Écrans de résolution 4.1–8MP

Écrans de résolution supérieure à 8MP

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Pathologie numérique

Multi-modalité

Chirurgical

Radiologie

Mammographie

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des ordinateurs de bureau devrait représenter la plus grande part de marché des appareils

Sur la base des appareils, le marché mondial des écrans médicaux est classé en produits de bureau, mobiles et tout-en-un. En 2020, le segment des ordinateurs de bureau représentait la plus grande part de marché de 87,5 % sur le marché mondial des écrans médicaux. Les écrans médicaux de bureau sont les écrans médicaux couramment utilisés et sont souvent connectés à divers dispositifs médicaux tels que l’imagerie, les caméras endoscopiques et les équipements de radiologie pour visualiser les procédures médicales. Les appareils médicaux de bureau offrent une meilleure résolution d’écran, une analyse plus facile, une meilleure visualisation avec des détails infimes et une taille d’affichage plus grande qui réduit le besoin de zoomer, fait gagner du temps et évite la saturation de l’image. Avec de telles fonctionnalités, les écrans médicaux de bureau sont considérés comme plus adaptés à la visualisation de procédures critiques telles que les chirurgies, les diagnostics et l’imagerie médicale,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des régions, le marché mondial des écrans médicaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,7 % sur le marché mondial des écrans médicaux au cours de la période de prévision. L’Inde, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, le Japon, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique composent la région. La forte croissance économique dans les pays émergents tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde est le moteur de l’expansion de la région.

Le marché des dispositifs d’affichage médicaux sera l’un des secteurs de marché à la croissance la plus rapide en Chine en 2020. Plus de 70 % de cette croissance a été alimentée par les achats des hôpitaux. Les dispositifs d’affichage médicaux sont réglementés par l’Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine. En outre, selon export.gov, les dépenses de santé en pourcentage du PIB devraient passer à 6,5 et 7 % d’ici 2020. En novembre 2018, la Chine comptait environ 32 000 hôpitaux, dont 12 072 publics. Malgré le nombre d’hôpitaux privés généralement petits, les grands hôpitaux publics sont toujours le moteur de l’approvisionnement en produits de santé. Une augmentation des dépenses de santé et une augmentation de la population gériatrique devraient stimuler davantage la demande de diagnostic de diverses maladies et conditions médicales, augmentant ainsi le besoin de dispositifs d’affichage médicaux.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Asustek Computer Inc, Axiomtek Co., Ltd, Barco Nv, Benq Medical Technology, Coje Co., Ltd, Dell Technologies Inc, Laboratoires Diva. Ltd, Double Black Imaging Corporation, Eizo Corporation, FSN Medical Technologies, Novanta Inc. (Nds Surgical Imaging) et Sony Corporation sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des écrans médicaux.