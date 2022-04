Marché de l’affichage interactif selon le dernier impact COVID-19 et l’analyse mondiale jusqu’en 2027 avec les principaux acteurs

La taille du marché mondial de l’affichage interactif était de 17 748,1 millions USD en 2020 et devrait augmenter de 29 439,1 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 8,8 % de 2021 à 2027. L’affichage interactif comprend des écrans qui projettent des images, des vidéos et des textes. Ces écrans d’affichage utilisent de nombreuses technologies telles que l’affichage à cristaux liquides (LCD), la diode électroluminescente organique (OLED), la diode électroluminescente (LED) et autres. En outre, il est utilisé dans les appareils électroniques grand public tels que les moniteurs, les ordinateurs portables, les tablettes, les montres intelligentes et autres. Les technologies avancées offrent des visualisations améliorées dans plusieurs secteurs verticaux, notamment l’éducation, l’entreprise, la vente au détail, les sports et le divertissement, les transports, etc. Les écrans tactiles sont à la mode dans le secteur de l’éducation et de l’entreprise. De plus, les écrans tactiles offrent une gamme de solutions de haute qualité à travers un éventail de technologies interactives. En outre, les technologies d’affichage telles que la diode électroluminescente organique ont une importance accrue dans des produits tels que les moniteurs, les murs vidéo, les smartphones et d’autres appareils. De plus, les fabricants d’écrans prévoient d’incorporer des panneaux à écran tactile utilisés dans la signalisation numérique.

Les facteurs qui stimulent le marché mondial de l’affichage interactif comprennent une augmentation de la demande de tableaux blancs interactifs dans le secteur de l’éducation, une augmentation des appareils tactiles et une croissance des technologies d’affichage flexibles. Le coût élevé des dernières technologies d’affichage telles que les écrans transparents et les écrans à points quantiques entrave la croissance du marché. De plus, les prochaines applications de dispositifs d’affichage flexibles devraient créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial des écrans interactifs.

De plus, la technologie d’affichage telle que OLED présente divers avantages par rapport aux technologies d’affichage conventionnelles, telles que sa légèreté et sa flexibilité, qui lui ont permis d’acquérir un avantage concurrentiel sur d’autres segments. La technologie OLED est plus légère et plus fine que les systèmes LED et LCD conventionnels. De plus, les panneaux OLED ne nécessitent aucun rétroéclairage par rapport aux LCD. Des performances stables à la lumière du soleil sont un avantage supplémentaire de l’OLED.

Dynamique du marché mondial de l’affichage interactif

Moteurs : Augmentation de la demande pour le tableau blanc interactif dans le secteur de l’éducation

La technologie d’affichage interactif s’est considérablement développée à tous les niveaux d’enseignement, y compris le lycée, l’école primaire et les universités. La demande de tableaux blancs interactifs dans les niveaux supérieurs à l’éducation dans le monde devrait stimuler le marché de l’affichage interactif au cours de la période de prévision. Ces écrans favorisent des interactions élèves-enseignants efficaces dans les salles de classe, augmentant ainsi la productivité globale. L’affichage interactif offre de nombreux avantages tels que l’augmentation du niveau d’engagement entre les étudiants et les enseignants, permettant aux étudiants de mieux apprendre avec divers handicaps, apportant de la flexibilité dans l’apprentissage, réduisant les coûts d’enseignement et permettant aux étudiants d’enregistrer des leçons pour un apprentissage ou une révision ultérieurs. De plus, l’écran interactif permet aux enseignants de partager facilement des fichiers texte, écran, vidéo et audio avec les élèves.

Contraintes : Coût élevé des nouvelles technologies d’affichage

En raison de leur conception complexe, les technologies d’affichage, telles que les écrans transparents et les écrans à points quantiques, sont relativement coûteuses. En conséquence, la plupart des technologies d’affichage les plus avancées sont intégrées dans des produits haut de gamme dont le coût est prohibitif. Ce problème devrait limiter la croissance du marché mondial des écrans interactifs.

Opportunités : Accent mis sur l’adoption de nouvelles technologies de pointe

Le marché actuel des écrans se concentre sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits, principalement pour les grands écrans et les images haute résolution. Le marché de l’affichage devrait se concentrer sur les écrans flexibles à l’avenir. Les écrans flexibles sont plus fins, plus légers et moins susceptibles de se casser que les écrans traditionnels. En conséquence, les écrans flexibles devraient remplacer et générer de nouvelles technologies d’affichage. Ces facteurs devraient alimenter les perspectives de croissance rentable de l’industrie mondiale de l’affichage.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’affichage interactif en fonction du type de panneau, de la technologie, de la taille de l’écran, des utilisateurs finaux et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de panel Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Écran plat

Panneau souple

Panneau transparent

Par perspectives technologiques ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

VOUS ÊTES

LED

LCD

QD

Par taille d’écran Outlook ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Moins de 35

35 à 60

Plus de 60

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Soins de santé

Détail

BFSI

Militaire & Défense

Éducation

Autre

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2027 )

Tableau interactif

Moniteur interactif

Kiosque interactif

Tableau blanc interactif

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des écrans plats et des types d’écrans devrait représenter la plus grande part de marché

En fonction du type de panneau, le marché mondial des écrans interactifs est segmenté en panneaux plats, panneaux flexibles et panneaux transparents. En 2020, l’écran plat représentait la plus grande part de marché de 85,1 % sur le marché mondial des écrans interactifs. Un écran plat consomme moins d’électricité qu’un écran à tube cathodique. Il est léger et a un petit volume. De plus, les téléviseurs, moniteurs et autres dispositifs d’affichage à écran plat sont minuscules, haute résolution et fixés au mur. De plus, l’écran plat utilise un affichage à cristaux liquides (LCD) qui éclaire divers pixels sur l’écran. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à l’écran plat sont la nouvelle technique d’éclairage LED organique, permettant des écrans d’affichage pliables.

Le récent écran plat utilise un affichage à cristaux liquides, qui éclaire plusieurs pixels sur l’écran. Les panneaux d’affichage plats sont simples à fabriquer en raison de leur architecture minimale. Les panneaux d’affichage sont portables et légers, ce qui les rend idéaux pour un usage commercial et personnel. Les principaux facteurs moteurs des écrans plats sont la croissance de l’électronique grand public, l’augmentation des progrès technologiques dans les écrans de haute qualité, la réduction des prix des écrans et l’essor de l’industrie des jeux et du divertissement.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Au niveau régional, le marché mondial des écrans interactifs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que la région Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé de 13,0 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Adoption de nouvelles technologies telles que les écrans tactiles, les tables interactives, les kiosques et autres écrans, qui contribuent à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique occupe la part de marché la plus élevée sur le marché de l’affichage.

La forte augmentation de la demande de tables interactives, de kiosques, de murs vidéo et de technologies tactiles dans cette région devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’écran tactile est la technologie de pointe dans chaque région et a rapidement augmenté à l’échelle mondiale. Par exemple, en novembre 2018, ViewSonic Corporation a lancé le moniteur tactile LCD doté d’une technologie de pointe. Ce moniteur offre une polyvalence pour les systèmes de point de vente au détail et offre une expérience tactile très intuitive. L’adoption d’écrans interactifs dans tous les secteurs alimente la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont NEC Corporation, Sharp Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., LG Electronics, ViewSonic Corporation, Planar Systems, Horizon Display Inc., Baanto International Ltd., Elo Touch Solutions et Crystal Display Systems Ltd. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.