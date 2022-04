Analyse du marché des plastiques médicaux par facteurs de croissance émergents et prévisions de revenus jusqu’en 2027

Le marché mondial des plastiques médicaux devrait passer de 29 USD . 2 milliards en 2021 à 45 USD . 0 milliard d’ ici 2027 , à un CAGR de 7 . 5 % de 2021 à 2027 . La demande devrait enregistrer une croissance en raison des plastiques avancés et des composites plastiques utilisés dans les composants médicaux tels que les cathéters, les poignées d’instruments chirurgicaux et les seringues. Le marché des plastiques médicaux devrait enregistrer une croissance en raison de la forte adoption des plastiques pour les implants en raison de leur inertie chimique et de leur résistance supérieure à la fatigue. La demande d’emballages de dispositifs médicaux est susceptible d’être tirée par la hausse de la demande de dispositifs médicaux internes et avancés.

Les plastiques médicaux sont largement utilisés dans diverses applications, notamment les dispositifs et équipements médicaux et les emballages médicaux. Les polymères médicaux ont remplacé les métaux, la céramique et le verre traditionnels en raison de leur résistance thermique, chimique et mécanique élevée, de leur stabilité et de leur flexibilité à haute température. De nombreuses agences à travers le monde réglementent les polymères médicaux. En Europe, les dispositifs médicaux relèvent de la directive du Conseil de l’UE (93/42/CEE) qui guide leur consommation.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/medical-plastics-market

La révision des réglementations de l’industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux est susceptible de jouer un rôle important dans l’industrie du plastique médical. Les directives mandatées par les autorités réglementaires sont susceptibles d’offrir aux consommateurs l’assurance de solutions médicales sûres et de meilleure qualité, sauf à augmenter la demande de dispositifs médicaux. En conséquence, le marché des plastiques utilisés dans la fabrication de ces appareils devrait connaître une croissance importante. Une perspective positive envers l’industrie médicale sur les principaux marchés d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et d’Europe, associée à des dépenses élevées en R&D, devrait stimuler le marché du plastique médical au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial des plastiques médicaux

Moteurs : Croissance de l’industrie des dispositifs médicaux

Le plastique, y compris le polyéthylène, le chlorure de polyvinyle, le polypropylène et les plastiques techniques, est de plus en plus utilisé pour fabriquer des dispositifs médicaux. L’augmentation du marché de la santé à domicile explique les faibles coûts par rapport aux soins hospitaliers, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de dispositifs médicaux. Les tests médicaux de différents types effectués dans les hôpitaux à des fins de diagnostic ont également contribué à la demande croissante de dispositifs médicaux.

Les principaux facteurs influençant la demande de dispositifs médicaux sont la disponibilité, la sensibilisation, l’abordabilité et l’adaptabilité. La demande croissante pour de meilleurs établissements de santé, associée au nombre croissant d’hôpitaux, a stimulé la croissance du secteur des dispositifs médicaux. En 2015, l’Europe était le deuxième marché mondial pour les dispositifs médicaux et représentait plus d’un quart de la demande mondiale. La croissance du marché des dispositifs médicaux dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France devrait augmenter la demande de plastiques médicaux au cours de la période de prévision.

Contraintes : Réglementations gouvernementales strictes

Les réglementations sont le facteur clé influençant l’industrie des dispositifs médicaux, influençant le marché du plastique médical en Europe et en Amérique du Nord. Les préoccupations croissantes des gouvernements concernant l’offre de dispositifs médicaux de haute qualité, sûrs et efficaces devraient avoir un impact sur la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. Les dispositifs et équipements médicaux tels que les seringues, les flacons et sacs IV, les dispositifs chirurgicaux, les produits jetables, les composants de diagnostic, les dispositifs d’administration de médicaments et les implants sont principalement fabriqués à partir de matières plastiques. En Europe, les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché sans s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences de sécurité données par l’Union européenne.

Des réglementations strictes associées à la qualité des produits et à la commercialisation sont susceptibles d’augmenter les coûts de production et d’entraver les petites entreprises de l’industrie européenne des dispositifs médicaux, ce qui affectera probablement le marché du plastique médical au cours de la période de prévision. En outre, selon Eucomed, la récente directive européenne sur les dispositifs médicaux (MDD) devrait entraver les innovations et les capacités de recherche dans la région, ce qui, à son tour, devrait entraver la croissance de l’industrie du plastique médical au cours de la période de prévision.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/medical-plastics-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des plastiques médicaux en fonction de l’application et du type aux niveaux régional et mondial .

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage de dispositifs médicaux

Composants médicaux

Emballage d’implants orthopédiques

Articles souples orthopédiques

Les soins des plaies

Fournitures pour salle blanche

Dispositifs biopharmaceutiques

Aides à la mobilité

Stérilisation et prévention des infections

Implants dentaires

Matériau de base de la prothèse

Autres implants

Autres

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Consommables

Dispositifs d’administration de médicaments

Appareils de diagnostic

Cathéters

Instruments chirurgicaux

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des composants médicaux devrait représenter la plus grande part de marché par application

Selon le type, le marché mondial des plastiques médicaux est divisé en composants médicaux, emballages d’implants orthopédiques, produits souples orthopédiques, soins des plaies, emballages de dispositifs médicaux, fournitures pour salles blanches, dispositifs biopharmaceutiques, aides à la mobilité, stérilisation et prévention des infections, matériau de base pour prothèses dentaires, implants dentaires. , autres implants et autres . En 2020, le segment des composants médicaux représentait la plus grande part de marché de 34,0 % sur le marché mondial des plastiques médicaux. Les déchets solides comprennent les déchets résidentiels, commerciaux et municipaux. Le champ d’application croissant du produit dans la fabrication d’appareils de diagnostic, de bacs, de conteneurs, de seringues, d’essais d’implants, de plateaux et de couvertures médicales devrait stimuler la livraison de la demande. Le polypropylène devrait connaître une croissance significative dans l’application des composants médicaux en raison de sa légèreté, de sa haute résistance chimique bactérienne et de son faible coût. Le produit a un large champ d’application dans la fabrication de produits jetables. Le produit peut être moulé facilement aux dimensions parfaites, d’où une forte demande pour la fabrication de seringues.

Les propriétés respectueuses de l’environnement du polypropylène sont susceptibles d’ouvrir de nouvelles voies de croissance du marché des applications médicales au cours de la période de prévision. Le produit peut être transformé en tissus non tissés, ce qui améliore la fonctionnalité dans l’industrie de la santé. En outre, la demande croissante de tissus non tissés dans les applications médicales telles que les blouses chirurgicales non tissées à usage unique, les bonnets, les champs opératoires et les couvertures devrait stimuler la demande.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières , au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/medical-plastics-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des plastiques médicaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6 . 1 % sur le marché mondial des plastiques médicaux au cours de la période de prévision . La demande croissante de dispositifs médicaux et de composants de haute qualité par les hôpitaux des principales économies telles que la Chine, l’Inde et Singapour augmente les dépenses du secteur de la santé . En outre, l’amélioration des normes de service et de sécurité dans les hôpitaux devrait stimuler la croissance du marché des plastiques médicaux au cours de la période de prévision .

La présence de grandes économies avec des coûts de santé élevés et l’augmentation des dépenses publiques dans les systèmes de santé publics et privés ont un impact positif sur la croissance du marché . La participation croissante du secteur privé dans le secteur de la santé pour améliorer les services et les infrastructures de santé et offrir un traitement de haute qualité dans des pays comme le Japon, l’Inde, Singapour, la Chine et l’Australie devrait stimuler la croissance du marché .

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/medical-plastics-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des plastiques médicaux est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux en activité, tels que le groupe Rochling, Nolato AB, GW Plastics, Inc . , SABIC, Saint – Gobain Performance Plastics, Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, The Dow Chemical Company, Orthoplastics Ltd . et Tekni – Plex . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .