Aperçu du marché des emballages flexibles médicaux par principaux acteurs, segments, demande et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des emballages flexibles médicaux était évalué à 15 USD . 8 milliards en 2020 et devrait croître de 23 USD . 0 milliard d’ici 2027, à un taux de croissance annuel composé ( TCAC ) de 6 . 5 % de 2021 à 2027 . L’utilisation croissante de produits d’emballage flexibles dans les secteurs médical et pharmaceutique stimule la demande pour ces produits . L’utilisation croissante du produit en raison de divers avantages, notamment la variété des conteneurs, moins de matières premières nécessaires, une élimination facile et un poids léger, devrait alimenter la demande au cours de la période de prévision .

Les principaux matériaux utilisés pour la fabrication de produits d’emballage souples sont le plastique, le papier et l’aluminium, dont le segment des matières plastiques est le plus important . La grande variété d’options de ces matériaux et la capacité de fournir une résistance à la traction élevée par rapport à leurs homologues métalliques devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision .

Les efforts croissants pour formuler des formes posologiques afin de maximiser la biodisponibilité du médicament sur le site cible tout en augmentant la commodité pour les patients stimulent la croissance du marché mondial . L’introduction de nouveaux systèmes d’administration de médicaments, tels que les implants sous – cutanés, qui sont disponibles sous différentes formes comme les anneaux et les patchs, devrait contribuer à la demande de dispositifs d’administration de médicaments .

Dynamique du marché mondial des emballages médicaux flexibles

Moteurs : Croissance des industries pharmaceutiques dans les économies émergentes

Les marchés émergents offrent une excellente opportunité pour les dispositifs médicaux et les industries pharmaceutiques . Ces marchés présentent un énorme potentiel de marché et devraient représenter un tiers de l’industrie pharmaceutique mondiale d’ici 2018 . Des facteurs tels qu’une population énorme, l’amélioration de la longévité et l’augmentation des revenus disponibles dans cette région devraient offrir aux entreprises des opportunités intéressantes . Les entreprises sont aux prises avec la stagnation des marchés matures, les expirations de brevets et l’augmentation des obstacles réglementaires .

Cependant, bien que ces régions offrent un énorme potentiel inexploité, elles affichent une grande diversité dans leurs stades de développement, notamment en ce qui concerne les infrastructures de santé . Par conséquent , il ne peut y avoir d’ approche « taille unique » pour les marchés émergents . Parmi les trois principaux clusters de marché — les économies BRICMT ( celles du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine, du Mexique et de la Turquie ) ; les pays de second rang tels que ceux de la région de l’Asie du Sud-Est ; et l’Afrique — les caractéristiques locales rendent essentielles des approches modifiées de ces marchés.

Contraintes : Augmentation des coûts d’emballage

Les emballages flexibles trouvent une utilisation dans les applications médicales et protègent les produits, tels que les médicaments vitaux, les dispositifs chirurgicaux, le sang et les produits sanguins, les nutraceutiques, les poudres, les cataplasmes, les formes liquides et posologiques, les formes posologiques solides et semi-solides, de l’humidité ou de tout dommage physique . De plus, l’emballage de ces produits assure également le confinement, la sécurité des médicaments, l’identité, la commodité de manipulation et la livraison sécurisée . L’emballage médical doit concilier de nombreuses caractéristiques complexes .

Des facteurs tels que la lutte contre les médicaments contrefaits, l’encouragement de l’observance des médicaments par les patients, la garantie de la sécurité et de l’intégrité des médicaments et l’offre d’emballages résistants aux enfants sont des questions d’une grande importance pour les emballeurs médicaux . La sécurité environnementale est une autre préoccupation majeure pour l’industrie de l’emballage dans les pays développés et en développement .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages flexibles médicaux en fonction du matériau, du produit et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives matérielles ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Plastiques

Papier

Aluminium

Autres

Par perspectives de produit ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Scellés

Films à haute barrière

Wraps

Pochettes & Sacs

Couvercles et étiquettes

Autres

À la fin – Perspectives d’ utilisation ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage pharmaceutique

Emballage de dispositifs médicaux

Conditionnement des implants

Emballage sous contrat

Autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du plastique devrait représenter la plus grande part de marché par matériau

Le marché mondial des emballages souples médicaux comprend les plastiques, le papier, l’aluminium et d’autres produits à base de matériaux . En 2020, le segment du plastique représentait la plus grande part de marché de 74 . 0 % sur le marché mondial des emballages souples médicaux . Les plastiques sont les matériaux les plus consommés pour la fabrication de produits d’emballage souples . La présence de nombreuses installations de fabrication et l’innovation dans la technologie d’extrusion ont amélioré la demande pour ces matériaux et développé de nouvelles formes à utiliser dans les emballages . Les plastiques utilisés dans la fabrication des produits ci-dessus sont le polychlorure de vinyle, le polypropylène, le polyéthylène téréphtalate et le polyéthylène . Ils sont utilisés pour construire la structure du corps des emballages et sont souvent utilisés dans des revêtements de moindre épaisseur pour améliorer les propriétés fonctionnelles de l’emballage . La fluctuation des prix du pétrole a eu un impact profond sur la fabrication de ces plastiques .

La demande de plastiques en tant que matériaux d’emballage flexibles a été affectée par la production de plastique à l’échelle mondiale . La production de plastique en Europe croît à un rythme lent en raison de quoi la demande de produits d’emballage flexibles médicaux en plastique devrait croître à un rythme lent . Les réglementations environnementales en Europe sont également responsables des faibles taux de croissance dans la région .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages flexibles médicaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6 . 1 % sur le marché mondial des emballages flexibles médicaux au cours de la période de prévision . La demande croissante des hôpitaux en dispositifs et composants médicaux de haute qualité dans les grandes économies comme la Chine, l’Inde et Singapour augmente les dépenses du secteur de la santé . En outre, l’amélioration des normes de service et de sécurité dans les hôpitaux devrait stimuler la croissance du marché des plastiques médicaux au cours de la période de prévision .

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5 . 3 % au cours de la période de prévision . L’U . S. _ devrait rester le plus grand marché pour les emballages flexibles médicaux au cours de la période de prévision . L’innovation pharmaceutique croissante et la recherche croissante sur les dispositifs médicaux devraient stimuler la demande de ces produits . Les fabricants de dispositifs médicaux avancés ayant des besoins d’emballage spécialisés devraient stimuler la demande du marché . La stabilité financière croissante devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché .

Principaux acteurs du marché

Le marché des emballages flexibles médicaux est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Bemis Company, Inc. , WestRock, Aptar, Inc . , Dätwyler Holding, Inc . , Becton, Dickinson & Company, Berry Global, Catalent Pharma Solutions, Coveris S . Un . , Winpak Ltd . , Sealed Air, Amcor, Mondi, Huhtamäki Oyj, CCL Industries, Inc . et Gerresheimer . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .