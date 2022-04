Marché de la gestion du capital humain 2022: données des principaux pays avec revenus, principaux fabricants, taille du marché et rapport de recherche prévisionnel 2027

Le marché mondial de la gestion du capital humain devrait croître à partir de 17 USD . 0 milliard en 2020 à 27 USD . 3 milliards d’ ici 2027 , à un TCAC de 7 . 0 % de 2021 à 2027 . La gestion du capital humain ( HMC ) est l’ensemble des pratiques utilisées par une organisation pour recruter, gérer, développer et optimiser les employés afin d’augmenter leurs performances et leurs compétences pour l’entreprise . Le logiciel HCM gère divers processus et fonctions nécessaires à une gestion efficace de la main-d’œuvre, à la gestion du temps et à la réduction des coûts . Le logiciel HCM est parfois appelé système d’information sur les ressources humaines ( SIRH ) et système de gestion des ressources humaines ( SGRH ). Le logiciel HCM facilite le processus de gestion des ressources humaines et augmente l’efficacité des opérations en analysant les données, en économisant du temps et en réduisant les longs processus . Ces facteurs ouvriront la voie à la croissance du marché de la gestion du capital humain à travers le monde au cours de la période de prévision .

Numérisation, IA – l’ introduction dans HCM, l’analyse et d’autres technologies et logiciels accéléreront la croissance du marché HCM dans les années à venir . Les problèmes juridiques et de sécurité et le vol de données d’entreprise sont des facteurs de restriction majeurs susceptibles d’entraver la croissance du marché .

Dynamique du marché mondial de la gestion du capital humain

Pilotes : Accroître l’adoption du HCM dans divers secteurs verticaux pour rationaliser les opérations RH

Plusieurs secteurs verticaux tels que les services financiers, la banque et l’assurance ( BFSI ) , la santé, les télécommunications et l’informatique, la fabrication, la vente au détail, les médias et le divertissement, et d’autres adoptent rapidement les logiciels HCM basés sur le cloud . Le logiciel offre un accès sécurisé à diverses tâches administratives via un portail de connexion des employés des ressources humaines . Ces facteurs alimenteront la croissance du marché dans les années à venir . Cela permet aux employés d’accéder à leurs données via leur mobile ou leur ordinateur de bureau depuis pratiquement n’importe où . Le logiciel permet aux entreprises d’attirer et de retenir les talents en offrant des opportunités d’apprentissage et de croissance professionnelles, en optimisant la gestion et les dépenses de la main-d’œuvre, en rationalisant les opérations RH, etc. Cela stimulera la croissance du marché des solutions de gestion du capital humain au cours de la période de prévision .

Contraintes : préoccupations en matière de cybersécurité et de confidentialité

Les plates-formes d’automatisation des RH basées sur le cloud ont suscité des inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité des données . L’incapacité des acteurs du marché à fournir des solutions de sécurité cloud robustes est susceptible de limiter la croissance du marché . Cependant, avec le cloud, les données sont stockées auprès d’un fournisseur de services cloud tiers . Cela augmente la possibilité de perdre des données sensibles et des risques de sécurité . Les risques de sécurité tels que le vol d’identité ( espionnage ) , le vol de données salariales, la violation des règles réglementaires, les attaques par déni de service ( DDoS ) sur le système RH sont susceptibles de freiner la croissance du marché . Néanmoins, pour atténuer la probabilité de risques de sécurité, les organisations déploient une authentification multifacteur ( MFA ) et une technologie d’effacement à distance pour protéger les données des ressources humaines, ce qui augmente les coûts et affecte la rentabilité de l’entreprise . Ces facteurs entraveront la croissance du marché mondial de la gestion du capital humain .

Opportunités : Digitalisation HCM et adoption croissante des solutions HCM basées sur le cloud

L’adoption croissante de modèles commerciaux basés sur le cloud et la mobilité des talents est un facteur qui devrait encourager la croissance du marché mondial de la gestion du capital humain au cours de la période de prévision . La solution de gestion de la main-d’œuvre permet aux entreprises de constituer un vivier de dirigeants renforcé en améliorant l’engagement et la fidélisation des employés . L’attention croissante portée à la mobilité des talents devrait accroître la demande de solutions de gestion du capital humain dans divers secteurs verticaux . Les modèles commerciaux basés sur le cloud intégrés aux services HCM devraient démontrer une demande croissante de la part des utilisateurs finaux du monde entier . Par exemple, Ceridian HCM Holding Inc.. , société mondiale de technologie de gestion du capital humain ( HCM ) , a annoncé que Seagrass Boutique Hospitality Group avait utilisé Dayforce, la plate-forme logicielle cloud HCM phare de Ceridian , pour payer, gérer et engager sa main-d’œuvre . Dayforce aidera Seagrass à transformer l’expérience et le processus d’interaction de ses employés et à permettre une prise de décision améliorée à tous les niveaux . Le logiciel permet à l’entreprise de développer un vivier de talents approfondi pour renforcer la force du marché et la croissance de l’entreprise, en créant une expérience employé pour des opérations améliorées . Cela contribuera à la croissance du marché mondial de la gestion du capital humain dans les années à venir .

Portée du rapport

L’étude catégorise le marché des thérapies numériques – composant basé, modèle de déploiement, taille de l’organisation, industries d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par composant ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Logiciel – RH de base Système de suivi des candidats Analytique RH, Gestion des effectifs

Prestations – Intégration et mise en œuvre La formation et l’éducation, Assistance et entretien Consultant



Par modèle de déploiement ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Sur – Locaux

Nuage

Par taille d’organisation ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Grande entreprise

PME

Par industries d’utilisation finale ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Banque Services Financiers et Assurances ( BFSI )

Gouvernement

Fabrication

Télécom et informatique

Biens de consommation et distribution

Santé et sciences de la vie

Énergie et services publics

Transport et Logistique

Autres

Par région ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de type composant du marché de la gestion du capital humain devrait représenter la plus grande part du marché mondial

Sur la base de la composante, le marché de la gestion du capital humain est segmenté en logiciels et services . On estime que le composant logiciel occupera une plus grande taille de marché au cours de la période de prévision par rapport aux services en raison de l’adoption croissante de logiciels pour gérer l’ensemble du cycle de vie des employés, l’acquisition de talents, la gestion des performances, la conformité et la détection des fraudes, et le besoin croissant de se conformer à les réglementations gouvernementales, sont quelques-uns des facteurs critiques responsables de la croissance du segment des logiciels, au cours de la période de prévision .

L’ Asie – Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la gestion du capital humain

Sur la base des régions, le marché mondial de la gestion du capital humain a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie – Pacifique, sont analysés . La région Asie – Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la gestion du capital humain . En raison de l’adoption croissante de technologies par les entreprises pour améliorer leurs opérations et acquérir un avantage concurrentiel . Pour y parvenir, les entreprises visent à améliorer leur main-d’œuvre en améliorant les compétences des employés, en organisant des séminaires, des récompenses et des avantages et des processus de suivi du développement individuel, en utilisant des technologies telles que HCM, qui accéléreront la croissance du système de gestion du capital humain dans cette région au cours de la période de prévision . Suivi par le reste du monde élèvera le marché de la gestion du capital humain dans les années à venir .

Principaux acteurs du marché

Le marché de la gestion du capital humain est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Workday, Oracle, ADP, SAP, Microsoft, IBM, Ultimate Software, Ceridian, SumTotal, Kronos, Infor, Talentsoft, EmployWise et autres. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader à l’échelle mondiale.