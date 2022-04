Fabricants clés du marché du dioxyde de titane à nanoparticules, tendances de développement et analyse concurrentielle 2027

La taille du marché mondial du dioxyde de titane nanoparticulaire était évaluée à 9 702,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 13 840,5 millions USD d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2027. Le dioxyde de titane nanoparticulaire est une substance chimiquement inerte et transparente avec de nombreuses applications importantes et diversifiées dans les revêtements, les pigments, les plastiques, les cosmétiques et les peintures. Il a une granulométrie moyenne inférieure à 100 nm et présente une bonne stabilité thermique et chimique. Le dioxyde de titane nanoparticulaire trouve une application dans divers secteurs en raison de la petite taille des particules et de la surface plus élevée. Il trouve une utilisation dans plusieurs applications environnementales et biomédicales, telles que la purification de l’eau, la biodétection, la dégradation photocatalytique des polluants et l’administration de médicaments.

L’augmentation de la pénétration dans les pigments, les cosmétiques, le plastique, l’énergie, les peintures et les applications de revêtement exige la croissance de nanoparticules de dioxyde de titane. L’industrie du dioxyde de titane nanoparticulaire est actuellement dans sa phase de croissance. Tous les acteurs de l’industrie investissent massivement pour trouver de nouvelles voies commerciales pour leurs segments de produits via des partenariats et des collaborations stratégiques. Les principaux facteurs qui stimulent la demande de nanoparticules de dioxyde de titane comprennent la croissance de la pénétration des filtres UV dans les produits de soins personnels et les écrans solaires, une augmentation de la demande de revêtements de protection passifs, une tendance à la durabilité environnementale.

L’approbation du dioxyde de titane nanoparticulaire dans les cosmétiques, les aliments et d’autres applications par divers organismes de réglementation devrait stimuler la demande de dioxyde de titane nanoparticulaire. Par conséquent, ce facteur devrait avoir un impact positif sur le marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du dioxyde de titane à base de nanoparticules

Le secteur des micro, petites et moyennes entreprises dans les économies en développement, comme l’Inde, a été le plus touché en raison de l’imposition du verrouillage de l’épidémie de COVID-19. Cela devrait faire baisser la demande de nanoparticules de dioxyde de titane de diverses industries d’utilisation finale telles que les peintures et revêtements et les industries cosmétiques. En outre, certains pays ont commencé à lever les restrictions et à démarrer des activités commerciales dans divers secteurs. Même avec la levée progressive du confinement, le retour à des conditions de travail normales a été un défi pour le secteur manufacturier. Cela devrait affecter la croissance du marché du dioxyde de titane nanoparticulaire dans les années à venir.

La pandémie de COVID-19 a modifié les habitudes d’achat des clients et rendu les consommateurs conservateurs, ce qui a entraîné une baisse de leurs dépenses pour les produits non essentiels. Les confinements à l’échelle nationale et les mesures de distanciation sociale mises en œuvre par les principaux pays, tels que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie et l’Inde, ont eu un impact négatif sur la demande de cosmétiques dans ces pays. Pandémie de COVID-19, les ventes des principaux fabricants de cosmétiques Kao Corporation et Revlon Inc ont diminué de 11,4 % et de 18,1 %, individuellement, au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. Par conséquent, la demande de nanoparticules de dioxyde de titane a considérablement diminué en raison d’une baisse de la demande de cosmétiques pendant la pandémie.

L’industrie des peintures et revêtements a été gravement touchée, car l’industrie automobile mondiale a connu une baisse de la production en 2020, d’environ 77,6 millions d’unités, en baisse de 16,0 % par rapport à 2019. De plus, en raison d’arrêts de travail et de pénuries de main-d’œuvre, la demande réduite du secteur de la construction l’industrie a eu un impact sur la demande de peintures et de revêtements, impactant ainsi la demande de pigments.

Dynamique du marché mondial des nanoparticules de dioxyde de titane

Conducteurs : Approbation des organismes de réglementation

La Commission européenne (CE) est l’exécutif de l’Union européenne et promeut son intérêt général. En juillet 2016, elle a modifié le règlement sur les cosmétiques pour autoriser le dioxyde de titane à nanoparticules comme filtre UV dans l’annexe 6 du Journal officiel de l’UE, parmi les filtres ultraviolets (UV) autorisés dans les produits cosmétiques.

En vertu de l’amendement, l’entrée pour le dioxyde de titane est révisée pour indiquer que l’utilisation combinée de dioxyde de titane et de nanoparticules de dioxyde de titane ne doit pas dépasser une concentration maximale de 25,0 % dans les préparations prêtes à l’emploi. La FDA américaine (Food and Drug Administration) a déjà approuvé l’inclusion de dioxyde de titane dans les écrans solaires et les additifs alimentaires à une certaine limite de 25,0 % et 1,0 % en poids, respectivement. L’approbation de la CE et de la FDA a conduit à une pénétration accrue du dioxyde de titane à base de nanoparticules dans les industries des cosmétiques et des conservateurs alimentaires.

Contraintes : Toxicité à concentration plus élevée

Le dioxyde de titane nanoparticulaire en petites quantités est totalement sûr, mais une concentration élevée de celui-ci est toxique. Selon le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) de l’UE, les nanoparticules de dioxyde de titane ne doivent pas être utilisées dans des applications entraînant une exposition importante par inhalation, telles que les poudres ou les aérosols. En effet, l’inhalation de ces nanoparticules peut provoquer une inflammation et endommager les poumons. Il peut provoquer un cancer, un eczéma, une réaction allergique, des dommages au matériel génétique et des lésions nerveuses dans de rares cas. Au total, une telle spéculation peut être responsable de la croissance limitée du marché du dioxyde de titane nanoparticulaire dans un avenir proche.

Opportunités : Augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes

Les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, le Brésil et d’autres connaissent un développement économique important, ce qui a entraîné une augmentation du revenu disponible des habitants de ces pays. Cela a entraîné une demande croissante de produits qui améliorent le mode de vie des gens, tels que les cosmétiques, les filtres à air, les revêtements détoxifiants, les appareils solaires, etc. Alors que la pénétration du dioxyde de titane à base de nanoparticules dans ces produits améliorant le mode de vie augmente de façon exponentielle, les acteurs de l’industrie ont de nombreuses opportunités. se positionner pour répondre à cette demande croissante.

Portée du rapport

L’étude classe le marché du dioxyde de titane nanoparticulaire en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Rutile

Anatase

Combinaison de rutile et d’anatase

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2027 )

Peintures et revêtements

Pigments

Produits de beauté

Plastiques

Énergie

Autres

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du rutile devrait représenter la plus grande part de marché par type

En fonction du type, le marché mondial du dioxyde de titane à base de nanoparticules est fragmenté en rutile, anatase et combinaison de rutile et d’anatase. Le segment du rutile a été le plus grand contributeur au marché et a représenté 42,1 % de la part de marché. Les nanoparticules de dioxyde de titane rutile apparaissent en rouge foncé et ont une grande stabilité. C’est le type de dioxyde de titane le plus couramment trouvé et se trouve généralement dans les roches métamorphiques et ignées soumises à des conditions de haute pression et de haute température.

Le dioxyde de titane à nanoparticules de rutile est largement utilisé dans la fabrication de divers produits cosmétiques. Le dioxyde de titane sous sa forme de nanoparticules est désormais la seule forme utilisée comme filtre ultraviolet (UV) dans les écrans solaires, mais il est également utilisé dans les crèmes, les fonds de teint et les baumes à lèvres. Son utilisation comme filtre UV est prouvée pour prévenir les cancers de la peau et les coups de soleil. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs considère le nano-TiO2 comme non sensibilisant et doux ou non irritant pour la peau. Il ne conclut à aucune preuve de cancérogénicité, de mutagénicité ou de toxicité pour la reproduction après une exposition cutanée au nano-TiO2. Selon le CSSC, le dioxyde de titane nanoparticulaire provenant des écrans solaires ne présente aucun risque pour la santé lorsqu’il est appliqué sur la peau à une concentration allant jusqu’à 25,0 %.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision par région.

Sur la base des régions, le marché mondial du dioxyde de titane à base de nanoparticules a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, enregistrant un CARG de 6,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Le reste de l’Asie-Pacifique comprend principalement des pays asiatiques tels que le Vietnam et la Malaisie. Les pays d’Asie-Pacifique, tels que l’Inde, le Japon et la Chine, ont une économie avancée basée sur une présence manufacturière robuste, composée de peintures et de revêtements, de pigments, de cosmétiques, de plastique, de ciment et d’industrie photovoltaïque. Cela est propice à la croissance du marché du dioxyde de titane nanoparticulaire dans la région.

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide après l’Asie-Pacifique, avec un TCAC de 6,6 % de 2021 à 2027. Le marché du nanodioxyde de titane dans la région est principalement porté par la forte présence des dernières technologies utilisant du dioxyde de titane nanoparticulaire dans sa composition. Le dioxyde de titane nanoparticulaire est utilisé à grande échelle dans des industries telles que les peintures et les revêtements, les cosmétiques et les pigments. Les États-Unis sont le principal pays de la région, en raison des importants investissements réalisés dans les nanotechnologies. La demande de nanoparticules de dioxyde de titane connaît une croissance substantielle, en raison d’importants investissements en R&D et d’alliances croissantes entre les acteurs de l’industrie. La pénétration croissante du nanodioxyde de titane dans des industries telles que les plastiques, l’énergie, l’environnement et autres devrait offrir d’énormes opportunités aux acteurs de l’industrie.

Principaux acteurs du marché

Le marché du dioxyde de titane nanoparticulaire est très concentré. Seules quelques entreprises détiennent des parts de marché considérables, telles que Cabot Corporation, Cinkarna Celje dd, BASF SE, Croda International Plc, Evonik Industries AG, Kronos Worldwide, Inc., Tayca Corporation, The Chemours Company, Tronox Inc., DuPont et Venator. Matériaux Plc. Pour obtenir une plus grande part de marché ou maintenir leurs positions actuelles, ces entreprises ont utilisé diverses techniques telles que les lancements de produits, les acquisitions, le développement d’entreprises et les partenariats. Un examen approfondi des progrès actuels et des courbes de croissance de diverses organisations aide à comprendre leurs plans de croissance et leur impact potentiel sur le marché.