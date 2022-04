Perspectives mondiales du marché BPaaS 2022 et scénario commercial – IBM, Wipro, Accenture, Cognizant, Genpact, TCS, Capgemini

La taille, l’état et les prévisions du marché mondial du BPaaS jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché BPaaS est une étude approfondie qui fournit des informations de pointe sur les modèles de croissance existants et émergents, l’analyse des utilisateurs finaux et d’autres données clés qui ont été testées et validées par des experts et des professionnels de l’industrie. Le rapport étudie le marché pour l’importance, la part, le statut, la demande et l’offre, les modèles, le paysage concurrentiel, l’analyse de la chaîne industrielle et d’autres facteurs importants. Le rapport sur le marché BPaaS fournit également un aperçu détaillé des forces motrices de l’industrie, ainsi que des facteurs micro et macroéconomiques susceptibles d’affecter son développement.

Le marché mondial BPaaS devrait croître à un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision (2022-2028).

L’étude comprend une analyse des parts de marché et des profils d’acteurs tels que – IBM, Wipro, Accenture, Cognizant, Genpact, TCS, Capgemini, HCL, DXC Technology, Avaloq, Cyfuture, Optum.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

Août 2021 – Wipro Limited, une société mondiale de technologie de l’information, de services de processus métier et de conseil, s’est vu proposer un contrat stratégique pluriannuel pour aider E.ON dans sa transformation financière numérique. Dans le cadre du contrat, Wipro administrerait le nouveau système informatique d’E.ON, qui gérerait plus de 16 000 personnes dans huit pays européens.

Septembre 2021 – HCL Technologies et MKS Instruments Inc., un fournisseur mondial d’instruments, de systèmes et de solutions pour les processus de fabrication avancés, ont annoncé un accord de transformation numérique de cinq ans pour améliorer les performances, l’efficacité et la rapidité de mise sur le marché. MKS Instruments bénéficierait de la transformation numérique et cloud de HCL, qui comprendrait une automatisation basée sur l’IA/ML, une expérience utilisateur améliorée avec des services d’infrastructure de bout en bout, des services de lieu de travail numérique et une transformation informatique.

Ce rapport segmente le marché mondial BPaaS sur la base des types suivants :

Processus horizontaux BPaaS

Processus verticaux BPaaS

Sur la base de l’application, le marché mondial du BPaaS est segmenté en :

BFSI

Télécom et informatique

Fabrication

Soins de santé

Gouvernement

Autres

Évaluez les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus des 20 principaux pays du monde pour le marché BPaaS.

L’analyse régionale est exclusivement concentrée dans le rapport :

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique),

– Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est),

– Amérique du Sud (Brésil, Argentine , etc.),

– Moyen-Orient & Afrique (Arabie Saoudite, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Table des matières Marché BPaaS

Chapitre 1 : Aperçu du marché BPaaS, moteurs, restrictions et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6 : Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complète des Producteurs

Chapitre 8 : Analyse des coûts de production, analyse des matières premières, dépenses de production régionales.

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusions de l’étude de marché BPaaS, annexe, méthodologie et source de données.

Le maintenir…

Enfin, les chercheurs ont livré des informations sur l’analyse précise de Global BPaaS. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente

