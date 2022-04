Évaluation stratégique du marché indien des passerelles de paiement 2022 – PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited

L’ étude de marché de la passerelle de paiement en Inde fournit une recherche complète sur le stade actuel du marché, couvre la taille du marché en ce qui concerne l’évaluation en tant que volume des ventes et fournit une prévision précise du scénario de marché sur la période estimée. Se concentre également sur le produit, l’application, les fabricants, les fournisseurs et les segments régionaux du marché. Les études de marché sur les passerelles de paiement en Inde mettent en évidence les facteurs déterminants du marché, un aperçu de la croissance du marché, la taille de l’industrie et la part de marché. Étant donné que ce rapport sur le marché de la passerelle de paiement en Inde décrit les besoins en constante évolution des clients, des fournisseurs et des acheteurs dans différentes régions, il devient simple de cibler des produits spécifiques et de générer des revenus importants sur le marché mondial.

Le marché indien des passerelles de paiement devrait enregistrer un TCAC de 15 % sur la période de prévision 2022 à 2028.

Cliquez ici pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285852286/india-payment-gateway-market-growth-trends-forecasts-2022-2028/inquiry?Mode=SK48

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited, One MobiKwik Systems Private Limited et autres.

Développements de l’industrie :

– Avril 2022 – Paytm Payments Bank s’est associée à Mastercard pour émettre des cartes de débit virtuelles et physiques. L’accord verra les clients bêta de Paytm Payments Bank recevoir des cartes dans un premier déploiement, suivis par l’ensemble de sa base d’utilisateurs en peu de temps.

– Février 2022 – Whatsapp prévoit de lancer sa passerelle de paiement Whatsapp Pay en Inde de manière progressive, car la société a reçu un clin d’œil de la National Payments Corporation of India pour la même chose. Le déploiement permettra à l’application de messagerie de développer ses services de paiement en utilisant le programme UPI du gouvernement.

Tendances clés du marché

Croissance des transactions de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

– L’augmentation des transactions de commerce électronique augmente l’adoption de diverses passerelles de paiement en Inde. Selon l’Indian Brand Equity Foundation, l’industrie indienne du commerce électronique est sur une trajectoire de croissance ascendante et devrait dépasser les États-Unis pour devenir le deuxième marché du commerce électronique au monde d’ici 2034. Le marché du commerce électronique est devrait atteindre 64 milliards USD d’ici 2022 et 200 milliards USD d’ici 2026.

– Diverses réglementations gouvernementales stimulent l’industrie du commerce électronique dans le pays. En Inde, 100% des IDE sont autorisés dans le commerce électronique B2B. Conformément aux nouvelles directives sur les IDE dans le commerce électronique, 100% d’IDE sous route automatique sont autorisés dans le modèle de marché du commerce électronique.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial des passerelles de paiement en Inde est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres), et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Analyse du segment de marché :

Le rapport sur la passerelle de paiement en Inde fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

Parcourir le rapport complet sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285852286/india-payment-gateway-market-growth-trends-forecasts-2022-2028?Mode=SK48

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de la passerelle de paiement en Inde par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché indien des passerelles de paiement en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de passerelles de paiement en Inde, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

– Analyser la passerelle de paiement en Inde en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés de la passerelle de paiement en Inde, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Personnalisation du rapport :

Marché mondial des passerelles de paiement en Inde, le rapport peut être personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise car nous reconnaissons ce que veulent nos clients, nous avons étendu la personnalisation de 15 % sans frais supplémentaires à tous nos clients pour l’un de nos rapports syndiqués.

En plus de la personnalisation de nos rapports, nous proposons également des solutions de recherche entièrement personnalisées à nos clients dans tous les secteurs que nous suivons.

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com