Évaluation stratégique du marché de la gestion de l’expérience client 2022 – Adobe Systems, Nice Systems, SAP SE, Oracle, Sitecore

L’ étude de marché Marché mondial de la gestion de l’expérience client fournit une recherche complète sur le stade actuel du marché, couvre la taille du marché en ce qui concerne l’évaluation en tant que volume des ventes et fournit une prévision précise du scénario de marché sur la période estimée. Se concentre également sur le produit, l’application, les fabricants, les fournisseurs et les segments régionaux du marché. La recherche sur le rapport de marché mondial de la gestion de l’expérience client met en évidence les facteurs moteurs du marché, un aperçu de la croissance du marché, la taille de l’industrie et la part de marché. Étant donné que ce rapport sur le marché mondial de la gestion de l’expérience client décrit les besoins en constante évolution des clients, des fournisseurs et des acheteurs dans différentes régions, il devient simple de cibler des produits spécifiques et de générer des revenus importants sur le marché mondial.

Le marché de la gestion de l’expérience client était évalué à 10,23 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 27,13 milliards USD d’ici 2026 et croître à un TCAC de 17,9 % sur la période de prévision (2021-2026).

Cliquez ici pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01114735962/global-customer-experience-management-market-insights-and-forecast-to-2028/inquiry?Mode=SK48

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : Adobe Systems, Nice Systems, SAP SE, Oracle, Sitecore, IBM, Medallia, Opentext, Verint Systems, Maritzcx, Tech Mahindra, SAS Institute, Avaya, Clarabridge, Zendesk, InMoment, Ignite et autres .

Nouvelles de l’industrie :

Mars 2020 – Adobe a lancé le Digital Economy Index, le premier baromètre en temps réel de l’économie numérique, pour analyser des billions de transactions en ligne sur 100 millions de produits dans 18 catégories. Il reflète le désir des consommateurs d’acheter des produits à l’avenir. Il est optimisé par Adobe Analytics et basé sur un nouveau panier d’achat numérique pour les consommateurs mesurant l’échelle des biens et services en ligne. Il a également protégé de nombreuses entreprises pendant l’épidémie de pandémie de COVID-19, car il a aidé de nombreuses entreprises à devenir numériques.

Février 2020 – Verint System Inc. s’est associé à Adobe pour prendre en charge des parcours client plus personnalisés en combinant les données d’expérience de Verint Experience Cloud avec les données d’Adobe Experience Platform. Les organisations peuvent tirer parti des données sur l’expérience client de manière transparente pour automatiser le processus de prédiction et d’action sur les conducteurs expérimentés, la clé pour anticiper et répondre aux besoins des clients. Les entreprises peuvent désormais automatiser et agir sur des informations en temps réel à tous les niveaux de l’organisation pour obtenir des résultats significatifs, en hiérarchisant les améliorations en fonction des impacts souhaités.

Aperçu du marché:

La gestion de l’expérience client, abrégée en CEM ou CXM, est un ensemble de processus qu’une organisation utilise pour suivre, superviser et organiser les interactions entre un client et l’entreprise tout au long du cycle de vie du client.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial de la gestion de l’expérience client est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) , et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Marché mondial de la gestion de l’expérience client par application :

Basé

sur le cloud sur site

Marché mondial de la gestion de l’expérience client par type :

BFSI Commerce de

détail

Santé

Informatique et télécommunications

Fabrication

Gouvernement

Énergie et services publics

Autres

Analyse du segment de marché :

Le rapport mondial sur la gestion de l’expérience client fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

Parcourir le rapport complet sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01114735962/global-customer-experience-management-market-insights-and-forecast-to-2028?Mode=SK48

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de gestion de l’expérience client mondiale par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché mondial de la gestion de l’expérience client en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de gestion de l’expérience client mondiale, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

– Analyser la gestion globale de l’expérience client en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés mondiaux de la gestion de l’expérience client, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Personnalisation du rapport :

Global Global Customer Experience Management Market, le rapport peut être personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise car nous reconnaissons ce que nos clients veulent, nous avons étendu la personnalisation de 15% sans frais supplémentaires à tous nos clients pour l’un de nos rapports syndiqués.

En plus de la personnalisation de nos rapports, nous proposons également des solutions de recherche entièrement personnalisées à nos clients dans tous les secteurs que nous suivons.

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com