Statut et perspectives du marché du cloud hybride 2022 – Cisco System Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Amazon Web Services Inc., Microsoft Corporation, Citrix System Inc., IBM Corporation

L’ étude de marché Cloud hybride fournit une recherche complète sur le stade actuel du marché, couvre la taille du marché en ce qui concerne l’évaluation en tant que volume des ventes et fournit une prévision précise du scénario de marché sur la période estimée. Se concentre également sur le produit, l’application, les fabricants, les fournisseurs et les segments régionaux du marché. Les études de marché sur le cloud hybride mettent en évidence les facteurs moteurs du marché, un aperçu de la croissance du marché, la taille de l’industrie et la part de marché. Étant donné que ce rapport sur le marché du Cloud hybride décrit les besoins en constante évolution des clients, des fournisseurs et des acheteurs dans différentes régions, il devient simple de cibler des produits spécifiques et de générer des revenus importants sur le marché mondial.

Le marché du cloud hybride était évalué à 45,70 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 128,01 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 18,73 % sur la période de prévision 2020-2025.

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : Cisco System Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Amazon Web Services Inc., Microsoft Corporation, Citrix System Inc., IBM Corporation, Alibaba Group Holding Limited, Rackspace US Inc., Oracle Corporation, Google , LLC, Equinix Inc, Vmware Inc., Panzura Inc., RightScale Inc, Dell EMC, Turbonomic Inc., Fujitsu Ltd., Century Link Inc., NTT Communications Corporation, DXC Technology Company, Intel Corporation et autres.

Nouvelles de l’industrie :

– Février 2019 – Microsoft a annoncé la disponibilité générale d’Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2. Azure est désormais le seul fournisseur de cloud à proposer une solution de stockage cloud sans compromis, rapide, sécurisée, massivement évolutive, rentable et entièrement capable d’exécuter les charges de travail de production les plus exigeantes.

Juillet 2018 – Citrix Systems Inc. a annoncé un partenariat avec Microsoft Corporation pour fournir la solution Citrix SD-WAN au service Microsoft Azure Virtual WAN. Ce partenariat devrait développer une expérience utilisateur améliorée, une productivité constante et automatiser les déploiements de réseaux de succursales.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial du cloud hybride est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Portée du rapport

Le cloud hybride est un environnement de cloud computing qui pratique un mélange de services de cloud privé sur site et de cloud public tiers avec une instrumentation entre les deux plates-formes. En permettant aux charges de travail de se déplacer entre les clouds privés et publics à mesure que les besoins et les coûts informatiques évoluent, le cloud hybride offre aux entreprises une plus grande flexibilité et davantage d’options de déploiement de données.

Tendances clés du marché Mode

alternatif d’accès aux logiciels avec évolutivité facilitée

– Le logiciel en tant que service (SaaS) fait référence à un autre moyen d’accéder aux logiciels au lieu des méthodes d’accès traditionnelles où le fournisseur de services fournit des logiciels et des applications via Internet, et le les utilisateurs finaux s’abonnent au logiciel et y accèdent via le Web ou les API du fournisseur.

– SaaS fait référence à un modèle basé sur un abonnement dans lequel le logiciel est hébergé dans le cloud et accessible via Internet. La comptabilité, le suivi des ventes, le suivi des performances et les communications (telles que le webmail et la messagerie entre autres) sont les exemples typiques d’utilisation du SaaS par les entreprises. Les applications seront mises à jour et pourront être utilisées en ligne tandis que les fichiers seront enregistrés dans le cloud lui-même plutôt que sur les machines individuelles.

– En utilisant SaaS, les clients peuvent accéder à de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement avec des coûts initiaux inférieurs par rapport aux solutions traditionnelles sur site. Les applications basées sur SaaS sont accessibles via Internet. Ils nécessitent une intégration appropriée avec des systèmes sur site ou d’autres clouds.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché du cloud hybride

– L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché du cloud hybride. De nombreuses entreprises de la région vont au-delà du cloud public et entrent dans une nouvelle ère d’informatique hybride qui combine le cloud public, le cloud privé et l’informatique traditionnelle. Ces organisations ont mis en œuvre une stratégie de cloud hybride car elle les aide à améliorer leur activité et à fournir des services aux clients.

Analyse du segment de marché :

Le rapport sur le cloud hybride fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de cloud hybride par régions/pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché du cloud hybride en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de Cloud hybride, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

– Analyser le Cloud hybride en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés du cloud hybride, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

