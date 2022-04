Marché des jeux mobiles 2022-2027 : dernières tendances, demande et progrès des principaux acteurs clés – Tencent Holdings Limited, Activision Blizzard, Inc, GungHo Online Entertainment, Inc

Marché des jeux mobiles – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des jeux mobiles, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. Le rapport présente également des prévisions d’investissements dans les jeux mobiles de 2021 à 2026.

Le marché des jeux mobiles devrait enregistrer un TCAC de 14 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Selon VentureLab, le nombre de joueurs mobiles actifs a atteint 2221,9 milliards en septembre 2019.

Le marché des jeux mobiles est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs : Tencent Holdings Limited, Activision Blizzard, Inc, GungHo Online Entertainment, Inc (groupe SoftBank), Nintendo Co., Ltd., Electronic Arts Inc., Glu Mobile, Inc, Kabam Games, Inc., Rovio Entertainment Corporation, The Walt Disney Company, Zynga, Inc., Supercell Oy, The Game Storm Studios, Ubisoft, Gameloft SE ( Vivendi), 2K Games, Inc. (Take-Two Interactive) et Autres

Portée du rapport

Les jeux mobiles sont le moteur de la génération de revenus pour l’ensemble de l’industrie du jeu. Les rapports sur le marché des jeux mobiles incluent des informations sur les différents types de joueurs, les genres de différents jeux mobiles et leurs méthodes de promotion. En termes d’analyse régionale, le rapport est segmenté en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En outre, les rapports contiennent des informations sur les tendances et les défis à venir qui influenceront la croissance du marché.

Principales tendances du marché

Le modèle de tarification du jeu gratuit offre une croissance potentielle

– Le modèle de tarification du jeu gratuit est préféré par la plupart des développeurs de jeux mobiles en raison de son potentiel illimité et peut être téléchargé sans aucun frais. Cela permet aux joueurs de goûter à un jeu avant de décider s’ils veulent consacrer du temps ou de l’argent, et ont tendance à générer des revenus plus élevés.

– Des jeux tels que Pokmon GO suivent un modèle de jeu gratuit, et selon Bank of America, aux États-Unis en 2016, 27 millions d’utilisateurs y jouaient, et on estime qu’il en dépassera 67 millions d’ici 2020. Et dans le Dans la région Asie-Pacifique, le nombre de joueurs devrait passer de 84 millions à 311 millions dans le même laps de temps. Par conséquent, le nombre croissant d’utilisateurs devrait avoir une vision positive du marché.

– De plus, les jeux Hyper Casual sont principalement monétisés par la publicité et ont capturé plus de la moitié de tous les téléchargements d’applications de jeu d’ici 2017. En voyant l’avenir dans ces jeux, Zynga a acquis Gram Games pour 250 millions USD en 2018, et la même année, Goldman Sachs a également a investi 200 millions de dollars dans Voodoo.

– De plus, ce modèle est appelé à évoluer avec le développement de technologies telles que la réalité augmentée et la 5G. Avec le déploiement de la 5G, couplé à des vitesses de téléchargement plus rapides, on s’attend à ce que les vidéos publicitaires augmentent en qualité et en engagement.

– Par exemple, en avril 2019, Hatch, en collaboration avec Samsung, a lancé le cloud gaming 5G aux États-Unis avec le lancement de l’application Hatch for Samsung. Avec le premier téléphone phare 5G de Samsung, le Galaxy S10 5G, les clients ont pu jouer à des jeux populaires comme Hitman GO, Monument Valley et Arkanoid Rising instantanément en streaming.

– Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le modèle de tarification du jeu gratuit devrait stimuler le marché des jeux mobiles à l’avenir.

La Chine organisera les plus grandes expositions sur les parts de marché

– Avec l’augmentation des investissements dans le secteur privé, le soutien solide du gouvernement et la disponibilité de jeunes talents sont les principaux facteurs qui soutiennent la croissance du marché chinois des jeux mobiles.

– De plus, la Chine abrite de nombreux éditeurs de jeux mobiles, tels que Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings est l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde et est principalement présente dans le domaine des jeux mobiles. En mars 2019, la société a invité les développeurs à créer des jeux sur son application de messagerie et de médias sociaux WeChat.

– De plus, WeChat a lancé son programme de mini-jeux en 2018, qui comprenait l’ouverture de l’accès à l’API actuelle et la localisation de la documentation des développeurs pour aider à publier des titres en Chine. Et des entreprises comme Google ont également rejoint l’écosystème Mini-Game avec le jeu Guess My Sketch. Actuellement, WeChat compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, et en raison de sa popularité croissante, on s’attend à ce qu’il ait un impact positif sur le marché.

– De plus, avec le nombre croissant de connexions 5G dans le pays, le marché devrait connaître une nouvelle croissance. Par exemple, en juin 2019, Qualcomm Technologies a annoncé une démonstration conjointe avec ZTE du cloud gaming alimenté par la 5G sur un réseau 5G en direct. Cela utilise les solutions de jeu en nuage de Tencent Instant Play sur les smartphones 5G et vise à démontrer que des expériences de jeu mobile de qualité console sont réalisables sur les réseaux 5G en direct.

– Par conséquent, tous les facteurs ci-dessus font de la Chine un leader mondial sur le marché.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

–Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

–Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

–Outils analytiques: le rapport sur le marché des jeux mobiles comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2025 à 2020 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

